Die Levitation Half-Life Alyx Mod fügt weitere VR-Inhalte hinzu, die man unbedingt spielen muss

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Half-Life Alyx ist bereits ein sehr beliebter VR-Eintrag in einer von Valve geschaffenen Welt, aber jetzt gibt es neue Inhalte über eine Einzelspieler-Mod.

Man könnte argumentieren, dass kein anderes VR-Spiel es geschafft hat, die Vorstellungskraft so zu fesseln wie Half-Life Alyx, aber da Valve scheinbar nicht gewillt ist, uns einen neuen Eintrag in der Franchise zu geben, wurde es Individuen überlassen, dort weiterzumachen, wo es aufgehört hat. Levitation ist eine neue Mod, die genau das tut, indem sie dem Spiel neue Inhalte hinzufügt - und Sie können sie jetzt kostenlos herunterladen.

Es handelt sich auch nicht um ein mittelmäßiges Angebot. Mehr als 600 Steam-Bewertungen geben der Mod bisher eine perfekte Note, wobei das Leveldesign einer der Hauptgesprächsthemen ist. Das Add-on lässt die Spieler in das Geheimnis eintauchen, was mit zwei Menschen passiert ist, die ein schwebendes Gebäude untersuchen wollten - daher der Name. Wir werden nicht weiter darauf eingehen - warum den Spaß verderben?

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Der Trailer vermittelt ein Gefühl dafür, was Sie erwartet, und wenn das Spiel auch nur annähernd so beeindruckend ist, ist es keine Überraschung, dass es begeisterte Kritiken erhält.

Vergleich zwischen Nvidias GeForce RTX-GPUs der 30er-Serie und den Modellen der 10er-Serie von Pocket-lint International Promotion · 12 Kann 2022 Diese neuen Karten sind beeindruckend leistungsfähiger als ihre Vorgänger - erfahren Sie hier mehr!

Du kannst das neue Levitation-Add-on jetzt aus dem Steam Workshop herunterladen. Du brauchst natürlich Half-Life Alyx und ein kompatibles VR-Headset, um in die Action einsteigen zu können. Aber wenn du es noch nicht hast, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Trailer dich dazu bringt, das Internet nach einem solchen zu durchforsten.

Schreiben von Oliver Haslam.