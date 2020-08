Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das lange Warten hat ein Ende - Staffel 5 ist endlich für Call of Duty: Warzone und Modern Warfare eingetroffen und hat eindeutig die größten Änderungen im Battle Royale-Modus gebracht.

Die Shadow Company, eine neue Gruppe von Betreibern für Spieler, ist eingetroffen und hat die zuvor geschlossene Kuppel des Kartenstadions zerstört. Das hat es zu einem neuen Schlachtfeld gemacht, mit einer Halle und einem offenen Feld in der Mitte, um das man kämpfen kann.

Darüber hinaus wurde der Bahnhof von Verdansk renoviert, um viel mehr Komplexität im Innenraum und mehr Platz zum Kämpfen zu bieten, und ein Beutezug hat die Karte umkreist und denjenigen, die es wagen möchten, ausgewählte Versorgungsboxen angeboten.

Dies sind die Arten von Kartenänderungen, nach denen die Spieler gesucht haben, und es gibt noch weitere kleine Verbesserungen, einschließlich der Hinzufügung von äußeren Aufsteigern zu vielen hohen Gebäuden auf der Karte, um das Campen zu erschweren.

Es gibt jedoch nicht viele bemerkenswerte Verbesserungen an den Waffen, da Infinity Ward klarstellt, dass die Korrekturen des Gleichgewichts später in der Saison erfolgen werden, wie dies in den vorherigen Fällen der Fall war.

Zwei neue Waffen sind ebenfalls im Spiel, das ISO SMG- und das AN-94-Sturmgewehr - es bleibt abzuwarten, wie sie sich in der sich entwickelnden Waffen-Meta behaupten. Es gibt auch vier neue Karten für den Mehrspielermodus von Modern Warfare und eine Reihe neuer Spielmodi für Battle Royale und Mehrspielermodus. Es sieht also so aus, als ob Abwechslung das Gewürz des Lebens hier ist.

Der einzige Nachteil ist wie immer die Patch-Größe des Updates, die je nach Plattform zwischen 36 und 54 GB liegt. Laden Sie sie daher so schnell wie möglich herunter, um sicherzustellen, dass Sie später nicht durch langsame Geschwindigkeiten aufgehalten werden. Besuchen Sie den Blog von Activision , um eine detaillierte Aufschlüsselung aller hinzugefügten Elemente zu erhalten.

Schreiben von Max Freeman-Mills.