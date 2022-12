Cyberpunk 2077: Phantom Liberty erscheint im Jahr 2023 und sieht großartig aus

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Geschichte von Cyberpunk 2077 wird mit einer neuen Erweiterung fortgesetzt, die einen unerwarteten Neuzugang in Form von Idris Elba enthält.

Die Erweiterung heißt Cyberpunk 2077: Phantom Liberty und wurde während der The Game Awards zusammen mit anderen Titeln, darunter das aufregende Death Stranding 2, angekündigt. Aber während dieses Spiel seinen fairen Anteil an neuen Stars hat, ist es wahrscheinlich in Ordnung zu sagen, dass Idris Elba, der im Cyberpunk 2077-Universum auftaucht, derjenige ist, der uns am meisten neugierig macht. Und es gibt noch mehr gute Nachrichten: CD Projekt Red hat bestätigt, dass Keanu Reeves auch für diese Erweiterung zurückkehren wird.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Oh, und es gibt einen Trailer.

Nach einem ziemlich katastrophalen und von Bugs geprägten Start ist Cyberpunk 2077 für viele zu einer Art Lieblingsspiel geworden, und diese neue Erweiterung wird sicher viel Aufmerksamkeit erregen. Der Trailer weckt auf jeden Fall das Interesse, und zwar so sehr, dass man fast vergessen könnte, was beim letzten Mal passiert ist, als dieses Spiel eine große, glanzvolle Veröffentlichung hatte.

Elba wird einen völlig neuen Charakter namens Solomon Reed spielen, der für die Handlung der Erweiterung von zentraler Bedeutung sein wird, wie uns gesagt wurde. Das ist in der Tat eine sehr gute Sache, aber darüber hinaus halten sich die Leute von CD Projekt Red sehr bedeckt. Wir wissen, dass die Erweiterung im Wesentlichen in Night Citys Dogtown spielen wird und dass Reed nicht der einzige neue Charakter ist, der auftaucht.

Reed ist ein "altgedienter Agent der Neuen Vereinigten Staaten von Amerika" und wird allem Anschein nach ziemlich wichtig sein.

Wir wissen nicht, wann die neue Erweiterung erscheinen wird, aber wir wissen, dass es nächstes Jahr sein wird. Wir haben also nur 12 Monate zur Auswahl.

Die besten PlayStation Black Friday Angebote 2022: PS Plus, PS5 / PS4 Zubehör und mehr von Rik Henderson · 25 November 2022 PlayStation-Fans können sich freuen, denn an diesem Black Friday gibt es viele tolle Angebote für Zubehör und PS Plus.

Schreiben von Oliver Haslam.