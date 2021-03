Call of Duty Mobile Staffel 3: Neue Karte und neuer Spielmodus angedeutet

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wir fangen gerade erst mit Call of Duty Mobile Staffel 2 an, aber jetzt ist es Zeit, unsere Aufmerksamkeit auf CoDM Staffel 3 zu lenken.

Sie werden sich daran erinnern, dass die Nummerierung der Staffeln mit Staffel 1, Neue Reihenfolge, anstelle von Staffel 14 zurückgesetzt wurde. Die nächste Staffel für 2021 wird Staffel 3 im April sein.

Hier finden Sie alles, was Sie über die nächste Staffel von Call of Duty Mobile wissen müssen.

Die nächste Staffel von Call of Duty Mobile wird voraussichtlich am 16. März beginnen, wenn die zweite Staffel endet.

Die zweite Staffel hat gerade erst begonnen, wir sind also ein Stück vom nächsten Update entfernt und haben ein wenig Licht auf Lecks - es sei denn, Sie zählen einige Elemente, die in der Version des Spiels in China aufgetaucht sind.

In der chinesischen Beta ist eine Klosterkarte aufgetaucht und es gibt ein Gameplay, das wir dank YouTube sehen können.

Dies ähnelt ein wenig dem Gameplay, das Sie auf der aktuellen Tunesien-Karte finden. Wir glauben, dass es sich als neue Multiplayer-Option für alle Spielmodi eignet.

Zuvor hatten die Entwickler bestätigt, dass die klassische Nuketown-Karte zum Spiel zurückkehren würde. In den Wintermonaten hat Nuketown Russia die normale Nuketown-Karte ersetzt - obwohl es keine Bestätigung gibt, wann dieser Wechsel stattfinden wird. Mit Beginn des Frühlings könnte dieser Wechsel in Staffel 3 erfolgen.

Der Hintergrund der Lobby in der chinesischen Beta ist die Karte, die laut einem gemeinsamen Screenshot auf Twitter für Zombies verwendet wurde. Wenn Sie sich erinnern, wurde das Zombies-Element im März 2020 - vor einem Jahr - fallen gelassen, als Activision zu der Zeit sagte, dass es nicht den Erwartungen entsprach. Gleichzeitig sagte das Unternehmen, dass Zombies in Zukunft zurückkehren könnten - und sicherlich gibt es jetzt einige Beta-Beweise dafür, dass dies in der Entwicklung ist.

In der chinesischen Beta ist der Hintergrund der Lobby Shi No Numa Map (Zombies Map) pic.twitter.com/9JVHH4GyEQ - Call of Duty: Mobile Leaks & News (@PlayCODNews) 24. März 2021

Das AS VAL wurde dem Spiel hinzugefügt. Das AS VAL ist ein russisches Gewehr mit integriertem Unterdrücker, das für Stealth ausgelegt ist, aber eine große Bremskraft besitzt. Es wurde erstmals in Call of Duty: Modern Warfare eingeführt. Das AS VAL ist eine kostenlose Battle Pass-Belohnung.

Neue Waffe einsatzbereit!

Erhalten Sie kostenlos im Battle Pass der 2. Staffel!



Komme diese Woche zu #CODMobile! pic.twitter.com/jMHyxaUqvH - Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) 8. März 2021

Neben dem AS VAL wurde in Staffel 2 ein weiteres Schützengewehr eingeführt - das SP-R 208, das zuvor in Warzone zu sehen war. Dies ist aufgrund der Kraft und der Nachladegeschwindigkeit eine beliebte Waffe, während die Repetierbüchse schneller ist als die meisten anderen Repetierbüchsen im Spiel. Es sollte sich als beliebte Wahl für Karten wie Crossfire erweisen.

Der SP-R 208 ist eine Event-Belohnung. Sie müssen also alle Herausforderungen meistern, um ihn Ihrer Waffenkammer hinzuzufügen.

Hat jemand gesagt ... MEHR?

Eine weitere neue Waffe kommt und du wirst sie vielleicht erkennen ... kannst du erraten, was es ist?



Kommt in der nächsten Staffel von #CODMobile ! pic.twitter.com/hgi4vNCmeN - Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) 28. Februar 2021

Zusätzlich zu den neuen Waffen gibt es einen neuen Scorestreak - Napalm. Sie werden in der Lage sein, diese Vietnam-Stimmung mit Luftunterstützung wieder zu erleben und Feuer auf Ihre Feinde zu regnen.

Rufen Sie für Luftunterstützung!

Setze den neuen Scorestreak Napalm ein, um Feinde auf deinem Weg zu beseitigen!



Komme nächste Woche als Teil des Battle Pass der 2. Staffel zu #CODMobile! pic.twitter.com/UiemxRGc4u - Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) 6. März 2021

Eine neue Karte wurde hinzugefügt - Shoot House. Auch dies ist eine Modern Warfare-Karte, die für MP-Spiele entwickelt wurde. Es ist ein Kill House, das für schnellere Aktionen ausgelegt ist.

Ton EIN und achten Sie auf den Staub.



Kommt in der nächsten Staffel von #CODMobile ! pic.twitter.com/a88bVljbxY - Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) 20. Februar 2021

Activision hat einen vollständigen Blog auf der Karte veröffentlicht, in dem das Layout und einige Dinge, über die Sie nachdenken sollten, detailliert beschrieben werden. Es ist eine kleine Karte, die für intensives Spielen konzipiert wurde, aber abwechslungsreich genug ist, um viele unterhaltsame Optionen zu bieten.

Shoot House wird für Team Death Match, Domination, Hard Point, Kill Confirmed und mehr verfügbar sein.

Der Versand von Modern Warfare ist Call of Duty: Mobile beigetreten.

Dies ersetzte die Karte der Sendung 1944, obwohl dies möglicherweise nur für eine begrenzte Zeit möglich war.

Du hast es erraten ... und es kommt!



Neue Multiplayer-Karte, Versand ist unterwegs und kommt als Teil der zweiten Staffel bei #CODMobile an! pic.twitter.com/XMiUEBHh3i - Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) 5. März 2021

Die Karte hat im Wesentlichen das gleiche Layout wie die Karte von 1944, aber die offenen Container oben und unten waren in Modern Warfare gerade und nicht abgewinkelt, was bedeutet, dass Sie direkt durchschießen können.

Zusätzlich zu den neuen Karten und Waffen gibt es einen neuen Spielmodus - Gunfight Sniper. Dies wird sechs Spieler und sechs Runden als Scharfschützen beinhalten, aber die aufgelisteten Karten sind alle klein - Käfig, Versand, Kiefer, König usw.

Präzision ist der Schlüssel ...

Aber ein bisschen Trick-Shot-Magie tut auch nicht weh



Neuer Modus, Gunfight Sniper kommt in Staffel 2 zu #CODMobile! pic.twitter.com/82OWcvVwHW - Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) 8. März 2021

Es gibt auch Tank Battle als neues Modell in Battle Royale. Wir haben Panzer in Battle Royale schon seit einiger Zeit gesehen, aber die Dinge werden den Gang wechseln, um viel mehr Panzeraktionen zu ermöglichen.

Dies wird ein Ranglisten-Spiel sein und Sie müssen die Komponenten sammeln, um einen Panzer zu erstellen - Chassis, Motor, Rüstung, Primär- und Sekundärwaffen. Natürlich gibt es auch eine ganze Sammlung von Panzerabwehrwaffen! Es gibt drei verschiedene Panzerpläne.

Beginne den TANK-Wahnsinn!

Neuer Modus, Panzerschlacht, wird der Battle Royale-Rotation hinzugefügt.



Kommen zu #CODMobile in Staffel 2! pic.twitter.com/H5yVdOsBP8 - Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) 7. März 2021

Ein neuer Cargo Truck wurde ebenfalls für Battle Royale hinzugefügt.

Hier ist eine kurze Erinnerung an die Ergänzungen für die erste Staffel:

Neue Original MP Karte - Zurückfordern

Neue Charaktere - Neue Charaktere zum Thema Ordnung, die beim Saisonstart enthüllt werden

Neuer Battle Royale-Modus - Blitz (40-Spieler-Modus)

Neue Bedienerfähigkeiten - Schwerkraftwirbelpistole

Neue BR-Klasse - Desperado

Zwei neue Funktionswaffen - Sturmgewehr - FR .556, Schützengewehr - SKS

Neue MP-Modi - 3v3-Schießerei, 20-Spieler-Angriff der Untoten

Staffel 1: New Order Battle Pass - Neue Charaktere, Waffen, Gegenstände und mehr

Festzelt - Kampf für die Menschheit

Neue saisonale Herausforderungen

Verschiedene UI-Updates, Waffenbalance und Gameplay-Optimierungen

Schreiben von Chris Hall.