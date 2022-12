Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Dead Island 2 hat lange, lange auf sich warten lassen. Gerüchte über eine Absage und ein Desaster kursieren seit fast einem Jahrzehnt.

Das erste Dead Island erschien schließlich schon 2011, also warten wir seit über einem Jahrzehnt auf die vielgepriesene Fortsetzung. Doch nun ist es endlich soweit, und Dead Island 2 steht vor der Tür. Hier sind alle wichtigen Fakten.

Erscheinungsdatum von Dead Island 2

Dead Island 2 wurde so oft verschoben wie kaum ein anderes Spiel in letzter Zeit (und das will etwas heißen, wenn man die Vorgehensweise der Branche bedenkt).

Jetzt hat es jedoch ein theoretisch endgültiges Veröffentlichungsdatum im Kalender - den 28. April 2023.

Ursprünglich sollte das Spiel schon vor langer Zeit erscheinen, aber in letzter Zeit wurde es 12 Wochen früher angepeilt, bevor es verschoben wurde - hoffentlich zum letzten Mal.

Die Verzögerung beträgt nur 12 kurze Wochen und die Entwicklung befindet sich nun auf der Zielgeraden. Der neue Veröffentlichungstermin für Dead Island 2 ist der 28. April 2023.#DeadIsland #SeeYouInHELLA pic.twitter.com/Vf1NARTECo- Dead Island (@deadislandgame) November 17, 2022

Die traurige Tatsache ist, dass wir nie sicher sein können, dass ein Spiel pünktlich erscheinen wird, bis kurz vor dem Termin, also bleibt dran!

Plattformen für Dead Island 2

Dead Island 2 wurde schon vor langer Zeit angekündigt, als es ein früher Titel für PS4 und Xbox One sein sollte, aber die Zeiten haben sich seitdem drastisch geändert.

Jetzt wird es stattdessen auch für eine Reihe von Current-Gen-Plattformen veröffentlicht. Ihr könnt es auf PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One und PC vorbestellen.

Dead Island 2-Trailer

Seit der Enthüllung von Dead Island 2 auf der Gamescom im Sommer 2022 gab es eine ganze Reihe von Trailern, darunter auch jede Menge Gameplay.

Der Enthüllungstrailer ist unten eingebettet und bietet einen atmosphärischen, spritzigen Blick auf das, was möglicherweise ein lebendiges Actionspiel werden wird.

Unmittelbar darauf folgte auch eine Gameplay-Präsentation, um den Zuschauern einige der Systeme näher zu bringen.

Seitdem ist Publisher Deep Silver ziemlich frei und locker mit echtem Gameplay-Material umgegangen, und wir haben im Dezember 2022 einen längeren Blick auf das Spiel in einem speziellen Showcase erhalten, zu dem auch der unten stehende Gameplay-Trailer gehörte.

Dieser bietet einen längeren Blick auf die Waffen, die wir im fertigen Spiel benutzen werden, sowie einige klare Einblicke in verschiedene Umgebungen und Charaktere.

Die Geschichte von Dead Island 2

Wenn Sie sich die obigen Trailer angeschaut haben, werden Sie feststellen, dass es in Dead Island 2 eine große Abweichung in Bezug auf die Geschichte gibt - das Spiel spielt nicht auf einer Insel!

Das erste Spiel spielte auf Banoi, einer erfundenen Insel in der Nähe von Australien, aber dieses Mal befinden wir uns in einer Nachbildung des realen Los Angeles in den Vereinigten Staaten, was für ein ganz anderes Gefühl sorgt.

Der Ansatz scheint eher dem von Grand Theft Auto zu ähneln, und wir sind gespannt, wie die Ränder der Karte durch das Fehlen eines Ozeans in drei von vier Richtungen abgegrenzt werden.

Das Spiel spielt anscheinend ein paar Monate nach dem ersten Dead Island, wobei Kalifornien vom Militär abgeriegelt wurde, so dass Barrikaden wahrscheinlich sind.

Anscheinend werden wir in die Rolle mehrerer Überlebender schlüpfen, zwischen denen wir möglicherweise wechseln können. Zumindest einige dieser Spielercharaktere wurden von Zombies gebissen, aber anscheinend nicht tödlich infiziert, was vermutlich eine wichtige Rolle in der Handlung des Spiels spielen wird.

Spielablauf von Dead Island 2

Das erste Dead Island (und seine nachfolgenden Neuauflagen) ist ein gewalttätiges, actiongeladenes Spiel, das sich stark auf den Nahkampf stützt, aber auch einige Schusswaffen enthält.

Es sieht so aus, als würde Dead Island 2 diese Kerze weiter brennen lassen, mit einer ganzen Reihe von Waffen zum Ausprobieren, von Katanas über Baseballschläger bis hin zu Schwertern.

Sie werden in der Lage sein, diese mit einem Crafting-System zu modifizieren, um sie in Elementarwaffen zu verwandeln, die Ihrer Fantasie entsprungen sind, was ziemlich cool aussieht.

Es wird auch eine weitere Reihe von Feuerwaffen geben, die du aufheben kannst, obwohl du wahrscheinlich feststellen wirst, dass die Munition ziemlich knapp ist, um sicherzustellen, dass sie nicht zu mächtig sind.

Das Spiel wird eine offene Welt sein, in der du durch LA streifen kannst, um Leuten zu helfen und dir deinen Weg zu bahnen, obwohl es derzeit keine Hinweise auf Fahrzeuge gibt, so dass du dich wahrscheinlich größtenteils zu Fuß bewegen wirst.

Schreiben von Max Freeman-Mills.