Alles, was wir über Alan Wake 2 wissen: Story, Trailer und mehr

(Pocket-lint) - Das erste Alan Wake-Spiel war so etwas wie ein Kulthit - es verkaufte sich zwar nicht unbedingt rasend schnell, aber seine gruselige Geschichte über einen Horror-Autor, der von Monstern heimgesucht wird, die er selbst erschaffen haben könnte, hat viele Spieler überzeugt.

Nach dem Remastering des Spiels für moderne Hardware arbeitet Entwickler Remedy nun an einer richtigen Fortsetzung - alle wichtigen Details finden Sie weiter unten.

Alan Wake 2 Teaser-Trailer

Den ersten und einzigen Teaser zu Alan Wake 2 bekamen wir bereits 2021 bei den Game Awards zu sehen - seitdem ist nichts mehr dazu gekommen.

Es ist ein kurzer, gruseliger Blick auf Alans neues Design und deutet an, dass wir erwarten können, dass das Spiel an einige ziemlich gruselige Orte geht, wenn es schließlich herauskommt.

Alan Wake 2 Erscheinungsdatum

Der Teaser-Trailer zu Alan Wake 2 bestätigt, dass das Spiel im Jahr 2023 veröffentlicht werden soll, ohne ein genaueres Datum zu nennen.

Dies wurde Ende Oktober 2022 bekräftigt, als Remedy in seinem Geschäftsbericht das Spiel als eines bezeichnete, das nach wie vor im Jahr 2023 erscheinen soll. Das bedeutet, dass wir hoffentlich relativ zuversichtlich sein können, dass es keine unerwartete Verzögerung bis zum Erscheinen des Spiels geben wird.

Allerdings müssen wir auch abwarten, wann Remedy ein genaueres Veröffentlichungsdatum festlegt, anstatt sich auf ein Jahr zu beschränken.

Alan Wake 2-Plattformen

Der Teaser-Trailer mag zwar kurz sein, aber er hat uns ein paar wirklich nützliche Details über die Plattformen verraten, für die das Spiel geplant ist.

Es gibt Logos für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den Epic Games Store auf dem PC, das scheint also die Summe der Plattformen zu sein, auf denen es erscheinen wird.

Damit reiht es sich in die wachsende Zahl von Spielen ein, die die PlayStation 4- und Xbox One-Generation überspringen, also ältere Hardware, die die visuellen Fähigkeiten von Alan Wake 2 schlichtweg behindern würde.

Alan Wake 2: Story und Gameplay

Der Trailer zu Alan Wake 2 deutet darauf hin, dass unser gequälter Schriftsteller immer noch mit psychologischen Problemen zu kämpfen hat, da die Dunkelheit ihn weiterhin verfolgt, wie im ersten Spiel und dessen DLC.

Es wird auch angedeutet, dass Alan in einige dunkle Situationen gezwungen werden könnte, wobei unklar ist, ob er sich selbst als eines der "Monster" betrachtet, von denen sein Voiceover spricht.

Wir wissen nicht viel mehr über die Geschichte als das, aber Remedy hat in seiner letzten Erweiterung für das hervorragende Control festgelegt, dass beide Spiele im selben Universum spielen. Das könnte bedeuten, dass wir einige (sanfte oder offensichtliche) Überschneidungen zwischen den Geschichten der beiden Spiele erwarten können.

Wenn Alan Wake 2 sich in Bezug auf das Gameplay an die Formel des ersten Spiels hält, würden wir erwarten, dass es die zentrale Mechanik zurückbringt, bei der Alan die Batterien einer Taschenlampe verwalten und versuchen muss, in gut beleuchteten Gebieten zu bleiben, um monströsen Erscheinungen und besessenen Feinden auszuweichen.

Wir wissen, dass es sich nach wie vor um ein Third-Person-Spiel handeln wird und dass verschiedene Synchronsprecher aus dem ersten Spiel ihre Rollen wieder übernehmen werden, was auf ein gewisses Maß an Kontinuität schließen lässt. Der Schöpfer des Spiels, Sam Lake, hat auch gesagt, dass Kenntnisse über das erste Spiel nicht unbedingt erforderlich sind.

Erwarten Sie eine Menge Spannung, sowohl durch das Ressourcenmanagement als auch durch die sorgfältig ausgearbeiteten Gruselgeschichten, die das Spiel auf Sie werfen wird - Remedy sagt, dass Alan Wake 2 das gruseligste Spiel sein wird, das es je gemacht hat, was bedeutet, dass wir uns auf eine ziemlich schreckliche Zeit einstellen können.

