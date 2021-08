Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es gibt bestimmte Spiele, auf die Sie sich im Spielekalender verlassen können, Veröffentlichungen, die wie am Schnürchen kommen, und eine regelmäßige Veröffentlichung von Call of Duty ist absolut vorhersehbar. Es ist eine Serie, die seit absoluten Äonen ungefähr ein Spiel pro Jahr veröffentlicht, und da Black Ops Cold War jetzt fest da draußen ist, ist es an der Zeit, sich auf das Nächste zu freuen.

Es kursieren Gerüchte und Details zu dem, was wir von Call of Duty 2021 erwarten können, daher haben wir hier alle Informationen zusammengestellt, die Sie benötigen. Lesen Sie weiter, um alles zu erfahren, was Sie wissen müssen.

Wie bereits erwähnt, funktionieren Call of Duty-Spiele in der Regel nicht mit besonders flexiblen Veröffentlichungszeitpunkten – Sie können im Allgemeinen davon ausgehen, dass eines jedes Jahr im Herbst erscheint, und es sieht so aus, als ob 2021 in dieser Hinsicht nicht anders sein sollte.

Activision hat endlich bestätigt, dass der Hauptentwickler des nächsten Spiels Sledgehammer Games ist , die zuvor Call of Duty: Advanced Warfare und World War II erstellt haben, beides relativ solide Einträge in der Serie. Tatsächlich scheint es, dass Sledgehammer ursprünglich 2020 für sein Spiel ins Visier genommen hat, aber auf 2021 abgerutscht ist und Treyarch eingegriffen hat, um stattdessen Black Ops Cold War zu beenden.

Daher ist es sehr sinnvoll, dass Sledgehammers Spiel für dieses Jahr aufpoliert wird, wie Activision es angekündigt hat. Die Entwicklungssituation für Call of Duty ist heutzutage ein kleines Labyrinth, mit mindestens vier großen Studios, die alle mit dem Franchise verbunden sind – Infinity Ward, Treyarch, Sledgehammer Games und Raven Software, alle unter dem Eigentumsdach von Activision, also könnte es auch so sein Es gibt eine Menge Zusammenarbeit.

Wir freuen uns sehr, dieses Jahr bei @CallofDuty die Führung zu übernehmen und können es kaum erwarten, mehr zu teilen. https://t.co/pMuaFybT1r — Sledgehammer Games (@SHGames) 4. Mai 2021

Leider haben einige Leaker auch die Chance genutzt, Warnungen zu erhalten, da sie gehört haben, dass das Spiel nicht in den besten Staaten ist. Dies ist alles völlig unbestätigt, aber einige haben sogar gesagt, es sei eine "Katastrophe" , was ziemlich stark ist. Wir hoffen, dass dies nicht richtig ist!

Wenn es um Plattformen geht, kann Black Ops Cold War wieder ein fester Leitfaden dafür sein, was von Call of Duty 2021 zu erwarten ist – es wird im Grunde auf vielen Plattformen sein. Konsolen der nächsten Generation nähern sich ihrem ersten Jubiläum, wenn das Spiel veröffentlicht wird. Sie können also erwarten, dass sie die Flagge für ein grafisch intensiveres und reibungsloseres Gameplay zeigen.

Activision sagte dies kürzlich in einer Telefonkonferenz zu den Einnahmen und bestätigte, dass das Spiel in allen Spielmodi „für die nächste Generation entwickelt“ wird, was für eine bessere Grafik sorgen sollte.

Es wird jedoch immer noch Dutzende von Millionen Spielern geben, die auf der PS4 oder Xbox One spielen, also wird das Spiel auch auf diesen Plattformen erscheinen, und es wurde anschließend bestätigt, dass das Spiel plattform- und generationsübergreifend sein wird , genau wie Cold War Angebote.

Ob ein zusätzliches Jahr im Ofen dazu führen kann, dass der nächste COD seine Grafik über den Kalten Krieg hinaus treibt, bleibt natürlich abzuwarten, aber wir hoffen auf 4K-Action und Raytracing, um sicherzustellen, dass alles optimal aussieht.

Hier sind die Dinge möglicherweise etwas schwieriger vorherzusagen, als Sie vielleicht denken – obwohl wir uns bei einem COD-Spiel auf einige Dinge verlassen können, gibt es immer noch einige echte Variablen.

Worauf wir uns verlassen können, ist, dass es ein Ego-Shooter mit kurzer Zeit zum Töten und zuckendem Gameplay sein wird und dass es neben einer klobigen Multiplayer-Komponente eine relativ kurze, aber bombastische Kampagne bietet. Dieser Multiplayer wird verschiedene Teammodi für verschiedene Zielstile haben und sowohl neue Karten als auch eine Auswahl remasterter Klassiker verwenden.

Das oben Gesagte gilt für so ziemlich jedes COD-Spiel, aber wenn man sich die vorherigen Spiele von Sledgehammer ansieht, kann man eine gewisse Abwechslung feststellen - insbesondere, wenn es um die Spielerbewegungen geht. Advanced Warfare bot möglicherweise die tiefgreifendste und radikalste Bewegung in jedem COD-Spiel bis heute, mit Doppelsprüngen, Boosting und mehr, die wirklich vertikale Taktiken ermöglichen.

Das wurde seitdem zurückgesetzt, da die Spieler nach dem Ort der Serie geteilt wurden, aber es ist durchaus möglich, dass wir eine weitere Abweichung von der Norm sehen. Ebenso würde die Route des Zweiten Weltkriegs dazu führen, dass wir einen weiteren Nachnahme-Nachnahme mit begrenzter Bewegung erhalten, der mehr auf das Zielen als auf das Durchqueren angewiesen ist.

Wir werden in der Lage sein, ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, was uns in Bezug auf das Gameplay erwartet, da vor der Veröffentlichung des Spiels weitere Informationen durchsickern.

Eine weitere offene Frage ist, wie sich das neue Spiel in Call of Duty: Warzone integrieren wird, das die Erwartungen, bereits fast 100 Millionen Spieler zu gewinnen, übertroffen hat. Die Integration mit Cold War im Dezember 2020 war mehr als nur ein wenig ungeschickt und fehlerbehaftet, aber neue Berichte deuten darauf hin, dass es für Vanguard reibungsloser sein wird, einschließlich der Veröffentlichung einer neuen Karte für das riesige Battle Royale-Spiel mit Tag und Datum .

An der Storyfront ist das, was wir über die Spielerbewegung gesagt haben, aufschlussreich – Sledgehammer hat bisher zwei CODs alleine erstellt, die als Unterstützung für andere arbeiten, und sie unterscheiden sich drastisch voneinander: Advanced Warfare und World War II. Das sichere Geld ist seit langem für eines dieser Franchises, das eine Fortsetzung bekommt.

Der neueste Hinweis an dieser Front ist, dass die Serie zu mehr Vintage-Gameplay zurückkehren wird – ModernWarzone berichtete, dass seine Quellen darauf hinweisen, dass das Spiel Call of Duty WWII: Vanguard heißen wird und dieser Titel in letzter Zeit von mehreren anderen Reportern bestätigt wurde. Ob dies der endgültige Titel ist, es klingt sicher so, als wäre der Zweite Weltkrieg die wahrscheinlichste Einstellung auf dem Tisch.

Jetzt sind sowohl auf Battle.net als auch auf den Servern des PlayStation Network Alpha-Builds des Spiels erschienen, die einen anderen Codenamen, Slipstream, enthüllen. Dies ist etwas, das bereits bei der Vorabveröffentlichung von COD-Spielen aufgefallen ist, daher ist es ein gutes Zeichen, dass das Spiel fast fertig ist, aber Slipstream wird, soweit wir wissen, nichts anderes als ein vorübergehender Titel sein.

Das Spiel wird anscheinend sowohl Multiplayer- als auch Singleplayer-Elemente haben und auch Zombies auf den Tisch bringen, obwohl es kein Treyarch-Spiel ist, was eine ziemlich interessante Entwicklung ist.

Darüber hinaus bestätigte ein kürzlich durchgeführter Gewinnaufruf von Activision, dass Call of Duty zu einem „Spiel, das Spieler kennen und lieben“ zurückkehren wird, das für uns sehr nach seinem ursprünglichen Ziel im Zweiten Weltkrieg klingt.

Welche Einstellung das Spiel hat, ist wahrscheinlich die größte Variable sowohl für das Gameplay als auch für die Geschichte, was Ton und Handlung betrifft, daher wird es interessant sein zu sehen, ob sich dies alles bestätigt. Wenn wir ein besseres Gespür dafür bekommen, werden wir in der Lage sein, Rückschlüsse darauf zu ziehen, wie seine Geschichte aussehen könnte.