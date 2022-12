Elden Ring bekommt endlich den DLC, nach dem es so lange geschrien hat

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Elden Ring, für viele das Spiel des Jahres, bekommt einen kostenlosen PVP-DLC, mit dem die Spieler im Kolosseum gegeneinander antreten können. Und es kommt sehr bald.

Wie bald? Mit einem Spiel-Update am 7. Dezember, was bedeutet, dass es nur noch wenige Stunden sind, bis der DLC für alle, die ihn haben wollen, verfügbar ist. FromSoftware sagt, dass sich die Spieler in "verschiedenen Duellen und Schlachten" beweisen werden, sowohl alleine als auch mit anderen.

Tretet vor, Krieger, und sonnt euch im Ruhm des Kolosseums.



Beweist euren Wert in verschiedenen Duellen und Kämpfen, zusammen oder alleine im kostenlosen Kolosseum-Update. Coming December 7.#ELDENRING pic.twitter.com/TAq4c0vaG2- ELDEN RING (@ELDENRING) December 6, 2022

Sieht ziemlich cool aus, oder? Das ist genau die Art von DLC, nach der Elden Ring und seine Spieler geschrien haben, und die Tatsache, dass FromSoftware ihn im Grunde genommen in den Schatten gestellt hat, macht ihn nur noch erstaunlicher.

Die Tatsache, dass der DLC für das Spiel noch vor den Game Awards angekündigt wurde, lässt einige fragen, ob es noch mehr geben wird, vielleicht als Teil einer größeren Ankündigung. Das wird die Zeit zeigen, aber selbst wenn das nicht der Fall sein sollte, werden es sicher ein paar große Tage für Elden Ring sein, und seine treuen Fans können sich jetzt über einen DLC freuen.

Elden Ring wurde zwar nicht zum Pocket-lint-Spiel des Jahres gekürt, aber es kam knapp hinter God of War Ragnarök auf den zweiten Platz. Und das ist nichts, wofür man sich schämen muss!

Schreiben von Oliver Haslam.