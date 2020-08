Verwendung von Gunsmith in Call of Duty Mobile

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Mobile hat in der neunten Staffel des Spiels einige große Veränderungen erfahren. Eines der großen Dinge ist die Einführung von Gunsmith.

Ein Element ist eine Erweiterung der Anzahl der Ladungen, die Sie erhalten - bis zu 10 -, aber auch eine Erweiterung der Anzahl der Waffen im Spiel, mit einer großen Anzahl von Modifikationen für jede einzelne.

So funktioniert alles, damit Sie das Beste aus Gunsmith herausholen können.

Büchsenmacher ist eine erweiterte Anpassungsoption in Call of Duty . In der mobilen Version des Spiels konnten Sie Ihren Waffen seit dem Start des Spiels Zubehör hinzufügen. Das kann ein erweitertes Magazin, ein Suppressor oder ein Vorrat sein, die jeweils das Aussehen und die Eigenschaften einer Waffe verändern.

Büchsenmacher macht Modifikationen viel breiter verfügbar und erweitert die Optionen um ein Vielfaches. Früher gab es gehäutete Versionen von Waffen, die Sie verdienen konnten (und es gibt sie immer noch), aber das Anpassen Ihrer Waffen ist jetzt viel interessanter.

Die Option Büchsenmacher befindet sich im Loadout-Bereich des Spiels. Wie bereits in der Einleitung erwähnt, wurde dies auf 10 Slots erweitert, sodass Sie jedes Match mit einer Auswahl von 10 verschiedenen Loadouts effektiv eingeben können. Das ist viel Platz für maßgeschneiderte Waffen!

Tippen Sie im Eröffnungsbildschirm einfach auf "Laden" und dann auf die Waffe. Dies führt Sie zu allen Waffenoptionen, die in Kategorien unterteilt sind - Angriff, Scharfschütze, LMG usw. - und sobald Sie eine Waffe ausgerüstet haben, können Sie diese vollständig anpassen, indem Sie auf die Schaltfläche Büchsenmacher tippen.

Möglicherweise sind einige Optionen für eine Waffe gesperrt. Das liegt daran, dass Sie diese Waffe nicht genug aktualisiert haben, um auf diese Optionen zugreifen zu können. Früher gingen Waffen-Upgrades nicht zu weit, aber sie wurden jetzt enorm erweitert, da sie alle zusätzlichen Optionen enthalten, die Gunsmith ermöglicht, was bedeutet, dass jeder die Waffen weiter aktualisieren muss, um alle Optionen zu erhalten.

Sie können entweder auf die Upgrade-Schaltfläche oben auf dem Bildschirm klicken und Ihre durch den Battle Pass verdienten Weapon XP-Karten verwenden, um diese freizuschalten, oder Sie können mehr Matches mit dieser Waffe spielen.

Sie werden feststellen, dass die Waffen, die Sie häufig verwenden, schneller aktualisiert werden, da Sie im Grunde genommen Level freischalten, wenn Sie sie verwenden. Wenn Ihnen die XP-Karten ausgehen, spielen Sie einfach mehr mit einer Waffe und Sie erhalten bald alle Anpassungsoptionen.

Ja. Wenn Sie zuvor in bestimmten Ereignissen oder Jahreszeiten enthäutete Waffen freigeschaltet oder belohnt wurden, können Sie weiterhin auf diese zugreifen. Das bedeutet, dass Sie eine benutzerdefinierte Version einer seltenen oder ungewöhnlichen Haut haben können.

Gehen Sie auf die Seite Waffenbüchsenmacher und tippen Sie auf "Tarn". Oben sehen Sie Optionen für die "seltenen" oder "ungewöhnlichen" Optionen, bei denen es sich um frühere Skins handelt, für die Sie belohnt wurden.

Es stehen jetzt viel mehr Tarnoptionen zur Auswahl, die Sie auf der linken Seite sehen. Es gibt viel zu entsperren und eine große Auswahl.

Kommen wir nun zum Fleisch der Dinge. Auf der rechten Seite der Büchsenmacherseite befindet sich eine Tabelle mit den Statistiken für jede Waffe - Schaden, Genauigkeit, Reichweite, Feuerrate, Mobilität, Kontrolle - und Sie können bis zu fünf "Anhänge" für jede Waffe haben.

Diese Bewertungen ändern sich basierend auf den Änderungen, die Sie an Ihrer Waffe vornehmen. Wenn Sie einen Suppressor hinzufügen, verringert sich die Reichweite. Entfernen Sie den Schaft und erhöhen Sie die Mobilität, während Sie die Genauigkeit verringern.

Die Änderungen, die Sie vornehmen, hängen stark davon ab, wie Sie mit dieser Waffe spielen möchten, und dies kann sich von Karte zu Karte ändern. Auf kleinen Karten wie Shipment 1944 sind Mobilität und Magazinkapazität wichtig, damit Sie schnell sein und die Anzahl der Magazinwechsel reduzieren können. Daher ist das Ändern eines SMG dafür ideal für Büchsenmacher.

Sie werden sehen, wie sich die Waffenparameter ändern, wenn Sie Änderungen vornehmen. Wenn Sie nicht weiterkommen, tippen Sie auf die kleine Glühbirne, um einige Vorschläge zu erhalten. Verwenden Sie jedoch am besten Versuch und Irrtum. Sie können auch mehrere verschiedene modifizierte Versionen von Waffen speichern. Sie können dann auf diese Versionen zugreifen, indem Sie unten auf der Seite auf "Blaupausen" tippen.

Schließlich gibt es auch Vorteile zu berücksichtigen. Diese werden freigeschaltet, wenn Sie Waffen aktualisieren, die einige Bonusfähigkeiten hinzufügen. Manchmal ist ein Vorteil eine bessere Option als einer der physischen Waffenwechsel und es lohnt sich auch, ihn zu untersuchen.

Wenn Sie alle Änderungen vorgenommen haben, stellen Sie sicher, dass Sie Ihre neue perfektionierte Waffe speichern - und rüsten Sie sie auch Ihrem Charakter aus.

Das Ereignissystem ist in drei Abschnitte unterteilt: Empfohlen, Saisonal und Täglich. Dies sind im Wesentlichen abgestufte Aufgaben, die Sie ausführen können, um Belohnungen zu erhalten. Wenn Sie sich nur anmelden, erhalten Sie im Laufe des Monats tägliche Belohnungen. Eines der nützlichen Dinge hier sind Waffen-XP-Karten. Diese können verwendet werden, um Waffen zu verbessern und Optionen in Gunsmith freizuschalten.

Die vorgestellten Ereignisse konzentrieren sich normalerweise auf alles, was in der Saison neu ist, ebenso wie die saisonalen Ereignisse. Beide können auch eine Reihe von Belohnungen aufgeben, aber in einigen Fällen müssen Sie genau darauf achten, was für die Qualifikation erforderlich ist. Aber es lohnt sich, diese Belohnungen zu erhalten und diese Battle Pass XP-Fortschritte zu erzielen.

Der Battle Pass ist im Wesentlichen eine Reihe von kostenlosen Belohnungen, die Sie für das Spielen und den Fortschritt im Spiel erhalten. Es gibt zwei Versionen, den Battle Pass und den Premium Pass, für die Sie bezahlen müssen.

Mit dem Premium Pass haben Sie Zugriff auf mehr dieser Belohnungen, mehr Waffen-Skins, mehr Charaktere, Emotes und sogar einige CP-Renditen, um bestimmte Level zu erreichen. Bei Gunsmith sind einige dieser Waffen-Belohnungen jedoch weniger wichtig, da Sie auswählen können, was Sie möchten.

Letztendlich bietet Gunsmith jedoch viele Optionen, ohne dafür bezahlen zu müssen und echtes Geld - spielen Sie einfach mehr und die Optionen werden freigeschaltet.

Schreiben von Chris Hall.