Call of Duty: Vanguard offiziell angekündigt – mehr wird Activision am 19. August in Warzone enthüllen

(Pocket-lint) - Activision hat Call of Duty: Vanguard offiziell angekündigt und einen kurzen Trailer veröffentlicht, der den nächsten Titel der Serie neckt.

Das Video selbst, das unten zu sehen ist, hat nicht wirklich viel Substanz, aber es bestätigt viele der Vorankündigungslecks und Branchengeflüster.

Wir werden auch sehr bald mehr wissen, wobei das Unternehmen feststellt, dass zusätzliche Details bei einer Veranstaltung mit dem Titel "Schlacht von Verdansk" in Call of Duty: Warzone am 19. August um 13:30 Uhr ET / 18:30 Uhr BST bekannt gegeben werden .

Mach mit bei der #BattleofVerdansk und erlebe die weltweite Enthüllung von Call of Duty: Vanguard



- 19.08

- 10:30 Uhr PT

- Verdansk pic.twitter.com/N0efSm5nOA — Call of Duty (@CallofDuty) 16. August 2021

Vanguard, so ist jetzt sicher, wird während des Zweiten Weltkriegs stattfinden und sich wahrscheinlich auf die vier Orte konzentrieren, die im Trailer erscheinen. Sie können ein Scharfschützennest, ein Wüstenschlachtfeld, einen deutschen Wald und einen Strand voller Flugzeugtrümmer entdecken, die auf die wichtigsten Schlachtfelder des Krieges an der Ostfront, Westfront, im Pazifik und in Nordafrika hinweisen.

Jeder der vier Orte weist ein verstecktes Gesicht in der Szene auf, mit ein paar Namen (Petrova in der ersten Szene und Sgt. Kingsley in der dritten) die möglicherweise auch auf Charaktere hinweisen, die im Spiel vorkommen werden - vielleicht sogar zwei der vier vertreten, die am Ende des Trailers erscheinen.

Abgesehen davon müssen wir jedoch noch ein paar Tage warten, um herauszufinden, was Activision noch auf Lager hat.

Und wer am 19. August einen kleinen Vorgeschmack wünscht, sollte sich rechtzeitig einloggen – die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass die Server bei besonderen Events schnell überlastet werden können.