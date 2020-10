Call of Duty Mobile veranstaltet eine Jubiläumsfeier mit neuen Waffen, Karten und einem Nachtclub

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Call of Duty Mobile ist jetzt ein Jahr alt. Nachdem das Spiel den Markt für mobile Spiele mit seinem rasanten Multiplayer-Modus und einer leistungsfähigen Battle Royale-Option aufgewühlt hat, hat es sich im vergangenen Jahr einen Großteil der Spitzenplätze auf Android und iPhone gesichert. Es hat über 300 Millionen Downloads gehabt.

Um das Jubiläum zu feiern, steht eine Stoßsaison an. Als kleines Fest gibt es einen Veranstaltungsort namens The Club. Sie können in den Club gehen, um ein bisschen Spaß zu haben, etwas zu trinken oder mit der Jubiläumsmaschine zu spielen, mit der Sie besondere Auszeichnungen erhalten können.

Sie können Münzen für die Jubiläumsmaschine verdienen, indem Sie Aufgaben spielen und erledigen oder Minispiele spielen. Es gibt zum Beispiel eine Spielhalle im Club, in der Sie einige alte Spielhallen spielen können. Ja, Spiele im Spiel.

Außerhalb der Frivolität gibt es eine neue Karte für Battle Royale, die auf Alcatraz basiert. Dies war eine Black Ops 4-Karte und du kannst über die Gefängnisinsel kämpfen.

Es gibt auch neue Waffen und Scorestreaks, die über den Battle Pass freigeschaltet werden können, sowie einige Änderungen im Mehrspielermodus. Die Halloween Standoff-Karte kehrt zurück - die zuletzt verfügbar war, als das Spiel zum ersten Mal gestartet wurde - sowie die 10-gegen-10-Wiedergabe, die eine Rückkehr darstellt, über die wir uns sehr freuen, denn es ist eine tolle Zeit.

Eine neue Karte, King, ergänzt die Optionen für das 1-gegen-1-Spiel oder das 2-gegen-2-Spiel, bei denen wir schon einmal Pine gesehen haben.

Endlich gibt es Cranked, was ziemlich lustig ist und zuvor in Call of Duty Ghosts zu sehen war . In Cranked läuft nach dem Töten ein Timer, um den nächsten Kill auszuführen, andernfalls explodieren Sie. Einfach nicht wahr? Stellen Sie einfach sicher, dass Sie die Sterblichkeitsrate einhalten, sonst werden Sie derjenige sein, der stirbt.

Schließlich wird später in der Saison der Tactician Perk eingeführt. Auf diese Weise können Sie eine zweite Granate tragen, aber Sie müssen die Heavy Duty-Herausforderung abschließen, um sie zu verdienen.

Das neue Saison-Update ist ab sofort verfügbar. Tauchen Sie ein und genießen Sie die Party.

Schreiben von Chris Hall.