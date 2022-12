Atari bringt ein Spiel zurück, das so schwer war, dass alle es hassten

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Atari lässt Akka Arrh wieder aufleben, ein Spiel, das ursprünglich 1982 in einem Arcade-Kabinett veröffentlicht wurde und ebenso schwer zu spielen wie auszusprechen war.

Das Spiel ist eine Art Wellen-Shooter und ist das Ergebnis einer neuen Zusammenarbeit zwischen Atari und dem Entwickler Jeff Minter, der unter anderem für Tempest 4000 verantwortlich ist. Nun werden die beiden zusammenarbeiten, um das Spiel Akka Arrh für PC, PS4, PS5, Xbox Series S/X und Nintendo Switch wieder zum Leben zu erwecken. Oh, und Atari VCS. Es ist derzeit für eine Veröffentlichung Anfang 2023 geplant.

Was es mit Akka Arrh auf sich hat, ist eine lustige Geschichte. Das Spiel wurde ursprünglich 1982 entwickelt, dann aber gecancelt, weil die Tester meinten, es sei einfach zu schwer. Die Spieler mussten sich mit Wellen von Feinden auseinandersetzen und sie mit einem Trackball anvisieren. Der Spieler steuerte den Sentinel, der ein achteckiges Feld um sich herum hatte und in der Mitte des Bildschirms positioniert war. Die Idee war, dass die Spieler Feinde zerstören und sie verfolgen sollten, wenn sie einen Weg in dieses Feld fanden.

Das hört sich komplizierter an, als es wahrscheinlich war, aber vielleicht auch nicht, wenn man den Testspielern Glauben schenken darf. Das Spiel wurde in die Tonne getreten, und man nimmt an, dass nur drei Spielhallenschränke hergestellt wurden.

Dies ist jedoch nicht das erste Mal, dass Akka Arrh seitdem aufgetaucht ist. Nachdem ein Arcade-ROM im Jahr 2019 online durchgesickert war, veröffentlichte Atari das Spiel als Teil der Atari 50: The Anniversary Celebration Collection. Aber jetzt wird es eine eigenständige Sache sein und dank Minter und seinem zweifellos atemberaubenden grafischen Stil aufgefrischt.

