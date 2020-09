Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Modern Warfare hat seine sechste Staffel von Inhalten bereitgestellt. Ein Patch, der Spielern auf allen Plattformen zur Verfügung steht, aktiviert jetzt eine neue Reihe von Karten, Waffen und Betreibern sowie einige aufregende Änderungen für Warzone.

Die größte Änderung, die sofort in Warzone eintritt, ist die Hinzufügung eines kartenweiten U-Bahn-Systems, das in seiner Funktionsweise etwas kompliziert ist, Sie jedoch viel schneller als zuvor in Verdansk herumbringen kann.

Die Stationen, die die bisher einfachen Außenkeller auf der Karte ersetzen, haben Item-Spawns, die zu den Bahnsteigen führen, und Züge fahren nur zu anderen Stationen innerhalb des Gaskreises. Sie werden sich jedoch nicht bewegen, wenn an Bord gekämpft wird, was zu einer interessanten Dynamik führen könnte.

In Staffel 6 wird auch die Beute rund um Verdansk aufgefrischt und zwei neue Waffen hinzugefügt - das SP-R208-Repetierbüchsengewehr und das AS-VAL-Sturmgewehr, die beide über die freien Ebenen des neuen Kampfpasses freigeschaltet werden können. Farah und Nikolai, bekannte Gesichter aus der Kampagne von Modern Warfare, sind die neuen Betreiber, die sich dem Kampf anschließen.

Eine kleine Änderung, die sehr willkommen ist, ist eine Verbesserung der Balance zwischen C4 und der Origin-12-Schrotflinte. Bei der ersten wurde die Wurfweite eingeschränkt, und bei der zweiten wurde der Nahkampfschaden verringert. Beides könnte eine bedeutende Änderung für das Warzone-Meta darstellen.

Wie es scheint, wird es später im Oktober auch eine bedeutende Verbindung zu Halloween geben, mit einem Nachtmodus für Warzone und verschiedenen Skins und kosmetischen Freischaltungen, die für eine Reihe von Betreibern verfügbar sind.

Eine Reihe neuer Karten kommt auch in die Mehrspieler-Rotation, von denen viele von der Hauptkarte von Verdansk übernommen wurden, wobei auch neue Modi hinzukommen. Der Patch ist ab sofort verfügbar. Laden Sie ihn so schnell wie möglich herunter. Sie können vollständige und detaillierte Informationen über alle Änderungen auf dem lesen Ision Blog und überprüfen Infinity Wards Patch Notes für noch detailliertere Erklärung.

Schreiben von Max Freeman-Mills.