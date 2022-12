EE Pocket-lint Awards 2022: Spiel des Jahres

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Es war ein gutes Jahr für Spiele, in dem mehr als ein klassischer Titel herauskam und mehrere Spiele, die in den Vorjahren vielleicht Preise gewonnen hätten, auf diese verzichten mussten.

Es war ein extrem starkes Jahr für PlayStation, dank der Exklusivtitel, mit denen Hit-Franchises wie God of War und Horizon fortgesetzt wurden, und auch für Nintendo Switch gab es einige wirklich beeindruckende Neuheiten.

Von massiven Gameplay-Innovationen bis hin zu den fesselndsten Geschichten, die je erzählt wurden, haben wir in diesem Jahr alles gesehen, aber nur ein Spiel kann aus unserer Bewertung bei den EE Pocket-lint Awards als Sieger hervorgehen.

Spiel des Jahres: God of War Ragnarök

Das Studio Santa Monica hat seinen Platz als eines der wahren Juwelen in der PlayStation-Krone mit diesem herausragenden Nachfolger des 2018 erschienenen God of War zementiert.

Kratos und Atreus kämpfen weiterhin gegen die Prophezeiungen, die ihnen auferlegt wurden, während sich das nordische Pantheon auf das kommende Ragnarök vorbereitet, wobei Thor und Odin eine ständige Bedrohung darstellen.

Mechanisch gesehen ist dies eine elegante Weiterentwicklung des ersten Spiels, mit größeren offenen Gebieten und flüssigeren, anpassungsfähigeren Kämpfen - wenn du den Schwierigkeitsgrad erhöhst, wirst du sehen, wie gut das Kampfsystem wirklich aufgebaut ist.

Der eigentliche Star ist jedoch die Geschichte, die mit viel Liebe zum Detail, überraschenden erzählerischen Entscheidungen und einer Hingabe an die Erforschung der Bindung zwischen Vater und Sohn erzählt wird, die zu einem bewegenden Schluss führt. Das ist mitreißend und ein absolutes Muss, wenn du eine PS5 oder PS4 hast.

Sehr empfehlenswert: Elden Ring

Elden Ring hat es nur knapp verfehlt, dank seines manchmal unbarmherzigen Ansatzes beim Schwierigkeitsgrad, aber auch dieses Spiel ist einfach eine wunderbare Erfahrung.

Die Verpflanzung der Dark Souls-Mechanik in eine unglaubliche, verwirrende, mysteriöse offene Welt und die Möglichkeit für den Spieler, sie wirklich selbst zu erkunden, fühlt sich genau wie der Durchbruch an, den es darstellt. Erwarten Sie, dass Elden Ring in der nächsten halben Dekade viele Spiele beeinflussen wird.

Die Besten der anderen

Unsere anderen Nominierten für das beste Spiel sind allesamt einen eigenen Besuch wert, wenn Sie ein System haben, auf dem sie erschienen sind - es sind allesamt hervorragende Titel. Horizon Forbidden West setzt die Geschichte von Aloy fort und bietet ein wunderschönes Stück postapokalyptisches Amerika, das es zu erkunden gilt und das für viele das Lieblingsspiel des Jahres war. Forza Horizon 5 zeigte, wie unterhaltsam und entspannend ein Rennspiel sein kann, und bewies, dass seine Entwickler das Genre beherrschen. Bayonetta 3 bot einige der abgedrehtesten und komplexesten Charaktere, die wir je erlebt haben. Stray schließlich hat die Welt im Sturm erobert und erzählt eine wunderschöne kleine Geschichte in einer atemberaubend gestalteten Welt.

Was sind die Pocket-lint Awards?

Die EE Pocket-lint Awards finden jährlich statt, um die besten technischen Produkte der letzten 12 Monate zu würdigen. Um für die Awards in Frage zu kommen, müssen die Produkte vom Pocket-lint-Team vollständig geprüft werden, wobei die Bewertung gegen Ende des Jahres stattfindet. In einem Prozess der Vorauswahl und Vorauswahl bewertet die Expertenjury die Geräte, um den Gesamtsieger und einen "Highly Commended"-Zweitplatzierten zu ermitteln.

Die Pocket-lint Awards wurden 2022 zum 19. Mal verliehen.

Schreiben von Max Freeman-Mills. Bearbeiten von Chris Hall.