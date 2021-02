Call of Duty Mobile Staffel 2: Neue Karte detailliert, neue Waffe eingehend

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Call of Duty Mobile hat damit begonnen, sein nächstes Update zu necken und ein paar wichtige Details darüber zu veröffentlichen, was zu erwarten ist, wenn Call of Duty Staffel 2 landet.

Sie werden sich daran erinnern, dass die Nummerierung der Staffeln mit Staffel 1, Neue Reihenfolge, anstelle von Staffel 14 zurückgesetzt wurde. Das bedeutet, dass die nächste Staffel für 2021 Staffel 2 sein wird.

Hier finden Sie alles, was Sie über die nächste Saison für Call of Duty Mobile wissen müssen.

Die nächste Staffel von Call of Duty Mobile wird voraussichtlich am 11. März beginnen.

Wir werden kurz davor ein Update des Spiels erwarten, wobei der aktuelle Battle Pass für die erste Staffel am 10. März abläuft.

Die offiziellen Hänseleien für die nächste Staffel von Call of Duty Mobile haben begonnen und enthüllen einige saftige Details darüber, was zu erwarten ist. Wir werden weiterhin aktualisieren, sobald neue Details veröffentlicht oder gemunkelt werden.

Es sieht so aus, als würde der AS VAL dem Spiel hinzugefügt. Das AS VAL ist ein russisches Gewehr mit integriertem Unterdrücker, das für Stealth ausgelegt ist, aber über eine große Bremskraft verfügt. Es wurde erstmals in Call of Duty: Modern Warfare eingeführt.

Eine neue Waffe ist in Arbeit!

Errätst du was es ist?



Kommt in der nächsten Staffel von #CODMobile pic.twitter.com/ZNJDu1Xeif - Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) 21. Februar 2021

Wir haben auch die Bestätigung gesehen, dass eine neue Karte hinzugefügt wird - Shoot House. Auch dies ist eine Modern Warfare-Karte, die für MP-Spiele entwickelt wurde. Es ist ein Kill House, das für schnellere Aktionen ausgelegt ist.

Ton EIN und achten Sie auf den Staub.



Kommt in der nächsten Staffel von #CODMobile ! pic.twitter.com/a88bVljbxY - Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) 20. Februar 2021

Zuvor hatten die Entwickler bestätigt, dass die klassische Nuketown-Karte zum Spiel zurückkehren würde. In den Wintermonaten hat Nuketown Russia die normale Nuketown-Karte ersetzt - obwohl es keine Bestätigung gibt, wann dieser Wechsel stattfinden wird.

Hier ist eine kurze Erinnerung an die Ergänzungen für die letzte Saison:

Neue Original MP Karte - Zurückfordern

Neue Charaktere - Neue Charaktere zum Thema Ordnung, die beim Saisonstart enthüllt werden

Neuer Battle Royale-Modus - Blitz (40-Spieler-Modus)

Neue Bedienerfähigkeiten - Schwerkraftwirbelpistole

Neue BR-Klasse - Desperado

Zwei neue Funktionswaffen - Sturmgewehr - FR .556, Schützengewehr - SKS

Neue MP-Modi - 3v3-Schießerei, 20-Spieler-Angriff der Untoten

Staffel 1: New Order Battle Pass - Neue Charaktere, Waffen, Gegenstände und mehr

Festzelt - Kampf für die Menschheit

Neue saisonale Herausforderungen

Verschiedene UI-Updates, Waffenbalance und Gameplay-Optimierungen

Schreiben von Chris Hall.