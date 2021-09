Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wir sind noch ein paar Monate von der tatsächlichen Veröffentlichung von Call of Duty: Vanguard entfernt, aber die Marketingmaschine für den nächsten COD ist in vollem Gange und hat gerade das Multiplayer-Angebot des Spiels in einigen wirklichen Details enthüllt.

Als erstes gibt es einen neuen Trailer, der eine Vielzahl der Karten, Waffen und Operatoren zeigt, über die wir die Kontrolle übernehmen werden, aber der Entwickler Sledgehammer Games hat auch einen längeren ausführlichen Stream zusammengestellt, um mehr ins Detail zu gehen.

Wir können eine Reihe der 20 Karten sehen, die bei der Veröffentlichung im Spiel sein werden (obwohl vier davon im Champion Hill-Modus gebündelt sind und daher keine eigenständigen Erlebnisse sind), einschließlich Orten aus Nordafrika, dem Pazifik und dem europäischen Raum Fronten.

Der erweiterte Livestream bietet auch einige wirklich interessante Diskussionen mit den Entwicklern des Spiels, in denen näher darauf eingegangen wird, wie Waffenanpassung und Levelzerstörung funktionieren und wie wir erwarten können, dass alles plattformübergreifend integriert wird und mehr.

Spannenderweise kommt Amos Hodge von Raven Software direkt am Ende dieses Streams (bei 25:39) vorbei, um zu bestätigen, dass kurz nach dem Start von Vanguard auch eine neue Karte zu Call of Duty: Warzone kommt, und wir bekommen einige schöne Einblicke in den neuen Standort.

Es spielt im Pazifik und hat ein völlig anderes Aussehen und Gefühl als das vom Krieg zerrissene Verdansk, so dass es eine wirklich große Veränderung für das Gefühl von Warzone bedeuten könnte, die sich mit dem Hinzufügen der Gameplay-Elemente von Vanguard sowieso erheblich ändern wird.