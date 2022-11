Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Das äußerst beliebte Kartenkampfspiel für Android und iOS, WWE Supercard, erhält heute seine neue Saison mit drei neuen Rängen und einer Reihe neuer Funktionen.

Das jährliche Saison-Update wird nach einer geplanten Wartungspause ab 9 Uhr PST (US-Ostküstenzeit) später verfügbar sein. Die Aktualisierungen der vergangenen Jahre haben mindestens ein paar Stunden gedauert, also erwarten wir das Gleiche noch einmal.

Wahrscheinlich müsst ihr auch die App selbst aktualisieren (falls euer Telefon/Tablet dies nicht automatisch tut), da es einige wichtige Änderungen im Spiel geben wird.

Die drei neuen Stufen werden Octane, Extinction und Pixel sein, während Season 9 auch einen neuen Spielmodus einführen wird: Tables, Ladders and Chairs (TLC). Die Aufgabe besteht darin, die drei verschiedenen Spielfiguren des Gegners (Tisch, Leiter und Stuhl) zu finden, bevor dieser die eigene findet.

Außerdem gibt es Kommentare von WWE-Moderator Michael Cole sowie neue Spezialausrüstungen, die bestimmten Karten zusätzliche Werte verleihen, und Ansager-Karten, mit denen du dein Spiel weiter anpassen kannst.

Außerdem gibt es wieder Watch Parties, bei denen du dir Belohnungen verdienen kannst, indem du bei WWE-Live-Events richtige Vorhersagen machst. Wie schon in der letzten Saison wird es für Spieler in Großbritannien und Europa aufgrund der Zeitzonen jedoch schwierig sein, an diesen Partys teilzunehmen.

WWE Supercard ist ein kostenloses Spiel zum Herunterladen und Spielen. Für die Ausführung ist mindestens iOS 12 oder Android 5 erforderlich. Schnellere Geräte sind in der Lage, das Spiel mit bis zu 60fps auszuführen.

Schreiben von Rik Henderson.