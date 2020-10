Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Warzone wird gruselig - Infinity Ward hat alle Details des Nachtmodus bestätigt, den es zu Beginn der sechsten Staffel geärgert hat, und es vollständig als The Haunting of Verdansk enthüllt, eine zeitlich begrenzte Halloween-Extravaganz.

Es bringt eine Reihe von zeitlich begrenzten Modi und Optimierungen in die Standard-BR-Formel, um den Spielern ein paar neue Prioritäten zu geben, auf die sie sich einige Wochen lang konzentrieren können, nicht zuletzt in Form eines Nachtmodus für die Verdansk-Karte.

Das sollte dazu führen, dass Spieler ihre Loadouts anders organisieren, um eine Wärmeoptik an Bord zu bekommen, oder Cold Blooded als Vorteil ausführen, um nicht wie ein schmerzender Daumen hervorzustechen.

Es wird auch neue "Süßes oder Saures" auf der Karte geben, mit seltenen Beutetieren und Blaupausen, aber wenn Sie Pech haben, besteht die Gefahr, dass Sie Nachteile haben.

Der andere neue Schlagzeilenmodus ist Zombie Royale, eine Variante des Formats, bei dem tote Spieler als ausgehungerte Zombies zurückkehren und versuchen, Betreiber zu töten, um ihre Rückkehr zum eigentlichen Spiel zu verdienen. Es klingt nach wildem Spaß und ist eine großartige Möglichkeit, Zombies ins Spiel zu bringen.

Es gibt auch Skins, die mit den Filmen Saw und Texas Chainsaw Massacre verknüpft sind, und eine Reihe neuer zeitlich begrenzter Modi im Multiplayer-Modus von Modern Warfare, die ebenfalls getestet werden können. Die Modi sollten anscheinend bis zum 3. November dauern, was vierzehn Tage Spaß macht, obwohl wir erwarten würden, dass die Spieler mindestens Nachtmodi verlangen, um in Warzone zu bleiben, das nach diesem Tropfen visueller Vielfalt verlangt.

Lesen Sie die vollständigen Details zu allem, was im Call of Duty-Blog hinzugefügt wird, und laden Sie das Update herunter, wenn es heute bereitgestellt wird.

Schreiben von Max Freeman-Mills.