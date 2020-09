Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Acer hat angekündigt, die neuen GPUs der Nvidia Geforce RTX 30-Serie zu unterstützen, beginnend mit den Predator Orion-Desktops.

Die am 1. September 2020 angekündigten Nvidia Ampere-GPUs sind die fortschrittlichsten, die von der Acer-Reihe von Gaming-PCs unterstützt werden. Sie bestehen aus der GeForce RTX 3070, der GeForce RTX 3080 und der GeForce RTX 3090. Dies sind die zweiten RTX-Karten von Nvidia, die angeblich das 1,9-fache der Leistung pro Watt gegenüber der Nvidia Turing RTX-Karte der ersten Generation bieten, wie z die GeForce RTX 2080.

Die Predator Orion 900 und 500 erhalten Nvidia GeForce RTX 3090-GPUs, während der Orion 3000 die Nvidia GeForce RTX 3070-GPU enthält.

Diese neuen Karten verfügen über Raytracing-Kerne und Tensorkerne. Die High-End-Karte, die GeForce RTX 3090, kann sogar 8K 60fps-Grafiken rendern. Es ersetzt effektiv die Karten der Titan-Serie, wird aber weiter verbreitet sein. Weitere Informationen zu den neuen GPUs finden Sie hier .

Acer sagte in einer Pressemitteilung am Dienstag, dass es eine Freude ist, zu den Ersten zu gehören, die die GPUs der Geforce RTX 30-Serie einführen: „Für Spieler, die die neuesten Durchbrüche in der Leistung fordern, werden die Predator-Desktops mit den neuesten GPUs sie beim Spielen unterstützen am besten ", sagte das Unternehmen.

Acer gab außerdem bekannt, dass sein neuer Predator X25-Gaming-Monitor dank Nvidia GSync eine Bildwiederholfrequenz von 360 Hz haben wird. Der Reflex Latency Analyzer von Nvidia wird ebenfalls in das 1.920 x 1.080 IPS-Display integriert und bietet schnelle Reaktionszeiten und genaue Eingaben, die von Sportlern gefordert werden.

