(Pocket-lint) - Es gab alle möglichen Spekulationen darüber, was als nächstes für Call of Duty Warzone kommen wird, wobei die aktuelle Saison ganz offensichtlich zu einem nuklearen Showdown für die Hauptkarte Verdansk führt, wie seit Monaten gemunkelt wird.

Die vorherrschende Theorie ist, dass die Karte später in diesem Monat zerstört wird, um die aktuelle Zombie-Bedrohung zu beseitigen und den Weg für eine völlig neue Karte zu öffnen, die die Spieler erkunden können. Außer, jetzt sieht es so aus, als wäre es nicht ganz so neu wie das alles.

Eine durchgesickerte frühe Version eines vermutlich bevorstehenden Warzone-Trailers ist online aufgetaucht und enthält kurze Clips einer neuen Karte, die Verdansk sehr ähnlich sieht, der in die Zeit der 1980er Jahre zurückversetzt wurde.

(Durchgesickert) Neue Warzone-Anzeige wurde mit Filmmaterial einer neuen Karte durchgesickert



Erster Blick auf Verdansk aus den 80ern

Es gibt identifizierbare Bereiche wie den aktuellen Flughafen und das Stadion, bei denen es sich anscheinend um frühere Versionen derselben Landschaft handelt, und die Änderung wäre angesichts der noch andauernden Integration mit Call of Duty Black Ops: Kalter Krieg sicherlich sinnvoll. Die neue Karte sollte angeblich mit diesem Spiel gestartet werden, hat sich jedoch stark verzögert, und wir bewegen uns erst jetzt in Richtung der Zeitachse der 1980er Jahre.

Es sieht so aus, als würde sich die Karte in gewisser Weise erheblich unterscheiden - zum Beispiel verwandelt sich der massive Damm nördlich von Verdansk in eine hohe Brücke mit einer noch offeneren Landschaft. Da die Fangemeinde jedoch nach neuen Inhalten verlangt, ist das, was als Reskin und nicht als wirklich neue Einstellung angesehen werden kann, möglicherweise nicht die am besten erhaltene Änderung.

Dies steht auch im Zusammenhang mit dem neuesten Patch zur Saisonmitte für Warzone, der trotz einer enormen Dateigröße wenig dazu beigetragen zu haben scheint, die Dominanz von Waffen wie AUG und FFAR anzugehen, und gleichzeitig eine Litanei neuer Pannen in bestehende eingeführt hat Vergünstigungen und das Wiederauftauchen von Unbesiegbarkeits-Exploits, die zuvor als verbannt galten.

Alles in allem ist es eine turbulente Zeit für das explosive Battle Royale-Spiel - wir werden die Entwicklung im Auge behalten, aber Activision kann uns hoffentlich bald einige offizielle Neuigkeiten zu seinen Plänen für Warzone geben.

Schreiben von Max Freeman-Mills.