(Pocket-lint) - Sledgehammer hat einen weltweiten Enthüllungs-Trailer zu Call of Duty: Vanguard (oben) veröffentlicht und Details zum Gameplay bestätigt.

Letzte Woche kündigte Activision Call of Duty: Vanguard offiziell an, indem es einen kurzen Trailer veröffentlichte , der den nächsten Titel der Serie auf den Markt brachte. Aber dieses Video hatte nicht wirklich viel Substanz, obwohl es so aussah, als würde das Spiel während des Zweiten Weltkriegs stattfinden. Jetzt hat Sledgehammer Games, das sich im Besitz von Activision befindet, neben der Veröffentlichung eines neuen Trailers offiziell bestätigt, dass der nächste Call of Duty-Shooter im November startet und tatsächlich am Ende des Zweiten Weltkriegs spielt.

Denken Sie daran, dass Sledgehammer seit Call of Duty: WW2 von 2017 kein Call of Duty-Spiel mehr entwickelt hat.

Das Spiel wird eine „historisch inspirierte“ Einzelspieler-Kampagne, einen Mehrspieler-Modus und die Integration mit Call of Duty: Zombies und Warzone bieten. Die Einzelspieler-Kampagne geht aus mehreren Blickwinkeln auf den Ursprung der Spezialeinheiten ein. Laut Sledgehammer geht es in der Erzählung um „die unerzählten Geschichten multinationaler Helden, die die Task Force One formierten, das Gesicht der Geschichte veränderten und die Bühne für Spezialeinheiten, wie wir sie kennen“, bereiten.

Es erwarten Sie Charaktere, die von echten Persönlichkeiten inspiriert sind, wie Lt. Polina Petrova, die auf der sowjetischen Scharfschützin Lyudmila "Lady Death" Pavlichenko basiert.

Was den Multiplayer-Modus angeht, wird Vanguard zum Start 20 Karten haben. Es wird auch Spielmodi wie „Champion Hill“ haben, in denen sich Spieler alleine oder in Zweier- oder Dreiergruppen duellieren. Es wird auch einen Zombies-Modus geben, der vom Black Ops-Studio Treyarch entwickelt wurde. Es ist ein Nachfolger von Black Ops Kalter Krieg.

Call of Duty: Vanguard erscheint am 5. November 2021. Es erscheint für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S und PC.