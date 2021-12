Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Warzone lässt Verdansk hinter sich – nach anderthalb Jahren großartigen Battle-Royale-Spaßes zieht das Spiel nach Caldera, einer brandneuen Karte im Pazifik, um an den Start von COD Vanguard anzuknüpfen .

Wir haben hier alle wichtigen Details zum Start der neuen Karte und was Sie von der neuen Version des Spiels erwarten können, sowie Details zu den aktuellen Vorgängen in Warzone.

Warzone Pacific (wie es jetzt heißt) wird später am heutigen 8. Dezember 2021 mit 24 Stunden exklusivem Zugang für diejenigen, die Vanguard besitzen, starten, bevor es am 9. Dezember für alle geöffnet wird.

Es bleiben also nur noch wenige Stunden, bis wir alle die neue Karte Caldera erkunden können. Es kommt mit einer Woche Verspätung, der Start war ursprünglich für den 3. Dezember geplant.

Wo wirst du fallen? #Warzone pic.twitter.com/F9btJRH0Q0 — Call of Duty (@CallofDuty) 30. November 2021

Wir haben jetzt auch das Layout der Karte gesehen, dank des obigen Tweets von Call of Duty, der die wichtigsten Regionen und Gebiete enthüllt, die Sie dank des Trailers unten auch in Bewegung sehen können. Eine Menge Twitch- und YouTube-Streamer durften die Karte Anfang dieser Woche auch spielen, sodass Sie leicht Spielmaterial davon online finden können.

Zum Glück haben wir bereits einige Details zur Funktionsweise von Warzone Pacific erhalten – insbesondere zur Funktionsweise der Waffen. Bei drei zu balancierenden Waffen im Wert von drei Spielen wird es kompliziert. Es wird weiterhin einen Battle-Royale-Kernmodus geben, in dem Sie auch alle mischen und anpassen können.

Ein neuer Modus namens Vanguard Royale wird jedoch nur für ein zeitgerechteres Schlachtfeld auf Vanguard-Waffen beschränkt sein. Vanguard Plunder wird auch den Cash-Sammlungsmodus in die Liste zurückbringen, um eine entspanntere Möglichkeit zu haben, Waffen aufzuleveln.

Es wird auch neue Fahrzeuge geben, darunter zum ersten Mal Flugzeuge, und Flak-Trucks, um der Bedrohung entgegenzuwirken, die sie darstellen. Die Flugzeuge sind ziemlich einfach zu kontrollieren und ziemlich tödlich, aber die gute Nachricht ist, dass diese Flak-Trucks und Stellungen sie sehr schnell zerstören.

Der Blog-Beitrag, den Call of Duty kürzlich enthüllt hat, enthält absolut viele Details über die bevorstehende Kartenänderung, aber vielleicht ebenso aufregend wie der neue Ort sind einige der vielen Balance-Änderungen, die es für das Spiel selbst enthält.

Zum einen ändert sich das Tempo jedes Spiels enorm - Sie können jetzt nur noch einen Loadout-Drop kaufen, wenn die kostenlosen Boxen nach ein paar Minuten in jedem Spiel landen. Nachdem dies im Verdansk Flashback-Spielmodus enthalten war, ist dies eine wirklich willkommene Funktion, die unserer Meinung nach die Kämpfe im frühen Spiel etwas ausgeglichener macht.

Die Gulag-Erfahrung kehrt zurück, diesmal in einem Minenschacht, aber jetzt fallen Sie zurück auf die Hauptkarte, nachdem Sie gewonnen haben, wenn Sie die Waffe und die Ausrüstung halten, die Sie am Ende des Kampfes hatten - das Sparen von Munition und Taktik könnte Ihnen also einen Vorteil verschaffen sobald du landest.

Stopping Rounds werden komplett aus dem Spiel entfernt und Dead Silence ist ein Nerf, der seltener wird und nur nach einem Kill statt unendlich aktualisiert wird. Der gefürchtete Nahkampf der Kali Sticks wird ebenfalls von einem Nerf getroffen, während Betäubungsgranaten und Herzschlagsensoren ebenfalls etwas eingeschränkt sind.

Die meisten Tödlichen werden ab dem Start anscheinend mehr Schaden anrichten, wobei die Stim- und Snapshot-Granate ihre Nützlichkeit verbessern (die ersteren geben Ihnen einen Geschwindigkeitsschub, während die letzteren einen größeren Radius haben). Sogar die kleine Ködergranate bekommt einen Buff, um in Gummikügelchen zu packen, die nahen Feinden leichten Schaden zufügen.

Gasmasken unterbrechen Animationen nicht mehr so oft wie früher (Lob), während neue Gaskanister mit beiden Händen herumgeschleppt werden müssen, aber gezündet werden können, um Ihren Feinden Schaden zuzufügen, was sie perfekt für Fallen macht. Sie können sie sogar an Seilrutschen befestigen, um Partys an der Spitze von Gebäuden eine böse Überraschung zu bereiten.

Schließlich können die Spieler durch das Hinzufügen von Flachwasserbereichen, in denen Sie waten können, die Wirkung von Tracker abschwächen, um sich effizienter zu verstecken, oder sich ducken, um die Vorteile von Cold-Blooded zu nutzen. Einen Molotow ans Wasser zu werfen verursacht unterdessen einen Raucheffekt, der eine nützliche Deckung sein könnte.

Um einen vollständigen Eindruck von allen Balance-Änderungen zu bekommen, sieh dir die Patchnotes für das Update gleich hier an (Achtung, sie sind umfangreich!).

Einige Verbesserungen erhalten auch Verträge – mit einem neuen Vertragstyp, der ins Spiel kommt. Supply Drop-Verträge lassen eine Versorgungskiste voller Bargeld und Leckereien aus der Luft auf die Karte fallen, damit jeder sie sammeln kann, aber geben Sie Ihrem Team und Ihrem Team allein den genauen Ort an, an dem es abgeworfen wird.

Big Game Bounty, die jemand nur einmal pro Match abholen kann, markiert den Kill-Anführer des Spiels, den Sie jagen können, was Ihnen eine echte Herausforderung darstellt und Ihnen größere Belohnungen bietet.

Schließlich erscheint ein mysteriöser Top-Secret-Vertrag nicht auf der Minikarte und bringt extra saftige Belohnungen, aber wir werden noch nicht alle Details darüber erfahren, was er von euch verlangt.

Zu all diesen Gameplay-Änderungen kommt natürlich die Einführung von Call of Dutys neuem Ricochet-Anti-Cheat auf dem PC, der dank Crossplay den Spielern auf allen Plattformen einen großen Schub geben wird.

Ein Anti-Cheat auf Kernel-Ebene, der auf verdächtiges Spiel und externe Programme, die das Spiel beeinflussen, überwacht und hoffentlich einen großen Unterschied in der Menge des Cheatings in öffentlichen Warzone-Lobbys machen sollte.

Sie können hier auf der Call of Duty-Website mehr darüber lesen.

Bevor wir Verdansk zum letzten Mal verließen, gab es jedoch noch eine Menge Live-Events zum Abschied von diesem vertrauten Spielplatz.

Uns hat Operation Verdansk Flashback gefallen, die Spieler an all die Zeiten erinnern soll, die sie in Verdansk erlebt haben – es war ein absolutes Gemetzel mit ständigen In-Game-Ereignissen.

Es gab auch ein laufendes Live-Event namens Secrets of the Pacific, bei dem die Spieler die Aufgabe hatten, Informationsdateien auf der neuen Karte Caldera zu sammeln, um mehr darüber herauszufinden, bevor die Migration stattfindet.

Schließlich gab es einen zeitlich begrenzten eintägigen Modus namens Last Hours of Verdansk, ein vollständiges Live-Event, das sich von der sagenumwobenen Karte verabschiedet und den Beginn von Warzone Pacific ankündigt. Es forderte die Spieler auf, am Ende eines Spiels einen Bunker zu kontrollieren, und es war ein wilder Spaß, der seinen Gewinnern eine einzigartige Visitenkarte gab, mit der sie sich rühmen konnten.