(Pocket-lint) - The Callisto Protocol ist die große Veröffentlichung der nächsten Woche, aber nicht, wenn Sie zufällig in Japan leben - die Veröffentlichung wurde abgesagt, weil es einfach zu gewalttätig ist.

Das Spiel, das am 2. Dezember für PlayStation, Xbox und PC erscheinen sollte, wird nun doch nicht erscheinen. Zumindest nicht in Japan. Das haben Striking Distance und der Publisher Krafton entschieden, nachdem es Probleme bei der Zertifizierung des Spiels durch die CERO gab. Die Einrichtung ist Japans Version von PEGI in Europa und der ESRB in Europa, und ohne ein Rating von CERO kann nichts veröffentlicht werden.

Einem Tweet auf dem japanischen Twitter-Account des Spiels zufolge war das Spiel laut maschineller Übersetzung einfach nicht in der Lage, das CERO-Rating zu bestehen". Anstatt den Inhalt des Spiels zu ändern, um eine Einstufung zu erreichen, hat das Team hinter The Protocol beschlossen, die Veröffentlichung ganz abzusagen.

In dem Tweet heißt es weiter, dass jeder, der The Callisto Protocol in Japan vorbestellt hat, den vollen Kaufpreis zurückerstattet bekommt, was sicherlich zu erwarten war.

Es gibt jedoch auch gute Nachrichten, zumindest für Menschen außerhalb Japans. Der CEO von Striking Distance, Glen Schofield, hat bereits Geräusche über eine mögliche Fortsetzung gemacht und Inverse erzählt, dass das Team bereits einige coole Ideen hat, was das Spiel bieten könnte. Er sagte weiter, dass er immer nach dem nächsten großen Ding sucht, sobald die Arbeit am vorherigen Projekt abgeschlossen ist.

Das ist jetzt der Fall, denn The Callisto Protocol ist nur noch wenige Tage davon entfernt, in den Händen von Spielern auf der ganzen Welt zu sein. Nur nicht in Japan, leider.

Schreiben von Oliver Haslam.