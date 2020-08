Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nach monatelangen Spekulationen und Hänseleien wird der diesjährige Call of Duty heute noch bekannt gegeben.

Die weltweite Enthüllung von Call of Duty: Black Ops Cold War (oder COD: BOCW, wie es alle coolen Kids nennen) findet in Warzone statt - Activisions äußerst erfolgreichem Battle Royale-Spin-off. Wir wissen noch nicht, ob es zur gleichen Zeit oder irgendwann danach online veröffentlicht wird.

Hier erfahren Sie wann und wo.

Die weltweite Enthüllung beginnt heute, Mittwoch, 26. August, um 10.30 Uhr PDT. Hier sind die Zeiten für Ihre Region:

Westküste der USA: 10.30 Uhr PDT

Ostküste der USA: 13.30 Uhr EDT

Großbritannien: 18.30 Uhr MEZ

Mitteleuropa: 19.30 Uhr MESZ

Leider scheint es nicht so zu sein, dass die weltweite Enthüllung zum festgelegten Startzeitpunkt online erscheint. Stattdessen bist du zu diesem Zeitpunkt bei Call of Duty: Warzone auf PS4, Xbox One oder PC angemeldet (wir empfehlen, eine Weile vorher im Spiel zu sein).

Außerdem müssen Sie wahrscheinlich erst einen Vertrag abschließen, bevor Sie sich den Gameplay-Trailer ansehen können. Der offizielle Twitter-Account von @CallofDuty hat dies in seinem Feed veröffentlicht, was auch darauf hindeutet, dass Sie dies auf der Verdansk-Karte tun müssen:

Aktiver Vertrag Verdansk. 26. August 10:30 Uhr PT. pic.twitter.com/z8SMZQnVlo - Call of Duty (@CallofDuty) 25. August 2020

Wenn wir vorab von einer anderen Möglichkeit hören, die weltweite Enthüllung des Kalten Krieges zu sehen, werden wir Sie darüber informieren.

Im Grunde genommen ein schönes Gameplay von Call of Duty: Black Ops Cold War!

Wir vermuten, dass das Hauptaugenmerk des Enthüllungs-Trailers auf der Kampagne liegen wird, wenn man bedenkt, dass sich alle bisherigen Hänseleien auf das Setting und das Thema konzentriert haben: die Spannungen zwischen den USA und der UdSSR in den 1960er / 70er Jahren. Es könnte auch ein bisschen Vietnamkrieg geben.

Weitere Informationen zur bevorstehenden Nachnahme finden Sie in unserer ausführlichen Zusammenfassung hier: Call of Duty: Erscheinungsdatum des Black Ops Cold War, Gerüchte, Formate und alles, was Sie wissen müssen .

Schreiben von Rik Henderson.