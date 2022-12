Alles, was wir über Hades 2 wissen: Trailer, Story und mehr

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Hades war eine erstaunliche Leistung - ein Roguelike-Spiel, das meisterhaft bewies, wie man trotz sich wiederholender Gameplay-Muster eine fesselnde Geschichte erzählen kann.

Der Entwickler Supergiant Games hat die Welt eines Spiels noch nie wieder aufgegriffen, hat aber zum Glück gegen diesen Trend eine Fortsetzung angekündigt - Hades II. Hier sind alle wichtigen Details, die Sie wissen sollten.

Hades II-Trailer

Wir hatten keine Ahnung, dass ein neues Hades-Spiel kommen würde - es wurde von den Entwicklern beeindruckend gut geheim gehalten. Das machte es zu einer wirklich angenehmen Überraschung bei den The Game Awards im Dezember 2022.

Es wurde mit einem Trailer enthüllt, den du dir unten ansehen kannst.

Es handelt sich um eine wunderschöne animierte Szene, die in frühes Gameplay-Material übergeht, bevor sie zu Ende geht.

Erscheinungsdatum von Hades II

Im Moment gibt es noch keinen Hinweis darauf, wann Hades II erscheinen wird, obwohl selbst "erscheinen" eine Vereinfachung ist, wie wir weiter unten erklären werden.

Was die vollständige Veröffentlichung des Spiels angeht, so können wir wohl nicht mit 2023 rechnen. 2024 ist in diesem Stadium wahrscheinlicher.

Laut Supergiant Games werden wir jedoch im Laufe des Jahres 2023 mehr darüber erfahren.

Hades II - früher Zugang

Das erste Hades war ein großartiges Beispiel dafür, wie man ein Early-Access-Spiel auf die richtige Weise entwickelt. Es war sehr früh für interessierte Unterstützer verfügbar, erhielt ständigen Support und Updates und wurde schließlich als hochpoliertes 1.0-Spiel veröffentlicht.

Supergiant wird diesen Plan dieses Mal wiederholen, wie aus einem nützlichen FAQ-Artikel hervorgeht, den das Unternehmen auf seiner Website veröffentlicht hat.

Das bedeutet, dass Sie eine unfertige (wenn auch wahrscheinlich immer noch sehr fesselnde) Version von Hades II spielen können, die viel früher als die fertige Version erscheint.

Wir werden anscheinend weitere Informationen darüber erhalten, wann diese Early-Access-Kampagne live gehen wird, aber wenn wir raten müssten, würden wir denken, dass Ende 2023 die wahrscheinlichste Zeitspanne ist, wenn man den bisherigen Wortlaut des Spiels betrachtet.

Hades II-Plattformen

Supergiant hält sich ein wenig bedeckt, was die Veröffentlichung von Hades II angeht, wofür es mehrere Erklärungen geben könnte.

Erstens wird es sicherlich zuerst für den PC erscheinen, da dies der einzige Ort ist, an dem Early-Access-Spiele wirklich verfügbar sind.

Laut Supergiant wird es auch für "Konsolenplattformen" erscheinen, aber welche das sind, wird erst später bekannt gegeben.

Das könnte daran liegen, dass es Exklusivitätsvereinbarungen mit Sony oder Microsoft gibt(Game Pass, irgendjemand?) oder dass Nintendos Hardware bis zum Erscheinen des Spiels aktualisiert werden könnte.

So oder so bedeutet dies, dass wir abwarten müssen, bevor wir mit Sicherheit sagen können, wo Hades II spielbar sein wird.

Hades II-Geschichte

Supergiant sagt, dass Hades II eine direkte Fortsetzung von Hades ist, für die man aber nicht das erste Spiel kennen muss, um sie zu genießen.

Diesmal übernehmen wir die Rolle von Melinoë, einer der Geschwister von Zagreus und der Prinzessin der Unterwelt, die versucht, ihren gefangenen Vater Zeus zu befreien und Chronos, den Titanen der Zeit, zu besiegen.

Auf dem Weg dorthin werden wir zweifellos eine Reihe weiterer Götter und mythischer Figuren treffen, die wir im Laufe der Zeit kennenlernen und deren Geschichten wir aufdecken werden.

Wir können es kaum erwarten, diese Seite der Dinge zu ergründen, wenn man bedenkt, wie brillant das alles im ersten Hades gelungen ist.

Spielverlauf von Hades II

Nach den Einblicken in den Enthüllungstrailer und den Beschreibungen von Supergiant klingt es so, als würde Hades II die Formel verfeinern, anstatt eine völlig neue zu schreiben.

Erwarten Sie also ein paar Garantien - eine isometrische Ansicht und eine Roguelike-Struktur, erstens. Es wird einen zentralen Bereich geben, in dem man zwischen den Läufen mit Leuten chatten und Upgrades und Kosmetika kaufen kann.

Die Läufe führen dich durch zufällige Gebiete und Feinde, in denen du ebenfalls zufällige Upgrades einsammeln kannst, um jedes Mal neue Builds zu erstellen, und zwar in einer Welt, die laut Supergiant größer und tiefer sein wird als zuvor.

Ob das bedeutet, dass mehr Waffen zur Auswahl stehen, eine größere Bandbreite an Variablen in Bezug auf Upgrades und Segnungen oder alles zusammen, wird die Zeit zeigen.

Die kurzen Clips, die wir gesehen haben, deuten jedoch darauf hin, dass die flüssigen, reaktionsschnellen und klaren Kämpfe des ersten Spiels wieder zum Einsatz kommen werden, so dass man sich ziemlich sicher sein kann, dass die Steuerung sehr gut sein wird.

