Call of Duty Warzone: Was ist neu in Saison 3?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Warzone hat sich nun endgültig in Caldera eingelebt, nachdem es sich mit dem Start des Hauptspiels COD Vanguard im Jahr 2021 von der ursprünglichen Karte Verdansk verabschiedet hat.

Auch in der neuen Staffel geht es ziemlich wild zu, wenn die riesigen Giganten Godzilla und King Kong auf der Insel auftauchen. Unten erfährst du alle Details.

Staffel 3 von Warzone, die den Untertitel Classified Arms trägt, ist seit dem 27. April erhältlich, ihr könnt euch also schon jetzt ins Spiel stürzen.

Diese monstergroße Staffel ist jetzt deklassiert



Hier ist alles, was in Staffel 3 von #Vanguard und #Warzone kommt: https://t.co/xsn4yK1UU5 pic.twitter.com/tdxCejh5hn- Call of Duty (@CallofDuty) April 21, 2022

Das obige Bild enthält eine Menge Details zu den Neuerungen der Saison, aber wir haben sie weiter unten aufgeschlüsselt.

Im Rahmen der Saison gibt es eine Vielzahl von Änderungen, die wir für euch in verschiedene Abschnitte unterteilt haben. In den vollständigen Patchnotizen zum Update findet ihr alle detaillierten Informationen.

Die lang erwartete und viel beschworene Ankunft von Godzilla und King Kong auf der Insel wird Teil eines zeitlich begrenzten Ereignisses namens Operation Monarch sein. Wir wissen, dass die beiden Monster tatsächlich auf der Insel sein werden, da wir in Trailern wie dem untenstehenden einen kurzen Blick auf sie werfen konnten.

Sei eine Macht gegen die Naturgewalten



Rüste dich mit dem Season Three 'Classified Arms' Battle Pass am 27. April in #Vanguard und #Warzone aus . pic.twitter.com/yrHaLTYQzY- Call of Duty (@CallofDuty) April 25, 2022

Man kann sehen, wie sie sich bewegen und große Angriffe starten.

Wichtig ist, dass dieses Ereignis nicht sofort stattfindet, sondern erst am 11. Mai (wir hoffen, dass es zumindest ein paar Tage dauert, damit ihr noch etwas Spielraum habt, um eine Sitzung zu organisieren).

Es gibt vier neue Waffen für Warzone und Vanguard. Ein neues Scharfschützengewehr, das M1916, wird durch das Nikita AVT-Sturmgewehr ergänzt, und Sie können beide kostenlos erhalten, wenn Sie Ihren Battle Pass aufleveln.

Später in der Saison wird eine neue Nahkampfoption in Form eines Hammers namens Junkyard Jet erscheinen, der wahrscheinlich von King Kongs roher Kraft inspiriert ist. Schließlich wird zu einem bestimmten Zeitpunkt auch eine SMG namens H4 Blixen auftauchen.

An Peak, dem Gipfel des Zentralvulkans von Caldera, wurden einige Änderungen vorgenommen, um die laufenden Bauarbeiten abzuschließen und ihn zu einer noch vollständigeren Festung zu machen. Das sollte ihn noch mehr zu einem heißen Dropspot machen, als er ohnehin schon war.

Neu ist auch ein interessanter Punkt namens Ausgrabungsstätte, wo riesige Skelette auf eine verrückte Vergangenheit von Caldera hinweisen, während die Bereiche Landebahn und Lagune mehr Deckungspunkte erhalten, um sie etwas weniger offen und angreifbar zu machen.

Der Gulag, Warzones letzte Chance, hat eine neue Karte erhalten, die anscheinend im Laderaum eines Frachtschiffs spielt. Es ist schon eine Weile her, dass der Gulag eine neue Rotation bekommen hat, also könnte dies für diejenigen, die dazu neigen, beim Spielen oft zu sterben, willkommen sein.

Das letzte Update für Warzone wurde am 23. März veröffentlicht, nachdem Raven Software einige Tage lang angedeutet hatte, was es mit sich bringen würde.

#Warzone Season Two Reloaded startet um 9AM PST



Eine neue LTE - Rebirth Reinforced, Waffenhandelsstationen, einsetzbare Kaufstationen, neue Modi, eine neue Waffe, neue Operatoren, neues Gameplay und mehr!



Die Patch Notes sind verfügbar unter: https://t.co/oX0RLkVUU1 pic.twitter.com/GJZBHH2Xiv- Raven Software (@RavenSoftware) March 23, 2022

Das heißt, wenn ihr seit dem Update nicht mehr gespielt habt, solltet ihr sicherstellen, dass ihr den Patch heruntergeladen habt, unabhängig davon, auf welcher Plattform ihr seid.

Dieses Update für Warzone konzentrierte sich hauptsächlich auf die Insel Rebirth, die kleinere Karte, auf der einige der weniger zeitaufwändigen und lässigeren Playlists des Spiels zu finden sind, aber es gab auch ein paar aufschlussreiche Änderungen, die für Caldera gelten.

Arms Race, Rebirth Reinforced und der COD-Vater



Seht euch an, was alles in #Vanguard und #Warzone in Season Two Reloaded kommt.https://t.co/6N7IqzBbYk pic.twitter.com/7adVQ7uZRj- Call of Duty (@CallofDuty) March 21, 2022

Die an Alcatraz angelehnte Insel ist eine feste Größe, seit sie vor ein paar Jahren zusammen mit Verdansk eingeführt wurde, und dies ist die größte Reihe von Änderungen, die sie seitdem erfahren hat. Es gibt ein paar neue interessante Punkte, die dazu beitragen, Orte wie den Gefängnishof, die zuvor sehr offen waren, besser zu schützen.

Die Beleuchtung der Karte hat sich ebenfalls wesentlich verändert, während das Dekor auf der ganzen Insel aktualisiert wurde, um die Vorherrschaft von Stitch's Nova 6 Gas produzierenden Bösewichten im etwas komplizierten Kanon der Call of Duty-Welt zu reflektieren.

Es gibt eine neue SMG zum Ausprobieren, die Armaguerra, die aus nächster Nähe schön hart zuschlägt, aber auch genug Rückstoß zu haben scheint, um auch auf etwas weitere Entfernungen zu funktionieren. Sie ist auch in der Bodenbeute-Rotation für Rebirth und Caldera enthalten, also könnt ihr sie dort ausprobieren.

Ihr könnt jetzt sehr seltene Drops finden, die euch in einer aus der Luft abgeworfenen Kaufstation spawnen lassen, die für ein paar Minuten in der Nähe bleibt - eine äußerst nützliche Option, wenn ihr jemanden zurück ins Spiel kaufen oder eure Ausrüstung holen müsst, aber keine Kaufstation in Reichweite ist.

Änderungen an Rüstungstasche und Gasmaske

Kleine Änderungen an Gasmasken bedeuten, dass ihr jetzt eine Maske für einen Teamkameraden fallen lassen könnt, während Rüstungstaschen jetzt die Anzahl der Platten anzeigen, die sie enthalten, wodurch es einfacher wird, eure Rüstung zu verwalten, wenn ihr bereits eine Tasche habt.

Es gibt ein paar Balancing-Änderungen an Waffen und ihren Aufsätzen, die allerdings so granular sind, dass sie zu diesem Zeitpunkt keine dramatische Veränderung des Metas bewirken - mehr Details findet ihr in den vollständigen Patch Notes hier.

Die letzte Staffel von Warzone wurde um ein paar Wochen verlängert, um Raven und den anderen Entwicklerteams mehr Zeit für die Vorbereitung der nächsten Staffel zu geben, aber Staffel 2 wurde bereits am 14. Februar veröffentlicht.

Die beste Verteidigung ist eine schwer gepanzerte Offensive. Seht, was in #Vanguard und #Warzone in der zweiten Staffel am 14. Februar auf euch zukommt.



Mehr erfahren: https://t.co/SQzphcLEAX pic.twitter.com/nTtawCL34m- Call of Duty (@CallofDuty) February 8, 2022

Das bedeutet, dass ihr jetzt in Caldera eintauchen und euch alle neuen Inhalte und Anpassungen ansehen könnt.

Das sind wirklich große Änderungen für Warzone, selbst für die Verhältnisse einer neuen Saison. Alle Details findet ihr hier im Call of Duty-Blog, aber wir haben die Highlights unten herausgepickt.

Es gibt vier neue Waffen, die im Laufe der Saison freigeschaltet und verwendet werden können, darunter das KG M40-Sturmgewehr und das Whitley LMG, die beide einen hohen Schaden verursachen und einen überschaubaren Rückstoß haben sollen.

Der Eispickel wird Mitte der Saison in einem Bundle erscheinen, während der Armaguerra 43 SMG ebenfalls im Rahmen des Mid-Season-Updates herauskommen wird.

Ein Teil der fortlaufenden Geschichte von Warzone beinhaltet die Entdeckung des Nebula V Gases auf Caldera, und es wird eine große Rolle im Gameplay spielen. Neue Feld-Upgrades rund um das Gas sind da.

Erstens fügt Nebula V Ammo eurer Waffe ein Magazin mit giftiger Munition hinzu, die den Spielern keinen zusätzlichen Schaden zufügt, aber einen zusätzlichen Effekt hat, wenn ihr sie zu Boden werft - sie werden von einer Gaswolke umgeben, um diejenigen zu behindern, die versuchen, sie wiederzubeleben, wie es das Kreisgas tut.

Noch wirkungsvoller sind Nebel-V-Bomben, super seltene Gegenstände, mit denen man einen zeitlich begrenzten Sprengstoff zünden kann, um einen zwei Minuten dauernden Minikreis des Gases über einem Gebiet auszubreiten, der Flankierer abblockt oder Menschen in einem Gebäude einschließt.

Die zusätzlichen tragbaren Dekontaminationsstationen wirken dem ein wenig entgegen - sie ermöglichen es Ihnen, einen sicheren Zufluchtsort in Nebel V oder im Kreisgas zu schaffen, so dass Sie genügend Zeit haben, sich zu heilen und Ihre Rüstung wieder aufzurüsten, bevor Sie weiterziehen.

In den Vanguard Royale-Modi gibt es neue Fahrzeuge, von denen Sie allerdings nur eines fahren können - den neuen Bomber.

Dieses Vier-Mann-Flugzeug kann Nutzlasten abwerfen, die Ladekisten zerstören und Spielern und Fahrzeugen massiven Schaden zufügen, sodass sich Teams darauf konzentrieren sollten, sie von Flakgeschützen und Lastwagen aus zu erledigen. Auch die Standardflugzeuge können Bombern erheblichen Schaden zufügen, obwohl ihr Lebenspunktepool zum Glück reduziert wird.

Ebenfalls neu sind gepanzerte Transportfahrzeuge, die auf festgelegten Routen fahren und sich mit Maschinengewehren verteidigen. Sie sind schwer auszuschalten, lassen aber hochkarätige Beute fallen, darunter die Chance auf eine Nebula V-Bombe.

Zum ersten Mal außerhalb der zeitlich begrenzten Modi gibt es in Warzone PvE-Szenarien (oder, genauer gesagt, PvPvE). Zwei neue Standorttypen werden von der gegnerischen KI bewacht, die die Spieler in Kämpfen ausschalten müssen, die andere Teams auf ihren Aufenthaltsort aufmerksam machen könnten.

Die erste ist eine Chemiefabrik in der Nähe von Minen und Docks, die eine bereits vorhandene Raffinerie erweitert. Sie verfügt über patrouillierende Wachen, hochwertige Beute und eine Art von Falle, die die Spieler einsetzen können. Außerdem wurden sieben neue unterirdische Labore eröffnet - wir haben verschiedene Luken und Bunkertüren in Caldera gesehen, ihr wisst also vielleicht schon, wo sie sind, aber die Kreise auf eurer Karte machen es noch deutlicher.

Auch sie werden von Trupps von KI-Soldaten bewacht, enthalten aber Beute wie langlebige Gasmasken und potenzielle Nebula V-Munition.

In Anlehnung an Apex Legends und PUBG können Sie mit diesen neuen Ballons, die auf der Karte verteilt sind, mit dem Seil in die Höhe segeln und dann mit dem Fallschirm zu einem neuen, Hunderte von Metern entfernten Ort gleiten. So können Sie schnell aus dem Gas gehen oder sich aus einem Gefecht herausziehen.

Nach großer Bestürzung kündigte Raven vor kurzem an, dass es mit sofortiger Wirkung eine größere Änderung an der Balance in Warzone vornehmen wird. Während bei der Einführung von Pacific der Zeitplan für den Kauf von Ausrüstungen geändert wurde, so dass die Spieler länger warten mussten, bis sie verfügbar waren, wird dies nun rückgängig gemacht.

Ein #Warzone-Update ist live gegangen!



Loadout-Drops können jetzt von Anfang an in Battle Royale über Kaufstationen erworben werden. Kein Warten mehr!



Die Season One Patch Notes wurden geändert (siehe 3. Februar): https://t.co/c5RLdmMEW6 pic.twitter.com/oZUUBORvkW- Raven Software (@RavenSoftware) February 3, 2022

Das bedeutet, dass ihr von nun an in der Sekunde, in der ihr 10.000 Dollar gesammelt habt, einen Loadout-Drop kaufen könnt, unabhängig davon, zu welchem Zeitpunkt im Spiel ihr euch gerade befindet. Die Community hat sich gefreut, nachdem sie diese Änderung wochenlang gefordert hat, obwohl wir ein wenig besorgt sind, dass dies nur bedeutet, dass die besten Teams in jeder Lobby ihre besten Waffen noch schneller bekommen werden.

Raven hat vor kurzem ein Mid-Season-Update für Caldera veröffentlicht, das eine Reihe von Waffen anpasst und eine Reihe von Fehlern behebt, obwohl das Spiel immer noch viele Probleme hat, darunter ein sehr häufiges Einfrieren, wenn man eine Kaufstation öffnet.

Es ist ein ziemlich unauffälliges Update im Vergleich zu den Mid-Season-Launches der vergangenen Monate, ohne großes Thema oder neue Karten-Events, aber wenn die Entwickler ihre Energie auf die Behebung von Bugs und Exploits konzentrieren, wollen wir uns nicht beschweren.

Die einzige große Neuerung in diesem Update ist eine neue SMG, die Welrod Gun, die laut Raven wie die meisten SMGs eine Option für kurze bis mittlere Distanzen ist. Man kann sie freischalten, indem man Kills erzielt, während man mit SMGs nach unten zielt, und es sollte nicht allzu schwierig sein, sie zu bekommen.

Außerdem enthält das neue Update eine Reihe von Anpassungen an Waffen und ihren Aufsätzen, die sich insbesondere auf die Bren, das STG44 und die MP40 konzentrieren, die alle seit dem Start von Pacific vielleicht etwas zu einfach zu bedienen waren.

Sie sind etwas zu detailliert, um sie vollständig zu erläutern, aber im Allgemeinen sollte bei der Verwendung von Meta-Aufsätzen wie dem Carver-Vordergriff an diesen Waffen ein größerer Rückstoß vorhanden sein, was sie in einigen Gefechten zumindest ein wenig herausfordernder macht.

Alle Details zu den Änderungen, bis hin zu den Prozentzahlen, findet ihr in den Patch Notes, die Raven hier veröffentlicht hat.

Warzone Pacific (wie es jetzt heißt) ist jetzt live, nachdem es am 9. Dezember 2021 für alle gestartet ist.

Das heißt, ihr könnt die neue Karte Caldera erkunden.

markiert euren Abwurf.



Wo werdet ihr abspringen? #Warzone pic.twitter.com/F9btJRH0Q0- Call of Duty (@CallofDuty) November 30, 2021

Der obige Tweet von Call of Duty gibt euch einen ersten Eindruck von der neuen Karte und zeigt euch die wichtigsten Regionen und Gebiete, die ihr dank des unten stehenden Trailers auch in Bewegung sehen könnt. Jetzt, wo das Spiel in der freien Wildbahn ist, könnt ihr euch auf YouTube noch viel mehr Gameplay-Material ansehen oder selbst loslegen

Wir haben viele wichtige Details darüber, wie Warzone Pacific im Vergleich zur alten Version funktioniert - vor allem, wie die Waffen funktionieren. Mit drei Spielen voller Waffen, die es zu balancieren gilt, ist das ein bisschen kompliziert.

Ein neuer Modus namens Vanguard Royale beschränkt sich auf Vanguard-Waffen für ein zeitgemäßes Schlachtfeld. Es gibt auch immer noch einen zentralen Battle-Royale-Modus, in dem du alle Waffen, die du freigeschaltet hast, mischen und kombinieren kannst.

Mit Vanguard Plunder kehrt auch der Bargeldsammelmodus zurück, der das Aufleveln von Waffen noch entspannter macht.

Es gibt neue Fahrzeuge, darunter zum ersten Mal Flugzeuge, und Flugabwehr-LKWs, um der Bedrohung, die sie darstellen, zu begegnen. Die Flugzeuge sind recht einfach zu steuern und wirklich tödlich, aber die gute Nachricht ist, dass die Flugabwehr-LKWs und -Stellungen sie sehr schnell zerstören.

Ein Blog-Post zum Start von Caldera enthielt jede Menge Details über die Kartenänderung, aber vielleicht genauso spannend wie der neue Ort sind einige der vielen Balance-Änderungen, die darin für das Spiel selbst beschrieben werden.

Zum einen wurde das Tempo der einzelnen Matches stark verändert - man kann jetzt nur noch Ausrüstungsgegenstände kaufen, wenn die kostenlosen Kisten nach ein paar Minuten in der Luft landen. Diese Funktion, die bereits im Spielmodus "Danzig-Flashback" enthalten war, war unserer Meinung nach sehr willkommen und machte die Kämpfe zu Beginn des Spiels etwas ausgeglichener.

Das Gulag-Erlebnis kehrte zurück, diesmal in einem Minenschacht, aber jetzt kehrt man nach dem Sieg mit der Waffe und der Ausrüstung, die man am Ende des Kampfes hatte, auf die Hauptkarte zurück - es könnte also von Vorteil sein, Munition und taktische Mittel zu sparen, wenn man an Land geht.

Die Betäubungsfähigkeit wurde komplett aus dem Spiel entfernt, und "Totenstille" wurde dahingehend abgeschwächt, dass sie nun seltener ist und sich nur noch nach einem Kill auffrischt, anstatt unendlich oft. Die gefürchteten Kali-Sticks für den Nahkampf sind ebenfalls von einem Nerf betroffen, während Betäubungsgranaten und Herzschlagsensoren in ihrem Nutzen ebenfalls etwas eingeschränkt wurden.

Die meisten Lethal-Granaten verursachen jetzt mehr Schaden, wobei die Stim- und die Snapshot-Granate Verbesserungen ihrer Nützlichkeit erhalten haben (erstere gibt euch einen Geschwindigkeitsschub, während letztere einen viel größeren Radius hat). Sogar die unscheinbare Täuschungsgranate wurde verbessert und enthält nun Gummikügelchen, die bei Gegnern in der Nähe leichten Schaden verursachen.

Gasmasken unterbrechen die Animationen nicht mehr so oft wie früher (ein großes Lob), während die neuen Gaskanister mit beiden Händen herumgetragen und gezündet werden können, um den Gegnern Schaden zuzufügen, was sie zu perfekten Fallen macht. Du kannst sie sogar an Seilrutschen befestigen, um Parteien auf dem Dach von Gebäuden eine böse Überraschung zu bereiten.

Und schließlich können die Spieler durch das Hinzufügen von Bereichen mit flachem Wasser, in denen sie waten können, die Effekte von Tracker abschwächen, um sich effizienter zu verstecken, oder in der Hocke gehen, um die Vorteile von Cold-Blooded zu nutzen. Wenn man einen Molotow ins Wasser wirft, entsteht ein Raucheffekt, der nützliche Deckung bieten kann.

Um einen vollständigen Überblick über alle Änderungen an der Balance zu erhalten, schaut euch die Patch Notes für das Update hier an (seid gewarnt, sie sind umfangreich!).

Auch die Verträge wurden überarbeitet - neue Vertragstypen kommen ins Spiel. Supply-Drop-Verträge lassen eine Nachschubkiste voller Bargeld und Goodies auf die Karte fallen, die jeder einsammeln kann, aber sie geben deinem Team und nur deinem Team den genauen Ort an, an dem sie fallen wird.

Das Großwild-Kopfgeld, das man nur einmal pro Spiel einsammeln kann, markiert den Kill-Leader des Spiels, den man zur Strecke bringen muss, was eine echte Herausforderung darstellt und größere Belohnungen bietet.

Schließlich gibt es noch einen geheimnisvollen Top-Secret-Vertrag, der nicht auf der Minikarte angezeigt wird und zusätzliche saftige Belohnungen bringt, aber Ihnen einen zufälligen Vertragstyp zuweist, ohne dass Sie etwas dazu sagen können.

Zu all diesen Gameplay-Änderungen kommt natürlich noch der neue Ricochet-Anti-Cheat von Call of Duty auf dem PC hinzu, der dank Crossplay für Spieler auf allen Plattformen ein großer Gewinn sein wird.

Ein Anti-Cheat auf Kernel-Ebene, der verdächtiges Spiel und externe Programme, die das Spiel beeinflussen, überwacht und hoffentlich einen großen Unterschied zur Menge der Cheats in öffentlichen Warzone-Lobbys machen wird.

Mehr darüber könnt ihr hier auf der Call of Duty-Website lesen.

Bevor wir Verdansk Anfang Dezember zum letzten Mal verließen, gab es auf der alten Landkarte noch eine ganze Reihe von Live-Events zu erleben, die sich von diesem vertrauten Spielplatz verabschiedeten.

Wir haben die Operation Verdansk Flashback genossen, die den Spielern Erinnerungen an ihre Zeit in Verdansk geben sollte - ein absolutes Gemetzel mit ständigen In-Game-Events.

Es gab auch ein laufendes Live-Event mit dem Namen Secrets of the Pacific, bei dem die Spieler Informationsdateien über die neue Karte Caldera sammeln mussten, um mehr über sie herauszufinden, bevor die Migration stattfindet.

Schließlich gab es noch einen zeitlich begrenzten eintägigen Modus namens Die letzten Stunden von Verdansk, ein komplettes Live-Event, das sich von der sagenumwobenen Karte verabschiedete und den Beginn von Warzone Pacific einläutete. Die Spieler hatten die Aufgabe, am Ende eines Spiels einen Bunker zu kontrollieren. Das war ein rasanter Spaß, der den Gewinnern eine einzigartige Visitenkarte gab, mit der sie sich rühmen konnten.

Schreiben von Max Freeman-Mills.