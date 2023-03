In den letzten zehn Jahren hat der japanische Entwickler FromSoftware mit seinen Dark-Souls-Spielen die Erwartungen an kampforientierte Rollenspiele völlig umgestaltet.

Die am längsten laufende Serie ist jedoch Armored Core, ein Mech-Kampfspiel, das seit Jahren entwickelt wird, auch wenn seit der PS3 und Xbox 360 kein Titel mehr erschienen ist. Jetzt ist es wieder da - unten erfährst du alles, was du über Armored Core VI wissen solltest.

Weitere Spiele, auf die wir uns freuen, findest du in unseren Listen für PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Armored Core 6: Trailer

FromSoftware hat Armored Core 6 bei den The Game Awards 2022 mit einem stilvollen Trailer vorgestellt, den ihr euch unten ansehen könnt.

Er ist ziemlich atmosphärisch und enthält kein Gameplay, aber er vermittelt die Stimmung und zeigt denjenigen, die es noch nicht wissen, worum es in dem Spiel geht - um große Roboter.

Armored Core 6: Erscheinungsdatum

Der Debüt-Trailer zu Fires of Rubicon endet mit einer handfesten Information, und zwar einer sehr wichtigen: Das Spiel wird im Jahr 2023 erscheinen.

Es gibt zwar keine genaueren Angaben, und wir gehen davon aus, dass es gegen Ende des Jahres erscheinen wird, aber das ist dennoch sehr ermutigend.

Wenn man bedenkt, dass wir Mitte 2023 einen größeren Elden Ring DLC erwarten, würde es Sinn machen, dass Armored Core zum Jahresende für FromSoftware erscheint.

Armored Core 6: Plattformen

Gerüchten zufolge befindet sich Fires of Rubicon schon seit langem in der Entwicklung, was durch die angekündigten Plattformen auch ein wenig untermauert wird.

Das Spiel wird nicht nur für PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen, sondern auch für PS4 und Xbox One, wie zuvor Elden Ring. Ob das einen Kompromiss im Umfang bedeutet, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschätzen.

Natürlich wird es auch eine PC-Veröffentlichung geben(man kann es sich jetzt auf Steam wünschen), aber nichts auf Switch.

Armored Core 6: Geschichte

Je nachdem, mit wem du sprichst, stand die Story nicht immer im Mittelpunkt der Armored-Core-Serie, die lange Zeit missionsbasiert war.

Das wird sich auch mit Fires of Rubicon nicht ändern, auch wenn die Story einen viel größeren Stellenwert einnehmen könnte. Aus der ersten Pressemitteilung wissen wir, dass das Spiel auf dem Planeten Rubicon 3 angesiedelt sein wird, wo eine wertvolle neue Substanz einen Stellvertreterkrieg zwischen Konzernen und Harvestern entfacht hat.

Wir werden offenbar als Söldner auf den Planeten eindringen und uns inmitten des Konflikts wiederfinden und versuchen, unseren Weg zu finden.

Ob wir die Kontrolle über den Ausgang der Geschichte haben werden oder ob es wichtige Entscheidungen gibt, die wir treffen können, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig offen.

Wir wissen nur, dass die Geschichte ein wenig zurückgesetzt wird - es wird keine Verbindungen zu früheren Armored Core-Spielen geben, um die ihr euch sorgen müsst.

Armored Core 6: Spielablauf

Armored Core gibt es schon so lange, dass sich das Gameplay über Konsolengenerationen und mehr als ein Dutzend Spiele hinweg ziemlich stark entwickelt hat.

Das hier könnte Armored Core 6 heißen, aber das ist eine ziemliche Vereinfachung des Veröffentlichungszeitplans der Spiele. Nach einem ausführlichen Interview von IGN mit FromSoftware wissen wir jedoch ein paar klare Dinge.

Es wird ein Mech-Kampfspiel sein, in dem du jede Komponente deines Roboters genau nach deinen Wünschen anpassen kannst.

Vielleicht möchten Sie eine schnellere Bewegungsgeschwindigkeit, also wählen Sie eine bestimmte Art von Beinen, opfern dafür aber die Flug- und Boostfähigkeiten.

Du könntest dich für extreme Feuerkraft mit Schulterkanonen entscheiden, aber in Kauf nehmen, dass du dadurch langsamer wirst - es gibt eine Menge solcher Entscheidungen zu treffen, ähnlich wie beim Anpassen einer Waffe in Modern Warfare 2.

Die Kämpfe können sehr rasant sein, werden aber offenbar nicht an Soulsborne erinnern, denn FromSoftware weiß, dass die Serie damit nicht begonnen hat.

Allerdings wird es anscheinend eine Haltungsmechanik geben, die Feinde für kritische Treffer öffnen kann, was eine Weiterentwicklung für Armored Core darstellt.

Trotz des überragenden Erfolgs der Open-World-Struktur von Elden Ring wird das Spiel auch weiterhin eine missionsbasierte Struktur aufweisen.

Anscheinend wird es auch einen starken Singleplayer-Fokus geben, obwohl es definitiv einen Versus-Modus für den Multiplayer geben wird, über den wir zu einem späteren Zeitpunkt mehr erfahren werden.

Das Team sagt auch, dass Bosskämpfe einen großen Teil des Spiels ausmachen werden, um die Fähigkeiten und die Entschlossenheit des Spielers zu testen.