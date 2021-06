Call of Duty Warzone Staffel 4: Was ist neu in dieser Staffel?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Warzone hat das Spiel komplett verändert, da die Spieler Wochen hatten, um sich an die neue Zeitleiste und Version ihrer Verdansk-Karte im Jahr 1984 zu gewöhnen.

Jetzt ist jedoch Staffel 3 zu Ende - es gibt eine neue Saison und einen neuen Battle Pass, die alle gerade jetzt auf dich warten. Hier ist, was wir wissen.

Zunächst das entscheidende Timing - die neue Saison hat am 17. Juni begonnen, der Übergang zwischen den Saisons ist also bereits erfolgt.

Die Enthüllung von Warzone Season 4 erfolgte während des Live-Kickoff-Streams des Summer Game Fests, zusammen mit einer Reihe anderer Enthüllungen, und wir haben auch einen Gameplay-Trailer, der einiges von dem zeigt, was auf den Hecht kommt.

Raven Software hat jetzt die wichtigsten Änderungen, die im Rahmen des Updates der 4. Staffel eingeführt wurden, vollständig beschrieben, und es gibt eine Menge Punkte, die es zu überprüfen gilt.

Das #Warzone Season Four Update geht bald live!



Neuer Battle Pass, neue Operator, neue Waffen, neue POIs und...



Die Patchnotes findet ihr hier: https://t.co/lL99ezRul4



Screenshots im Thread unten: — Raven Software (@RavenSoftware) 17. Juni 2021

Die größte visuelle Änderung ist die Ankunft einer Vielzahl von abgestürzten Satelliten an verschiedenen Punkten auf der Karte von Verdansk, die einige interessante Deckungs- und Kampfmöglichkeiten bieten sollten. Außerdem gibt es zum ersten Mal seit der Markteinführung ein neues Fahrzeug - ein Dirtbike, das perfekt für einen Einzelfahrer mit einem Beifahrer aussieht.

Es gibt auch eine neue Gulag-Karte, die willkommen sein wird - sie basiert auf dem zentralen Teil der Multiplayer-Karte Hijacked und wird daher einigen im Layout bekannt sein. Schließlich werden die charakteristischen roten Türen der Black Ops-Serie in Verdansk erscheinen, mit Gerüchten, dass sie eine Art Schnellreisesystem sein werden.

Wir haben auch wie immer neue Operatoren bekommen: Jackal, Salah und Weaver. Sie haben auch neue Waffen, mit denen sie spielen können, in Form des C58-Sturmgewehrs, des MG 82 LMG, einer heimlichen Nagelpistole, OTs 9 SMG und eines brutalen Streitkolbens für den Nahkampf. Es gibt zwei neue Spielmodi, Verdansk Resurgence Mini und Payload, sowie ein saisonales Event namens Groundfall, das für ein oder zwei Wochen einige Herausforderungen und kosmetische Belohnungen mit sich bringt.

Große Neuigkeiten gibt es auch an der technischen Front für PS5-Spieler – das Spiel unterstützt endlich 120-Hz-Displays für verbesserte Frameraten, wie die Serie X. Wir hatten den Eindruck, dass dies erst dann eintreffen würde, wenn eine vollständige native PS5-Version veröffentlicht wird. aber Raven scheint den Code irgendwie geknackt zu haben.

Die größten Änderungen in gewisser Weise könnten jedoch diejenigen sein, die in Ravens sehr umfangreichen Patchnotes beschrieben sind, die viele Details enthalten. Es gab große Änderungen an der Funktionsweise von Laufaufsätzen bei Waffen aus dem Kalten Krieg, die sie praktikabler denn je machen, sowie große Änderungen an der Balance einzelner Waffen (und noch ein weiterer Nerf für den geliebten AMAX!).

Vielleicht am interessantesten von allem, es sieht so aus, als hätten wir endlich eine große Anpassung an den viel gehassten Roze-Skin Rook – sein komplett schwarzer Vorteil scheint durch ein neues graueres Farbschema wegrasiert worden zu sein. Wir hoffen, dass die Leute nicht einfach zu einer neuen verschwitzten Haut migrieren, wenn diese Änderung wirklich funktioniert!

Wenn man weiter zurückblickt, war das Update für die 3. Staffel von Warzone vielleicht beträchtlich, aber es blieb noch viel zu reparieren und zu aktualisieren, sodass Raven Software nicht zu lange wartete, um ein umfangreiches Update zur Saisonmitte zur Geltung zu bringen.

Der Patch brachte einige neue Inhalte, darunter die Freischaltung des neuen AMP63 SMG, auf das sich die Spieler schon lange gefreut hatten, es auszurüsten und aufzuleveln.

Wir haben auch einige wichtige Änderungen an einer Reihe von Waffen vorgenommen, darunter erste Balance-Pässe für das beliebte AMAX-Sturmgewehr, die FARA, die Sweetsweeper-Schrotflinte und die Bullfrog SMG, die sich alle manchmal etwas überfordert angefühlt hatten.

Weitere sind eingetroffen, in Form von Änderungen an der Funktionsweise von Suppressoren bei Waffen des Kalten Krieges und einigen Optimierungen, damit sich Scharfschützen aus dem Kalten Krieg im Vergleich zu ihren Gegenstücken in Modern Warfare lebensfähiger fühlen. Außerdem, und das ist sehr zu begrüßen, wurde die Spawn-Rate von Stopping Power-Runden erheblich reduziert.

Am dringendsten jedoch brachte das Reloaded-Update einen neuen Content-Drop, der sich auf ein paar Action-Ikonen der 80er Jahre konzentrierte - Rambo und John McClane von Die Hard. Der folgende Trailer vermittelt einen guten Eindruck von dem Wahnsinn, der vor dem Ende der Veranstaltung begann.

Es gab eine Menge zu versinken, einschließlich der Ankunft von Die Hards Nakatomi Plaza in Downtown mit einer Vielzahl neuer kleinerer Ziele, die in und um sie herum abgeschlossen werden mussten. Es ist der höchste Turm aller Zeiten in Warzone, also macht das Scharfschützen von seinem Höhepunkt aus immer noch riesigen Spaß.

Es gibt viele andere interessante Orte, darunter Überlebenscamps zu Ehren von Rambo, in denen Sie im Rahmen eines weiteren neuen Missionstyps Erkennungsmarken sammeln können. Darüber hinaus kamen neue Waffen und ein In-Game-Event, um alles leichter zu verfolgen.

Die vollständigen Details finden Sie im Call of Duty-Blog , zusammen mit Ravens detaillierteren mechanischen Patchnotizen.

Wraith sagt, sie wird dich in Staffel 3 sehen...



Machen Sie sich in der dritten Staffel von #BlackOpsColdWar und #Warzone von Anfang an einen Namen.



Holen Sie sich hier alle Informationen zur dritten Staffel: https://t.co/GHu7htmrZP pic.twitter.com/Jogklct3Ge — Call of Duty (@CallofDuty) 19. April 2021

Rückblickend auf den Start von Staffel 3 brachte es viele Änderungen an der Formel, die Warzone so beliebt gemacht hat, mit vielen verschiedenen zu berücksichtigenden Elementen.

Warzone-Spieler warten seit Ewigkeiten darauf, eine neue Karte in voller Größe für das Spiel erkunden zu können, wobei die kleinere Karte von Resurgence Island nicht groß genug ist, um wirklich viel zu zählen. Lange Zeit war die gängige Annahme, dass wir eine Karte im Ural bekommen würden, die eine Reihe von Multiplayer-Standorten mit sich brachte, die in diesem Gebietsschema angesiedelt waren.

Jüngste Lecks haben jedoch gezeigt, dass diese Karte vor einiger Zeit zugunsten der neuen Version von Verdansk, die die aktuelle Karte zu Beginn der Staffel 3 ersetzte, eingestellt wurde. Diese spielt, wie wir heute wissen, in den 1980er Jahren und bindet die Spiel in die Zeitleiste von Call of Duty Black Ops: Cold War ein.

Das Layout der Karte ist weitgehend gleich, aber die wichtigsten Sehenswürdigkeiten unterscheiden sich merklich, mit einer weniger bebauten Innenstadt, einem Stadion eher einer Baustelle und überhaupt keinem Damm - stattdessen gibt es jetzt eine hohe Brücke zum Navigieren, zusammen mit einem Gipfelinstallation. Es gibt noch viel mehr zu entdecken, daher wird es eine Weile dauern, bis sich alle an jede Änderung gewöhnt haben.

Eine tragende Säule des Battle-Pass-Systems von Warzone ist die Einführung mindestens eines neuen Operators, der als Front für die Saison fungiert. Vergangene Pässe haben unter anderem Naga, Captain Price und Ghost eingeführt.

Wir sehen bereits viele Spieler, die mit den neuen Skins, die im Battle Pass veröffentlicht wurden, herumlaufen, insbesondere Wraith, der im Werbematerial stark hervorgehoben wurde.

In ähnlicher Weise ist nach dem großen Rückgang neuer Waffen, als der Kalte Krieg Ende 2020 in Warzone integriert wurde, der Rinnsal neuer Waffen wieder auf einem vernünftigeren und überschaubaren Niveau (schließlich fühlen sich viele der Waffen des Kalten Krieges immer noch nicht vollständig ausbalanciert an sogar Monate später).

Battle Passes und neue Saisons haben in der Regel zwei neue Waffen eingeführt, und sie sind im Allgemeinen auch als kostenlose Stufen enthalten, um sicherzustellen, dass jeder die gleiche Chance hat, sie freizuschalten, ohne COD-Punkte ausgeben zu müssen. Die neue Saison brachte jedoch noch mehr mit sich, darunter das PPSH-41 SMG, der Schweizer K31-Scharfschütze, das Ballistic Knife Nahkampf, das CARV.2-Gewehr und das AMP63 SMG – eine Menge neuer Hardware zum Einsatz.

Schreiben von Max Freeman-Mills.