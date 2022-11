Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Remedy überraschte uns alle Ende 2022 mit der Ankündigung, dass sie an einer Fortsetzung von Control arbeiten, ihrem Hit unter den paranormalen Shootern von vor ein paar Jahren.

Um es klar zu sagen, die Überraschung war nicht, dass etwas in Arbeit war, sondern einfach, dass Remedy seine Ankündigung auf so unauffällige Weise machen würde. Wir können Control 2 kaum erwarten - alles, was wir über das Spiel herausgefunden haben, findest du hier.

Ankündigung von Control 2

Remedy hat am 11. November 2022 bekannt gegeben, dass es an Control 2 arbeitet, und zwar in Form einer Ankündigung über die Veröffentlichungs- und Entwicklungsstruktur des Spiels.

Wir haben eine Vereinbarung mit 505 Games unterzeichnet, um Control 2, eine Fortsetzung von Control, mitzuentwickeln und mitzuveröffentlichen. Lesen Sie die Ankündigung: https://t.co/UD1iFHvCeH



Dies ist ein sehr aufregender Moment für uns! Mikael Kasurinen, Game Director der Franchise, erzählt mehr: https://t.co/KJCHIWgBlU pic.twitter.com/TuTEMr1tjv- Remedy Entertainment (@remedygames) November 11, 2022

Das ist ein so technischer Grund für die Ankündigung eines Spiels, wie wir ihn noch nie gesehen haben, aber das ändert nichts an der aufregenden Tatsache, dass das Spiel nun bestätigt und offiziell ist.

Veröffentlichungsdatum von Control 2

Die Ankündigung der Entwicklung von Control 2 enthält keine konkreten Details über den Zeitplan für die Veröffentlichung, aber Remedys eigene kurze Stellungnahme zu diesem Thema enthält einen Hinweis.

Mikael Kasurinen, Game Director der Control-Franchise, erwähnt, dass die Entwicklung des Spiels "eine Weile dauern wird" und dass das Projekt noch "in den Kinderschuhen steckt", während er darüber spricht, wie aufregend das Spiel in diesem frühen Stadium aussieht.

Das ist das Stichwort für die Annahme, dass Control 2 noch Jahre auf sich warten lassen wird - wir könnten uns vorstellen, dass es frühestens Ende 2025 erscheinen wird, aber ein späteres Datum ist durchaus möglich. Es könnte also noch eine Weile dauern, bis es erscheint.

Plattformen für Control 2

Die Ankündigung über die Entwicklung von Control 2 war eigentlich recht kategorisch, was die Plattformen des Spiels angeht - sie bestätigt, dass Control 2 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S entwickelt wird.

Das bedeutet, dass es wenig überraschend ein Spiel für die aktuelle Generation ist und nicht für die Xbox One oder PS4 entwickelt wird.

Das ist sehr logisch, wenn man bedenkt, wie beeindruckend das erste Spiel auf älterer Hardware war - man kann also davon ausgehen, dass Control 2 an die visuellen Grenzen gehen wird.

Trailer zu Control 2

Bisher gibt es noch keinen Trailer für Control 2 oder gar einen Screenshot aus dem Spiel, was deutlich macht, wie früh sich das Spiel im Entwicklungsprozess befindet.

Sobald sich dies ändert und ein Trailer erscheint, werden wir diesen Artikel aktualisieren und ein eingebettetes Video einfügen.

Geschichte von Control 2

An dieser Stelle sei gewarnt: Ab hier gibt es Spoiler zum ersten Spiel!

Das erste Control erzählte eine verschlungene und gruselige Geschichte über Jesse Faden, die Spielerfigur. Sie kommt in der Zentrale des Federal Bureau of Control an, einer US-Behörde, die paranormale Ereignisse untersucht.

Jesse findet das FBC in einem seltsamen Schwebezustand vor, in den etwas eingedrungen ist, das sie "Hiss" nennt, eine Kraft, die von Menschen Besitz ergreifen und sie durcheinander bringen kann.

Es ist eine verrückte Geschichte, die im Laufe des Spiels erzählt wird, wobei die Dinge immer weiter ins Übernatürliche eskalieren und Jesse im Laufe des Spiels immer mehr verrückte Kräfte erlangt.

Control endet damit, dass Jesse ihren Platz als FBC-Direktorin einnimmt, während die Hiss immer noch ein aktuelles Thema ist. Der DLC AWE, der nach der Veröffentlichung des Spiels veröffentlicht wurde, hat jedoch alles verändert.

Er führte Alan Wake aus Remedys anderem Action-Horror-Franchise wieder ein und verband die beiden Universen miteinander. Da sich Alan Wake 2 ebenfalls in Entwicklung befindet und voraussichtlich früher erscheinen wird, fragen wir uns, ob Remedy eine gemeinsame Geschichte für die beiden geplanten Fortsetzungen entwickelt.

Wir haben noch keine Details oder Hinweise darauf, wie die Geschichte von Control 2 aussehen wird, aber eine engere Verknüpfung mit Alan Wake scheint sehr wahrscheinlich zu sein.

Spielablauf von Control 2

Auch hier können wir das Gameplay von Control 2 nur anhand des ersten Spiels abschätzen - dieses beginnt als einfacher Third-Person-Shooter, wird aber schnell wilder.

Du sammelst Kräfte, von der Fähigkeit, Objekte mit deinen Gedanken zu bewegen und sie auf Feinde zu werfen, bis hin zu der Möglichkeit, buchstäblich durch die Level zu fliegen.

Es ist eine brillante Mischung aus Schießerei und physikbasierten Kräften, die wirklich gut funktioniert. Wir gehen davon aus, dass Control 2 darauf aufbauen wird, um eine noch actionreichere Palette an Gameplay-Optionen zu bieten.

Schreiben von Max Freeman-Mills.