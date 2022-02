Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Vanguard kam erst Ende 2021 heraus, aber Gerüchte über den nächsten Teil von Call of Duty, der irgendwann Ende 2022 erscheinen soll, nehmen bereits richtig Fahrt auf.

Wir haben hier alle wichtigen Details für Sie zusammengestellt, also lesen Sie weiter, um alles zu erfahren, was Sie über das nächste COD wissen müssen.

So weit vor einer COD-Veröffentlichung wissen wir im Allgemeinen nicht viel darüber, was auf dem Weg ist, aber das ist diesmal etwas anders.

Im September 2021 wurde laut zwei separaten Berichten, einem von Tom Henderson, Insider der Spielebranche, und dem anderen von VGC , weithin berichtet, dass das Nachfolgespiel von Vanguard eine Fortsetzung des Neustarts von Modern Warfare im Jahr 2019 sein wird.

Es sieht so aus, als ob Call of Duty: 2022 den Codenamen Project Cortez trägt



Es soll eine Fortsetzung von Modern Warfare 2019 werden. – Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) 13. September 2021

Das bedeutet, dass wir, genauso wie Modern Warfare 2019 den berühmten Untertitel von Call of Duty 4 wiederverwendete, wieder den Namen eines früheren Spiels verwenden, allerdings mit einer Geschichte, die eher vom Original inspiriert sein wird als eine loyale Nacherzählung derselben Ereignisse.

Diese Informationen werden nun nach einem ungewöhnlichen Schritt des Franchise bestätigt – Infinity Ward informierte die Medien nicht nur über seine Pläne für Modern Warfare 2, sondern auch über eine neue Iteration von Warzone, die damit erscheinen wird. Die wichtigsten Details können Sie in einem anschließend veröffentlichten Community-Update nachlesen.

Beginnen wir mit einem Blick nach vorne:

COD 2022 ist eine Fortsetzung von MW 2019 und wurde mit einem neuen #Warzone- Erlebnis entwickelt (beide unter der Leitung von @InfinityWard ).

Eine gewaltige Weiterentwicklung von BR mit einem brandneuen Spielbereich und einem neuen Sandbox-Modus

Eine neue Engine, die sowohl das neue Spiel als auch #Warzone antreibt – Call of Duty (@CallofDuty) 11. Februar 2022

Ohne feste Informationen darüber, wann das Spiel veröffentlicht wird, können wir sicher auf die typische Call of Duty-Zeitachse zurückgreifen, die die Veröffentlichung von Modern Warfare 2 Anfang November 2022 sehen wird. Es wird hauptsächlich von Infinity Ward entwickelt, aber es gibt anscheinend 10 weitere Studios , die in Support-Kapazitäten an dem Spiel arbeiten, obwohl diese Art der gemeinsamen Nutzung von Ressourcen nichts Neues für die Serie ist.

Darüber hinaus haben wir sogar Anzeichen dafür gesehen, dass das Spiel nach diesem eine Rückkehr zur Black Ops-Serie sein wird, was darauf hindeutet, dass sich eine bekannte Rotation von Titeln dreht. Ein Bombenbericht von Bloomberg hatte jedoch darauf hingewiesen, dass es nicht im Jahr 2023 veröffentlicht wird, sodass Modern Warfare 2 einen vollen zweijährigen Support-Zyklus genießen kann.

Das sind große Neuigkeiten sowohl für das Franchise als auch für das Spiel, da seit über einem Jahrzehnt kein Titel volle zwei Jahre ohne einen neuen Konkurrenten verbracht hat. Es wird interessant sein zu sehen, welche Pläne Infinity Ward ausheckt, um es so lange frisch zu halten.

Call of Duty erscheint normalerweise auf jeder einzelnen Plattform, die es ausführen kann, um den Umsatz zu maximieren, aber alles änderte sich im Januar 2021, als Xbox ankündigte, Activision, den Herausgeber der Serie, zu kaufen .

Die Nachricht schickte Schockwellen durch die Community, da sie die Möglichkeit bedroht, dass Call of Duty irgendwann eine exklusive Serie für Xbox-Hardware auf Konsolen werden könnte. Das ist zwar irgendwann möglich, hat aber keine Auswirkungen auf Modern Warfare 2.

Das Spiel wird veröffentlicht, bevor der Deal abgeschlossen ist, und bestehende Verträge mit PlayStation bedeuten, dass zumindest der nächste Haupt-COD, der 2023 herauskommt, auch auf PS4 und PS5 erscheinen sollte. Microsoft hat auch erklärt, dass es beabsichtigt, das Franchise auf PlayStation zu behalten, sobald diese Deals auslaufen.

Sie können sich also darauf verlassen, dass Modern Warfare 2 zumindest auf Xbox, PlayStation und PC erscheinen wird, wenn es veröffentlicht wird, auch für ältere Konsolen.

Das Spiel, das angeblich intern als Project Cortez bezeichnet wird, wird eine Einzelspieler-Kampagne enthalten, die Gerüchten zufolge während des von Amerika geführten Krieges gegen Drogen in Südamerika stattfinden soll.

Laut weiteren Berichten von Tom Henderson wird das Spiel noch düsterer als Modern Warfare 2019, das sich bereits seit einiger Zeit weiter an den Realismus anlehnt als Call of Duty, mit Missionen wie Clean House, die realistische Raumfreigaben und Nachtsicht bieten.

Infinity Ward hat seit der Veröffentlichung von Modern Warfare an dem Spiel gearbeitet und ihm einen gesunden Dreijahreszyklus für Innovationen gegeben, und die Kampagne wird dementsprechend einige nette Ergänzungen wie narrative Entscheidungen enthalten (hoffentlich ausführlicher als die „wähle ob einen Gefangenen zu foltern"-Optionen, die wir zuvor hatten) und Waffen, die manchmal blockieren könnten, um Sie wirklich ohne Paddel den Bach hinaufzubringen.

Die Geschichte sollte sehen, wie die Task Force 141 von Captain Price den Kampf gegen Kolumbiens Kartelle in Undercover-Missionen trägt, die nicht so militarisiert sein werden, sondern sich stattdessen auf Heimlichkeit und Prägnanz konzentrieren.

Es wird offensichtlich eine erhebliche Menge an Kontinuität gegenüber dem letzten Modern Warfare geben, wenn es um das Gameplay für das nächste Spiel von Infinity Ward geht, aber das lässt noch Raum für einige Verbesserungen und Ergänzungen.

Wir gehen immer noch davon aus, dass es eine niedrige Time-to-Kill hat, was es für Shooter ziemlich hardcore macht, aber wir sind gespannt, ob es einige der technischen Fortschritte umfasst, die Vanguard in der Zwischenzeit gemacht hat.

Zum Beispiel bietet der WW2-Shooter viel mehr Zerstörbarkeit in Karten und Umgebungen sowie ein erweitertes Waffenmontagesystem, mit dem Sie sich mehr bewegen können und dennoch Boni für die Waffenkontrolle erhalten.

Wir denken, dass Letzteres wahrscheinlich bleiben wird, aber wir sind uns nicht sicher über das Umweltdesign, wenn man bedenkt, wie viel sauberer und weniger überladen viele der Karten von Modern Warfare im Vergleich zu anderen Call of Duty-Titeln sind.

An anderer Stelle heißt es in Tom Hendersons ausführlichem Bericht, dass die Kampagne eine fortschrittlichere feindliche KI enthalten wird, die stärker auf Ihre Schüsse und Greifwunden reagiert, die Sie zufügen, wenn sie sich in Deckung ducken. Das klingt niedergeschrieben etwas düster, aber in Bewegung wird es wahrscheinlich nur ein noch intensiveres Gefühl geben, wenn Sie kämpfen.

Er hat auch gesagt, dass das Spiel mehrere remasterte Karten aus der ursprünglichen Multiplayer-Komponente von Modern Warfare 2 enthalten wird, was bedeutet, dass wir zu legendären Orten wie Dust und Terminal zurückkehren könnten.

Nach der chaotischen Integration von Black Ops Cold War in Warzone mit einer recycelten Karte und unausgewogenen Waffen scheint sich Activision bewusst zu sein, dass es die Landung besser durchhalten muss, wenn es darum geht, dass neue COD-Titel in seine Free-to-Play-Sensation gemischt werden .

Vanguard brachte eine brandneue Karte mit, Caldera, die den Kampf in die pazifische Arena brachte und endlich einen neuen Ort auf den Tisch brachte, und so wie es sich anhört, wird Modern Warfare 2 versuchen, dies zu einer jährlichen Änderung zu machen.

Laut seinem Community-Briefing baut Infinity Ward mit Modern Warfare 2 ein neues Warzone-Erlebnis von Grund auf auf, auf einer neuen Engine, die alle COD-Spiele gemeinsam nutzen werden, um ähnliche Kinderkrankheiten zwischen ihren Ökosystemen zu vermeiden.

Das Spiel wird eine neue Karte haben, neben einem neuen Sandbox-Modus, von dem wir nicht viel mehr gehört haben, und Infinity Ward klingt zuversichtlich, dass es das Battle Royale-Genre mit dieser neuen Neuinterpretation von Warzone erneut aufrütteln wird.

Schreiben von Max Freeman-Mills.