(Pocket-lint) - HBO wird demnächst eine neue Fernsehserie basierend auf dem beliebten Spiel The Last of Us herausbringen, und natürlich lässt sich die Videospielentwicklungsfirma Naughty Dog diese Gelegenheit nicht entgehen, um einen dritten Teil anzukündigen.

Neil Druckmann, Co-Präsident von Naughty Dog und Schöpfer von The Last of Us, das er auch für die kommende HBO-Serie mitentwickelt hat, sagte gegenüber The Hollywood Reporter, dass es "noch mehr zu erzählen gibt". Er wollte nicht offiziell verraten, ob ein dritter Teil von The Last of Us in Planung ist, aber es liest sich sicherlich wie eine Andeutung und zählt als eines von nur zwei Malen, dass Naughty Dog angedeutet hat, dass es einen Nachfolger zu The Last of Us Part 2 von 2020 geben könnte. Im Jahr 2021 sagte Druckmann , er habe einen Entwurf für eine Geschichte geschrieben, die "wir nicht machen", aber er hoffe immer noch, dass sie "das Licht der Welt erblicken wird". Er beschrieb, dass es darum geht, was nach dem zweiten Teil passiert.

In einem Blog-Post vom 4. Januar enthüllte Naughty Dog außerdem neue Konzeptzeichnungen für den kommenden Multiplayer-Modus von The Last of Us und versprach, dass noch in diesem Jahr, dem Jahr des 10-jährigen Jubiläums des Originalspiels, weitere Details folgen würden. Das gesamte Franchise hat sich bis Dezember 2022 weltweit mehr als 37 Millionen Mal verkauft.



Die neue HBO-Serie, die ebenfalls The Last of Us heißt, wird am 15. Januar ausgestrahlt und zeigt Pedro Pascal als Joel und Bella Ramsey als Ellie.

Den Trailer zur Serie können Sie sich unten ansehen.

Schreiben von Maggie Tillman.