Tipps und Tricks zu Call of Duty Mobile: Wie man spielt und gewinnt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Call of Duty Mobile bietet eine berauschende Mischung aus Action, sowohl im Multiplayer- als auch im Battle Royale-Gameplay.

Aber wenn Sie neu im Spiel sind, gibt es eine Menge zu tun, um loszulegen und Spiele zu gewinnen und Ihre EP zu verbessern. Lassen Sie uns in unseren ausführlichen Tipps und Tricks untersuchen, wie Sie Call of Duty: Mobile optimal nutzen können.

Call of Duty Mobile-Systemanforderungen für iPhone: Erfordert iOS 9 oder höher und funktioniert auf Telefonen ab iPhone 5S. funktioniert ab iPad Air; funktioniert auf iPod touch (6 Gen und 7 Gen)

Erfordert iOS 9 oder höher und funktioniert auf Telefonen ab iPhone 5S. funktioniert ab iPad Air; funktioniert auf iPod touch (6 Gen und 7 Gen) Call of Duty Mobile-Systemanforderungen für Android: Benötigt Android 5.1 oder höher und Ihr Telefon benötigt mindestens 2 GB RAM.

Gerätespeicher vorbereiten: Für die Installation von CoD: Mobile und für Spieldaten benötigen Sie ca. 1,6 GB Speicherplatz, sodass Sie möglicherweise etwas bereinigen müssen. Wenn Sie am Limit sind, läuft Ihr Telefon nicht so gut, und dies ist ein anspruchsvolles Spiel.

Beenden von Hintergrundaktivitäten und Warnungen: Wenn Sie einen Spielemodus auf Ihrem Gerät haben, ist es jetzt an der Zeit, diesen zu verwenden, um nicht gewünschte Benachrichtigungen zu reduzieren und andere Prozesse zu beenden, die möglicherweise die Leistung Ihres Telefons beeinträchtigen. Um das Beste aus CoD: M herauszuholen, muss Ihr Telefon so gut wie möglich laufen.

Facebook- oder Call of Duty-Konto-Login verwenden: Leider gibt es kein Benutzername / Passwort-Login. Sie müssen Facebook, Ihr Call of Duty-Aktivierungskonto verwenden oder als Gast spielen. Wenn Sie sich bei Facebook anmelden, können Sie Ihr Profil auf ein anderes Gerät verschieben, wenn Sie ein neues Telefon erhalten oder beispielsweise auf einem Tablet spielen möchten, wie dies bei einem Activision-Konto der Fall ist.

Pro-Tipp: Gelegentlich gibt es Anreize für die Verwendung einer anderen Art der Anmeldung. Vielleicht können Sie einen anderen Charakter für die Verbindung zu Ihrem Call of Duty-Konto erhalten, worauf Sie achten sollten.

Schließen Sie Ihre Kopfhörer an: Der Soundtrack zu Call of Duty: Mobile ist hervorragend - und hilft Ihnen, sich besser darüber im Klaren zu sein, was um Sie herum passiert. Sie können Schritte lokalisieren, auf den Husten eines schallgedämpften Scharfschützengewehrs achten und vieles mehr, wenn Sie sie deutlich hören können. Das Spielen mit Kopfhörern ist ein Profi - oder drehen Sie die Lautsprecher laut auf, wenn Sie Stereolautsprecher haben.

Sie benötigen eine Internetverbindung: Ja, da dies ein Live-Multiplayer-Modus ist, gibt es keinen Offline-Modus. Sie müssen verbunden sein, um spielen zu können. Beobachten Sie Ihre Datenmenge oder halten Sie sich an Wi-Fi, obwohl das Spiel nicht viele Daten verwendet.

Hilfe, mein Gameplay ist verzögert!: Wenn Sie scheinbar frieren oder sich wiederholt über denselben Bereich bewegen, liegt dies wahrscheinlich daran, dass Ihre Verbindung unterbrochen wird. Schalten Sie Wi-Fi ein oder aus oder starten Sie Ihren Router oder Ihr Telefon neu, um das Problem zu beheben. Manchmal wechseln wir zu mobilen Daten, wenn Wi-Fi abgespielt wird.

Erhöhen Sie die Helligkeit: Was Sie sehen, ist das, was Sie aufnehmen. Je heller, desto besser. Schalten Sie die automatische Helligkeit aus, erhöhen Sie die Pegel und stellen Sie sicher, dass der "Nachtmodus" oder der "Blaulichtfilter" nicht aktiviert ist, da dies die Grafik verzerrt.

Verbinden Sie Ihren Xbox- oder PS4-Controller-Controller: Über ein kürzlich aktualisiertes Spiel können Sie jetzt einen Konsolen-Controller anschließen, um auf Ihrem Handy zu spielen. Sie werden beim Spielen mit Controllern gepaart, damit Sie keinen unfairen Vorteil erhalten. Verbinden Sie zuerst den Controller über Bluetooth mit Ihrem Gerät, gehen Sie dann zu Einstellungen> Controller, und Sie können sehen, wann der Controller verbunden ist, und die Einstellungen anpassen.

Es gibt eine Fülle von Einstellungen und Optionen für Call of Duty: Mobile und das Beste hängt sehr davon ab, wie Sie gerne spielen und auf welchem Telefon oder Tablet Sie spielen. Es lohnt sich, sich die Zeit zu nehmen, um alle Optionen zu testen.

Wählen Sie den erweiterten Modus: Es gibt zwei einfache oder erweiterte Kontrollmethoden, die Ihnen zu Beginn des Spiels vorgestellt werden. Einfach ist Autofeuer, wenn Sie auf jemanden zeigen, aber Advanced gibt Ihnen die volle Kontrolle und letzteres sollten Sie wählen - auch wenn es etwas mehr Übung bedeutet. Mit einfachen Steuerelementen kommen Sie nie weiter.

Passen Sie Ihre Steuerelemente an: Tippen Sie in der Lobby auf das Einstellungszahnrad, und Sie öffnen alle Einstellungen für das Spiel. In Steuerelementen haben Sie wie oben die Option Einfach und Erweitert, in Erweitert haben Sie jedoch die Schaltfläche Anpassen - tippen Sie darauf und Sie können Steuerelemente an neue Positionen ziehen. Beachten Sie, dass Multiplayer und Battle Royale leicht unterschiedliche Docks haben. Passen Sie daher beide an.

Ändern des Schießmodus: Im selben Bereich wie oben können Sie in Erweitert ändern, wie verschiedene Waffentypen schießen. Sie können von der Hüfte aus schießen, nach unten zielen (ADS) oder benutzerdefinierte auswählen. Auf diese Weise können Sie das Verhalten von Waffengruppen ändern, sodass Sie beispielsweise Schrotflinten aus der Hüfte abfeuern können (was sich lohnt).

Ändern der Grafikqualität: Ihr Gerät erkennt die Einstellungen für Ihr Telefon beim ersten Start automatisch. Wenn Sie sie jedoch ändern möchten, tippen Sie in den Einstellungen auf Audio und Grafik. Hier können Sie die Qualität und Bildrate sowie andere Optionen auswählen. Spielen Sie herum, um das flüssigste Gameplay zu erzielen, das Sie können, da ein zu hohes Einstellen Probleme verursacht, wenn es ruckelt.

Anpassen der Empfindlichkeit: Verschiedene Geräte reagieren geringfügig unterschiedlich. Unter Empfindlichkeit können Sie die Einstellungen für Ihre Bewegung sowie für die Empfindlichkeit von Bewegungen durch Bereiche mithilfe des Gyroskops des Telefons ändern. Diese können auch separat für Multiplayer und Battle Royale geändert werden.

Testen Sie Ihre Einstellungen mit Practice vs AI: Gehen Sie in den Mehrspielermodus und tippen Sie auf die Auswahlschaltfläche (direkt über dem Start), um den Spieltyp auszuwählen. Hier sehen Sie "Übung gegen KI". Dies ist eine großartige Möglichkeit, Waffen, Einstellungen und Steuerelemente zu testen, um zu sehen, wie sie sich anfühlen und ob es für Sie funktionieren wird.

Beobachten Sie Ihre Freunde beim Spielen: Sie können beobachten, was Ihre Freunde tun, indem Sie in Ihre Freundesliste gehen und auf den Augenknopf tippen - Sie können sie in Echtzeit spielen sehen.

Call of Duty: Mobile ist in zwei Hauptabschnitte unterteilt. Das sind Multiplayer und Battle Royale. Obwohl die Bedienelemente weitgehend ähnlich und die Grafik identisch sind, handelt es sich um grundlegend unterschiedliche Spielmodi. Der Zombie-Modus wurde entfernt und ist nicht mehr verfügbar.

Es gibt verschiedene Multiplayer-Karten und -Modi zum Spielen. Die Kernmodi sind Frontline, Team Deathmatch, Dominanz, Suchen & Zerstören, Dominanz, Schießerei, Bestätigt töten, Hardpoint, Kostenlos für alle, Üben gegen KI.

Dann gibt es spezielle Modi - zum Beispiel Standoff - Halloween, Nur Scharfschützen, Waffenspiel, Prop Hunt. Es gibt Anreize, alle Arten zu spielen. Behalten Sie also den Battle Pass im Auge, um zu sehen, wo Sie Belohnungen erhalten können. Die vorgestellten Modi kommen und gehen und debütieren manchmal mit einer neuen Karte zum Spielen.

Die Karten variieren je nach Spieltyp und passen sich dem Spieltyp an, den Sie spielen möchten: Killhouse, Nuketown, Hijacked, Cage, Rust, Gulag, Schrottplatz, Gipfel, Hochhaus, Absturz, Kreuzfeuer, Standoff, Schussweite, Start , Raid, Meltdown. Die ersten sechs sind ziemlich klein, die zweiten zehn sind größer und verändern den Spielstil.

Es gibt auch Ranglisten-Multiplayer-Matches, die zwischen Spielmodi und Karten wechseln.

In Battle Royale gibt es momentan nur eine Karte - isoliert - aber Sie können in der Perspektive der ersten oder dritten Person spielen, Sie können Solo, Duo oder Team spielen.

In Battle Royale springst du im Grunde genommen mit nichts ein, sammelst Waffen mit dem Ziel, der letzte Spieler oder das letzte Team zu sein, das überlebt. Der Spielbereich nimmt allmählich ab und drückt überlebende Spieler in einen engeren Bereich. Es ist klassisches Battle Royale.

Das Spiel hat manchmal zusätzliche Modi - Sniper Challenge, bei der es sich nur um Sniper-Waffen und Warfare handelt, bei denen 20 Teams auf gegnerischen Seiten für eine Variation des BR-Gameplays spielen, aber diese kommen und gehen.

In Call of Duty: Mobile gibt es eine Fülle von Waffen. Sie können diese Waffen sammeln und verbessern, Skins anwenden und Ihre Loadouts für Multiplayer-Spiele auswählen.

Erhöhen Sie Ihre EP, um mehr Loadouts freizuschalten: Während Sie spielen, verdienen Sie XP, um einen höheren Rang zu erreichen - und entsperren Sie zusätzliche Loadout-Slots. Sie können fünf verschiedene Ladungen mit Primär- und Sekundärwaffen, Granaten, einer Bedienerfähigkeit und drei Vorteilen haben, was bedeutet, dass Sie für verschiedene Karten eine andere Ladung auswählen können.

Wähle deine Waffen mit Bedacht aus: Die Ladung, die du trägst, bestimmt, mit was du ins Spiel kommst - und dies ändert sich je nach Karte und Spieltyp, den du spielst. Karten wie Killhouse, Hijacked und Nuketown eignen sich hervorragend für SMGs, da es sich um Nahkämpfe handelt. Eine Karte wie Crossfire eignet sich hervorragend für Waffen mit größerer Reichweite. Mit fünf Loadouts können Sie sich während eines Spiels an die jeweilige Situation anpassen.

Rüsten Sie Ihre Waffen auf: Mit Belohnungen erhalten Sie Waffenkarten für Upgrades. Dies kann alles sein, vom Hinzufügen eines Zielfernrohrs bis zum Erweitern des Laufs. Die Tabelle mit den Waffeneigenschaften zeigt die Auswirkungen der von Ihnen vorgenommenen Änderungen - und dies kann einen großen Unterschied in der Leistung dieser Waffe im Spiel bewirken.

Sie können sich im Mehrspielermodus nicht wirklich verstecken: Während Sie außer Sichtweite bleiben oder eine Ecke oder ein Gebäude finden können, in dem Sie lauern können, werden beim Spielen im Mehrspielermodus die beiden Seiten vom Feind getrennt, der rote Blitze auf seiner Uniform trägt. Tarnung spielt in diesem Sinne keine Rolle, da Sie die roten Markierungen auch beim Verstecken erkennen können. Sie können von einem UAV entdeckt und auf der Karte platziert werden. Denken Sie also daran, dass Sie nicht unsichtbar sind.

In Bewegung bleiben : Weil du dich nicht verstecken kannst, ist es dein Feind, still zu bleiben. Bewegen Sie sich weiter, damit der Feind Sie nicht angreifen kann. Eine Fähigkeit, die es zu meistern gilt, besteht darin, seitwärts zu straffen und gleichzeitig den Feind im Visier zu behalten. Gehen Sie in Deckung, wenn Ihnen die Munition ausgeht, und tauchen Sie wieder aus, um sich zu engagieren. Es ist eine einfache Verwendung der Abdeckung, aber es funktioniert wirklich gut.

Verwenden Sie die Folie: Sie können beim Ausführen auf die Abwärtstaste tippen, um zu rutschen. Dies ist unvorhersehbar und gibt Ihnen eine viel bessere Chance, es in Deckung zu bringen und zu vermeiden, erschossen zu werden.

Machen Sie sich mit ducken vertraut: Wenn Sie sich in Call of Duty hinlegen: Mobile Multiplayer-Modi bedeuten oft, dass Sie erschossen werden (im Gegensatz zu PUBG, wo es wirklich nützlich ist ). Aber die Hocke ist wirklich nützlich, da sie Ihren sichtbaren Bereich verringert und Sie sich trotzdem bewegen können. Es gibt sogar einen Vorteil dafür - Skulker - der dich schneller macht, wenn du dich hockst.

Sprint verwenden: Sprinten bedeutet, dass Sie sich schneller bewegen können. Sie können den Vorwärtsregler nach oben schieben oder dazu auf die Sprint-Taste tippen. Es gibt auch eine Menüoption für "Immer sprinten" - aber verwenden Sie diese mit Vorsicht - dies bedeutet manchmal, dass Sie nicht so genau anhalten können, wie Sie möchten, und möglicherweise versehentlich auf Ihren Feind stoßen. Es gibt auch einen Vorteil, der dich schneller macht. Benutze es.

Gehen Sie zu Ihrer Pistole: Die MW11 - oder M1911 - ist eine großartige Seitenwaffe, mit der Menschen aus der Nähe genauso schnell wie mit einem Gewehr niedergeschlagen werden können. Oft ist es schneller, zur Pistole zu wechseln, als die Primärwaffe nachzuladen. Es ist großartig für Karten wie Nuketown, wenn die Dinge in der Mitte verrückt werden. Vermeiden Sie jedoch den Schalldämpfer - er verringert die Reichweite.

Verwenden Sie Ihre Granaten: Wenn die Kämpfe hart werden, ist oft keine Zeit, sich eine Granate zu schnappen, aber es ist ein großartiger Eröffnungszug: Auf Karten wie Killhouse und Nuketown ist es ziemlich einfach und schnell, die Granate von einem Ende zum anderen zu werfen wecke deinen Feind. Stellen Sie nur sicher, dass Sie nicht auf Ihre eigene Granate stoßen und dass die Eröffnungsimmunität abgelaufen ist.

Meistern Sie die klebrige Granate: Die klebrige Granate ist großartig, weil sie nicht abprallt oder rollt. Wirf es durch ein Fenster, wirf es gegen eine Wand und es bleibt dort. Es ist großartig, um Scharfschützen aus Räumen zu räumen oder Leute zu räumen, die sich hinter Kisten verstecken.

Meistere die Scorestreaks: Die Scorestreaks sind wirklich mächtig. Sie müssen drei Slots füllen, und dies kann alles sein, von einer Jäger-Killer-Drohne bis zu einem VTOL-Kanonenschiff, das im Grunde ein Spiel-Finisher ist. Einige sind AI-gesteuert, andere bieten manuelle Steuerung. Die Raubtierrakete muss zum Beispiel dahin geführt werden, wo sie treffen soll. Die Wachpistole kann platziert und verlassen werden und schneidet den Feind ab, wenn er um eine Ecke kommt - kann aber auch durch feindliches Feuer beschädigt werden. Um Scorestreaks zu aktivieren, müssen Sie sich mit dem Feind vermischen und Kopfhaut nehmen.

Besiege feindliche Flugzeug-Scorestreaks: Der Stealth-Chopper und VTOL können deinem Team wirklich Schaden zufügen, aber du kannst sie abschießen. Wählen Sie ein LMG und entladen Sie es, und Sie werden es abschießen. Alternativ, wenn Sie die Sparrow-Fähigkeit haben - mit explosiven Pfeilen -, bringen ein paar Treffer von diesen Flugzeuge zum Absturz.

Nimm den Kampf zum Feind: In Spielen wie Frontline und Team Deathmatch nimm den Kampf zum Feind. Zurückhängen kann bedeuten, dass Sie nicht im Spiel sind und nichts tun, während Ihre Teamkollegen im Kampf sind. Finden Sie diese strategischen Punkte auf den Karten und dominieren Sie sie, indem Sie Ihren Feind festhalten.

Lust auf Rauch: Rauchgranaten sind eigentlich sehr nützlich. Wenn der Feind Sie festgenagelt hat - offensichtlich -, aber wenn sich in einem Gebäude ein Scharfschütze befindet, an dem Sie nicht vorbeikommen können, rauchen Sie den Raum aus, indem Sie die Granate durch das Fenster werfen. Oder lassen Sie Rauch fallen, um sich zu verstecken, während Sie sich von einem unbesiegbaren, wieder aufgetauchten Feind zurückziehen. Es ist auch sehr nützlich bei der Vorherrschaft, wenn Sie einen Ort erobern - damit der Feind Sie nicht sehen kann.

Wählen Sie das Loadout für die Karte und das Team: Die Multiplayer-Karten fördern eine Reihe verschiedener Spielstile. Crossfire zum Beispiel hat viele Plätze für Scharfschützen, Nuketown dagegen nicht. Passen Sie Ihr Loadout an die Karte und das Team an: Wenn Sie fünf Spieler mit Scharfschützengewehren auf Nuketown haben, haben Sie möglicherweise Probleme. Seien Sie bereit zu wechseln, um die Teamleistung zu maximieren.

Erledige deine Battle Pass-Aufgaben : Mit dem aktualisierten Belohnungssystem kannst du im Laufe der Saison neue Waffen und Charaktere verdienen, indem du Aufgaben erledigst. Es lohnt sich, denn alles, was Sie tun müssen, ist zu spielen, um Belohnungen zu erhalten. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Fortschritt überprüfen und die richtigen Dinge tun, um diese Belohnungen zu erhalten.

Top Tipp für Hijacked: Wenn Sie auf der Hijacked-Karte (dem Boot) spielen, gibt es einen Geheimgang durch das Boot, der Sie von einem Ende zum anderen führt. Dies kann Sie hinter den Feind bringen, so dass Sie sogar die Punktzahl erhöhen können. Gehen Sie einfach in die Kabine und suchen Sie nach dem Loch im Boden.

Battle Royale fühlt sich in Call of Duty: Mobile wie ein völlig anderes Spiel an. Sie können nicht mit Ihrem bevorzugten Loadout beginnen, Sie können nicht einfach nach Belieben wieder erscheinen und Sie haben einen viel größeren Spielbereich - und es ist ein viel taktischeres Spiel als der Kampf im Mehrspielermodus. Auch die Benutzeroberfläche ist etwas anders.

Zu FPV wechseln : Wenn Sie viel im Mehrspielermodus spielen und an die Ansicht der ersten Person gewöhnt sind, können Sie mit einem Fingertipp zu dieser Ansicht wechseln und nicht mit der Ansicht der dritten Person.

Wählen Sie sorgfältig aus, wo Sie fallen: Die isolierte Karte ist sowohl mit Fahrzeugen als auch mit Waffen ziemlich gut beladen. Wenn Sie jedoch in ein bebautes Gebiet fallen, geraten Sie mit größerer Wahrscheinlichkeit direkt in Kontakt, wo die erste Person, die eine Waffe erhält, jagt Sie alle unten. Wenn Sie etwas weiter entfernt sind, überleben Sie die ersten 10 Minuten mit größerer Wahrscheinlichkeit.

Teamarbeit - oder auch nicht: Teamarbeit macht den Traum wahr. Lass dich von deinem Team trennen, bewege dich mit deinem Team, kämpfe mit deinem Team und du wirst leicht gewinnen. Aber wenn Ihre Teamkollegen entschlossen sind, sofort in Kontakt zu treten und zu sterben, möchten Sie vielleicht alleine gehen, um zu überleben. In Battle Royale geht es ums Überleben - wenn du nur töten willst, spiele stattdessen Multiplayer.

Beleben Sie Ihre Teamkollegen wieder: Während die meisten CoD: M für mehrere Spieler Sie wieder erscheinen lassen, ist dies im Battle Royale nicht automatisch - Ihr Teamkollege muss es tun. Sammle Erkennungsmarken von gefallenen Kameraden, scanne sie und sie können auf einem Wiederbelebungsflug wieder ins Spiel zurückkehren. Sie leben, um einen weiteren Tag zu kämpfen. Wenn Sie erschossen werden, beenden Sie das Spiel nicht - geben Sie Ihrem Team Zeit, Sie wieder einzubeziehen.

Warten Sie auf Hundemarkensammler und beenden Sie das Team: Wie oben, sobald Sie jemanden fallen gelassen haben, werden Teamkollegen kommen, um die Erkennungsmarken zu erhalten, um sie wiederzubeleben. Warten Sie ein wenig und Sie könnten auch den Rest des Teams erledigen. Seien Sie natürlich wachsam, wenn Sie Tags sammeln.

Keine Sorge, Sie haben einen Wingsuit: Wenn Sie einen Wingsuit tragen, spielt es keine Rolle, ob Sie aus einem Hubschrauber oder von der Spitze eines Turms springen, um zu überleben. Nutzen Sie das zu Ihrem Vorteil. Sie können einen Wingsuit direkt über jemandem tragen und ihn mit Ihrer Schrotflinte platzen lassen, wenn Sie nicht die Reichweite haben, um von der Spitze eines Berges aus zu greifen. Es ist ein großer Spaß.

Behalten Sie die Karte im Auge und suchen Sie nach Fußabdrücken: Zu wissen, wo sich der Feind befindet, ist die halbe Miete im Battle Royale. Beobachten Sie die Karte auf Fußabdrücke, wenn Sie ein Pfadfinder sind, halten Sie die Ohren offen und Sie werden wissen, wo sie sich befinden, bevor sie wissen, dass Sie dort sind. Es ist der Weg zum Sieg.

Schlagen Sie das Deck: Im Gegensatz zum Mehrspielermodus, bei dem das Schlagen des Decks bedeutet, im Dreck zu sterben, können Sie sich im Battle Royale verstecken und warten, bis sich Ihr Feind in Reichweite befindet, bevor Sie ihn angreifen. Es funktioniert wirklich.

Achten Sie auf Ihre Munition: Es gibt viele verschiedene Waffen, aber Sie können Ihre Munition sehr schnell durchspülen. Behalten Sie im Auge, wie viel Sie haben, stellen Sie sicher, dass Sie keine Dinge aufheben, die Sie nicht benötigen, und stellen Sie sicher, dass Ihre zweite Waffe nützlich ist.

Schreiben von Chris Hall.