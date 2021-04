Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Warzone hat gestern Abend endlich mit dem lang erwarteten Prozess der Erneuerung seiner Karte begonnen und den Spielern einen zeitlich begrenzten Spielmodus angeboten, der in der Zerstörung von Verdansk durch taktische Nuklearwaffen gipfelte.

Das Ereignis wurde ursprünglich von Serverproblemen auf der Seite von Activision geplagt, wobei Horden von Spielern nicht auf das Ereignis zugreifen konnten. Ein schlauer Fix des Entwicklers Raven Software führte dazu, dass die Anzahl der Spieler von 150 auf 100 reduziert wurde, was den Engpass zu beheben schien und den meisten Menschen den Zugriff ermöglichte.

Unter dem Titel "Die Zerstörung von Verdansk Teil 1" flohen Spieler vor einer Horde Zombies über die gesamte Karte und verwandelten sich in diese Monster, wenn sie starben. Nach ungefähr zehn Minuten, in denen Juggernaut-Anzüge im Spiel waren, wurde die gleiche Schlussfolgerung gezogen, egal was die Spieler versuchten - Verdansk wurde in einer kurzen Zwischensequenz zerstört.

Ein eindringlicher Piano-Soundtrack zeigte auch, dass sich jemand bei Raven definitiv an den Vorspann des Zweiten Weltkriegs erinnerte - die Musik war dem Muse-Track, den der Film verwendete, amüsant ähnlich.

Nach Ablauf des Spielmodus wurde den Spielern eine neue Version der kleineren Rebirth Island-Karte überlassen, die nachts eingestellt wurde, während Raven sich darauf vorbereitet, die neue Version von Verdansk zu starten, die in den 1980er Jahren eingestellt wurde.

Diese Karte wird in Kürze in einem anderen Live-Event veröffentlicht - am 22. April um 20:00 Uhr britischer Zeit (oder 12:00 Uhr PT), und die Spieler werden gespannt darauf sein, den Haupt-Battle-Royale-Modus erneut freizuschalten.

Fast im Hintergrund wurde der Battle Pass der dritten Staffel mit neuen Waffen und Bedienern zum Freischalten und Ausrüsten gestartet, darunter die neue PPSH-Maschinenpistole, die bei CODs aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs der Vergangenheit beliebt war.

