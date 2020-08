Jetzt ist Ihre letzte Chance, A Total War Saga: TROY kostenlos zu erhalten

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Epic Games Store hat gerade ein ziemlich episches Angebot, bei dem Sie A Total War Saga: TROY kostenlos erhalten können, aber nur, wenn Sie schnell sind.

Die neueste Version der Total War-Reihe wurde am 13. August offiziell für 34,99 £ veröffentlicht. Für einen kurzen Zeitraum (der heute endet) können Sie das Spiel kostenlos herunterladen, indem Sie sich einfach in Ihr Epic-Konto einloggen und das Angebot anfordern.

Diese neue Version ist in den ersten 12 Monaten exklusiv im Epic Games Store erhältlich. Sie können sie also erst 2021 auf Steam erhalten. Wenn Sie also daran denken, sie zu erhalten, aber durchhalten, ist dieses Angebot zu gut wahr sein.

Es ist nicht nur kostenlos, 24 Stunden lang zu spielen. Schnapp es dir jetzt und du kannst es behalten!

Wenn Sie es noch nicht wissen, ist die Total War Saga mit diesem neuen Ausflug in die Bronzezeit übergegangen und konzentriert sich auf den Kampf zwischen den beiden Königreichen Troja und Mykene.

Das Spiel soll den unglaublichen Konflikt zwischen Nationen erforschen und gleichzeitig in all den Mythos und die Legende verwickelt sein, die damit einhergehen. Wir erwarten ein charakterbasiertes Drama und all die üblichen Strategien, Staatskünste und mehr, die Sie von einem Total War-Spiel erwarten würden.

Wenn Sie mit einem kostenlosen Spiel nicht zufrieden sind, werden Sie auch erfreut sein zu hören, dass Remnant: From the Ashes bis zum 20. August auch im Epic Games Store kostenlos ist.

Schreiben von Adrian Willings.