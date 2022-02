Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Vanguard kam erst vor kurzem heraus, aber Gerüchte über die nächste Call of Duty-Tranche, die Ende 2022 auf den Markt kommen soll, nehmen bereits richtig Fahrt auf.

Wir haben hier alle wichtigen Details für Sie zusammengestellt, also lesen Sie weiter, um alles zu erfahren, was Sie über die nächste COD wissen müssen.

So weit vor einer COD-Veröffentlichung wissen wir im Allgemeinen nicht viel darüber, was auf dem Weg ist, aber das ist dieses Mal etwas anders.

Im September 2021 wurde laut zwei getrennten Berichten, einer von Tom Henderson und der andere von VGC , weithin berichtet, dass das Spiel, das Vanguard nachfolgt, eine Fortsetzung des Neustarts von Modern Warfare 2019 sein wird.

Es sieht so aus, als ob Call of Duty: 2022 den Codenamen Project Cortez trägt



Es soll eine Fortsetzung von Modern Warfare 2019 sein. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) 13. September 2021

Das heißt, so wie Modern Warfare 2019 den berühmten Untertitel von Call of Duty 4 wiederverwendet hat, verwenden wir erneut den Namen eines früheren Spiels, allerdings mit einer Geschichte, die vom Original inspiriert ist und nicht von einer treuen Nacherzählung der gleichen Ereignisse.

Ohne feste Informationen zur Veröffentlichung des Spiels können wir sicher auf die typische Call of Duty-Timeline zurückgreifen, die Modern Warfare 2 Anfang November 2022 veröffentlichen wird .

Darüber hinaus haben wir sogar Hinweise darauf gesehen, dass das Spiel nach diesem, COD von 2023, eine Rückkehr zur Black Ops-Serie sein wird , was darauf hindeutet, dass sich eine bekannte Rotation von Titeln entwickelt.

Angeblich intern mit dem Codenamen Project Cortez bezeichnet, wird das Spiel eine Einzelspieler-Kampagne beinhalten, die Gerüchten zufolge während des von den Amerikanern geführten Krieges gegen die Drogen in Südamerika stattfinden soll.

Laut weiteren Berichten von Tom Henderson wird das Spiel noch düsterer als Modern Warfare 2019, das mit Missionen wie Clean House mit realistischen Raumabständen und Nachtsicht schon länger realistischer war als Call of Duty.

Infinity Ward hat seit der Veröffentlichung von Modern Warfare an dem Spiel gearbeitet, was ihm einen gesunden Drei-Jahres-Zyklus für Innovationen gibt, und die Kampagne wird dementsprechend einige nette Ergänzungen wie erzählerische Entscheidungen enthalten (hoffentlich ausführlicher als das "Wählen Sie, ob" einen Gefangenen zu quälen" Optionen, die wir zuvor hatten) und Waffen, die manchmal klemmen könnten, um Sie wirklich ohne Paddel den Bach hinauf zu bringen.

In der Geschichte sollte die Task Force 141 von Captain Price den Kampf gegen die kolumbianischen Kartelle in Undercover-Missionen führen, die nicht so militarisiert sind, sondern sich auf Heimlichkeit und Prägnanz konzentrieren.

Es wird offensichtlich eine erhebliche Kontinuität vom letzten Modern Warfare geben, wenn es um das Gameplay für das nächste Spiel von Infinity Ward geht, aber das lässt noch Raum für einige Verbesserungen und Ergänzungen.

Wir erwarten immer noch, dass es eine kurze Zeit bis zum Töten bietet, was es für Schützen ziemlich hart macht, aber wir werden interessiert sein, ob es einige der technischen Fortschritte umfasst, die Vanguard in der Zwischenzeit gemacht hat.

Zum Beispiel bietet der WW2-Shooter viel mehr Zerstörbarkeit in Karten und Umgebungen sowie ein erweitertes Waffenmontagesystem, mit dem Sie sich mehr bewegen und gleichzeitig Waffenkontrollboni erhalten.

Wir denken, dass letzteres wahrscheinlich bleiben wird, aber wir sind uns nicht sicher, was das Umgebungsdesign betrifft, da viele der Karten von Modern Warfare im Vergleich zu anderen Call of Duty-Titeln sauberer und weniger überladen sind.

An anderer Stelle heißt es in Tom Hendersons umfangreichem Bericht, dass die Kampagne eine fortschrittlichere feindliche KI aufweisen wird, die mehr auf Ihre Schüsse und Kupplungswunden reagiert, die Sie zufügen, wenn sie sich in Deckung ducken. Das klingt aufgeschrieben ein wenig düster, aber in Bewegung wird es wahrscheinlich nur für ein immersiveres Gefühl beim Kampf sorgen.

Er sagte auch, dass das Spiel mehrere remasterte Karten aus der ursprünglichen Multiplayer-Komponente von Modern Warfare 2 enthalten wird, was bedeutet, dass wir zu legendären Orten wie Dust und Terminal zurückkehren könnten.

Nach der chaotischen Integration von Black Ops Cold War in Warzone, mit einer recycelten Karte und unausgeglichenen Waffen, scheint sich Activision bewusst zu sein, dass es die Landung besser durchhalten muss, wenn es darum geht, dass neue COD-Titel in seine Free-to-Play-Sensation eingemischt werden .

Vanguard hat eine völlig neue Karte mitgebracht, Caldera, die den Kampf in die Pazifik-Arena bringt und endlich einen neuen Ort auf den Tisch bringt, und dem Klang nach wird Modern Warfare 2 versuchen, dies zu einer jährlichen Änderung zu machen.

Laut den Quellen von VGC wird es auch eine neue Karte geben, die viele seiner Multiplayer-Karten zusammenfügt, um eine große zusammenhängende Karte zu erstellen, ähnlich wie bei Verdansk. Das sind großartige Neuigkeiten für alle, die einen 18-monatigen Aufenthalt auf der ersten Karte von Warzone als etwas langweilig empfunden haben.

Schreiben von Max Freeman-Mills.