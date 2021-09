Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Vanguard wird erst in einem weiteren Monat veröffentlicht, und doch sind bereits Gerüchte über die nächste Call of Duty-Tranche, die Ende 2022 erscheinen soll, aufgetaucht.

Laut zwei separaten Berichten, einer von Tom Henderson, einem Insider der Spieleindustrie, und einem von VGC , wird das Spiel, das Vanguard nachfolgt, eine Fortsetzung des Neustarts von Modern Warfare 2019 sein.

Es sieht so aus, als ob Call of Duty: 2022 den Codenamen Project Cortez trägt



Es wird erwartet, dass es eine Fortsetzung von Modern Warfare 2019 wird. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) 13. September 2021

Angeblich intern als Project Cortez bezeichnet, wird das Spiel im Gegensatz zu Treyarchs 2018 Black Ops 4 und EAs Battlefield 2042 eine Einzelspieler-Kampagne bieten und soll während des von den Amerikanern geführten Krieges gegen Drogen in Südamerika stattfinden.

Das letzte von dem kalifornischen Team entwickelte Spiel, das von Infinity Ward entwickelt wurde, war der ursprüngliche Neustart von Modern Warfare von 2019.

Details zum Projekt, abgesehen von der Bestätigung des Titels und der Einstellung, sind im Moment dünn, aber da Informationen bereits vor der Veröffentlichung des Spiels durchgesickert sind, sind wir zuversichtlich, dass wir dieses Mal eher früher als später mehr Informationen erhalten werden.

Was ein mögliches Veröffentlichungsdatum angeht, können wir nur eine fundierte Vermutung basierend auf den Veröffentlichungsdaten der Vorjahre anstellen und davon ausgehen, dass die nächste COD-Tranche irgendwann im Oktober oder November 2022 veröffentlicht wird.

Lesen Sie in der Zwischenzeit alles, was wir über den Call of Duty von 2021 wissen, indem Sie die Berichterstattung von Pocket-lint über Vanguard hier lesen.