(Pocket-lint) - Es gibt bestimmte Geräte, auf die Sie sich im Spielekalender verlassen können, Veröffentlichungen, die wie am Schnürchen laufen, und Call of Duty ist möglicherweise eines der zuverlässigsten. Es ist eine Serie, die seit absoluten Äonen ungefähr ein Spiel pro Jahr herausbringt, und da Black Ops Cold War jetzt fest auf dem Markt ist, ist es an der Zeit, sich auf die nächsten Schritte zu freuen.

Die ersten Gerüchte und Details kursieren über das, was wir von Call of Duty im Jahr 2021 erwarten können. Deshalb haben wir hier alle Informationen zusammengestellt, die Sie benötigen. Lesen Sie weiter, um alles zu erfahren, was Sie wissen müssen.

Wie bereits erwähnt, funktionieren Call of Duty-Spiele in der Regel nicht mit besonders flexiblen Veröffentlichungszeiten. Sie können im Allgemeinen davon ausgehen, dass jedes Jahr eines im Herbst herauskommt, und es sieht so aus, als ob 2021 in dieser Hinsicht nicht anders sein sollte.

Die derzeit erhaltene Weisheit hat den Hauptentwickler des Spiels als Sledgehammer Games , der zuvor Call of Duty: Advanced Warfare und World War II erstellt hat, beide relativ solide aufgenommene Einträge in der Serie. Tatsächlich scheint es, dass Sledgehammer ursprünglich 2020 für sein Spiel ins Visier genommen hatte, aber dass es bis 2021 abrutschte, und Treyarch trat ein, um stattdessen den Kalten Krieg der Black Ops zu beenden.

Daher wäre es sehr sinnvoll, wenn Sledgehammers Spiel für dieses Jahr aufpoliert würde. Die Entwicklungssituation für Call of Duty ist heutzutage ein Labyrinth. Mindestens vier große Studios sind an das Franchise angeschlossen - Infinity Ward, Treyarch, Sledgehammer Games und Raven Software, die alle unter Activisions Besitz stehen eine ganze Menge Zusammenarbeit im Gange.

Wenn es um Plattformen geht, kann Black Ops Cold War wieder ein fester Leitfaden dafür sein, was Sie von Call of Duty im Jahr 2021 erwarten können - im Grunde genommen wird es eine Menge Plattformen geben. Konsolen der nächsten Generation nähern sich ihrem ersten Jubiläum, wenn das Spiel veröffentlicht wird. Sie können also erwarten, dass sie die Flagge für ein grafisch intensiveres und reibungsloseres Gameplay hissen.

Es werden jedoch immer noch zig Millionen Spieler auf der PS4 oder Xbox One sein, so dass das Spiel auch auf diesen Plattformen absolut herauskommen wird, und wir würden erwarten, dass es plattformübergreifende und generationenübergreifende Multiplayer gibt. genau wie der Kalte Krieg bietet.

Es bleibt natürlich abzuwarten, ob ein zusätzliches Jahr im Ofen dazu führen kann, dass der nächste COD seine Grafiken weiter als im Kalten Krieg vorantreibt, aber wir hoffen auf 4K-Action und Raytracing, um sicherzustellen, dass alles optimal aussieht.

Hier sind die Dinge möglicherweise etwas schwieriger vorherzusagen, als Sie vielleicht denken - obwohl es einige Dinge gibt, bei denen wir uns sicher sein können, wenn es um ein Nachnahmespiel geht, gibt es immer noch einige echte Variablen.

Worauf wir uns verlassen können, ist, dass es sich um einen Ego-Shooter mit kurzer Spielzeit und nervösem Gameplay handelt und dass es neben einer klobigen Multiplayer-Komponente eine relativ kurze, aber bombastische Kampagne geben wird. Dieser Multiplayer bietet verschiedene Teammodi für verschiedene Zielstile und verwendet sowohl neue Karten als auch eine Auswahl überarbeiteter Klassiker.

Das Obige gilt für so ziemlich jedes Nachnahmespiel, aber wenn Sie sich die vorherigen Spiele von Sledgehammer ansehen, sehen Sie eine gewisse Vielfalt - insbesondere in Bezug auf die Spielerbewegung. Advanced Warfare bot möglicherweise die bislang tiefgreifendste und radikalste Bewegung in einem COD-Spiel, mit Doppelsprüngen, Boosting und mehr, die wirklich vertikale Taktiken ermöglichen.

Das wurde seitdem rückgängig gemacht, da die Spieler nach dem Ort der Serie geteilt wurden, aber es ist durchaus möglich, dass wir eine weitere solche Abweichung von der Norm sehen. Ebenso würde die Route des Zweiten Weltkriegs dazu führen, dass wir einen weiteren Nachnahme-COD mit begrenzter Bewegung erhalten, der mehr vom Ziel als vom Durchqueren abhängt.

Wir werden ein besseres Gefühl dafür bekommen, was das Gameplay zu erwarten hat, da vor der Veröffentlichung des Spiels weitere Informationen herauskommen.

Eine weitere offene Frage ist, wie sich das neue Spiel in Call of Duty: Warzone integrieren lässt, das die Erwartungen übertroffen hat, bereits fast 100 Millionen Spieler zu gewinnen. Die Integration in den Kalten Krieg im Dezember 2020 war mehr als ein wenig ungeschickt und voller Fehler, daher müssen wir hoffen, dass die Dinge beim nächsten Mal für COD 2021 reibungsloser verlaufen.

Was die Bewegung der Spieler betrifft, ist das, was wir über die Bewegung der Spieler gesagt haben, aufschlussreich - Sledgehammer hat bisher zwei CODs erstellt, die sich drastisch unterscheiden: Advanced Warfare und World War II. Das sichere Geld wäre, wenn eines dieser Franchise-Unternehmen eine Fortsetzung bekommt, egal ob es sich um ein weiteres Spiel aus dem Zweiten Weltkrieg handelt oder um etwas, das weit in der Zukunft liegt.

Welche Einstellung das Spiel hat, ist wahrscheinlich die größte Variable sowohl für das Gameplay als auch für die Story in Bezug auf Ton und Handlung. Es wird also interessant sein zu sehen, was letztendlich ausgewählt wird. Wenn wir mehr Sinn dafür bekommen, können wir Schlussfolgerungen darüber ziehen, wie die Geschichte aussehen könnte.

Schreiben von Max Freeman-Mills.