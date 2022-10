Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - The Witcher hat sich zu einem ziemlich großen Universum in der Spielewelt entwickelt. Der große Erfolg von The Witcher 3: Wild Hunt hat für viel Wohlwollen und Vorfreude auf weitere Spiele der Serie gesorgt.

CD Projekt Red hat bereits vor einiger Zeit angekündigt, dass sie am nächsten großen Witcher-Spiel arbeiten, aber eine neuere Nachricht ist, dass sie auch ein Remake des ursprünglichen Witcher-Spiels beaufsichtigen. Hier sind alle Details, die ihr über The Witcher Remake wissen müsst.

The Witcher Remake Ankündigung

CD Projekt Red kündigt seine Projekte auf unterschiedliche Weise an, von traditionellen, auffälligen Trailern bis hin zu einfachen Erwähnungen in Gewinnmitteilungen, und brachte The Witcher Remake auf ziemlich unauffällige Weise ans Licht.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Ende Oktober 2022 wurde ein einfacher Blogbeitrag hochgeladen, in dem bestätigt wurde, dass das Spiel neu aufgelegt wird, worauf der folgende Tweet verweist.

Wir freuen uns sehr, euch mitteilen zu können, dass wir zusammen mit @Fools_Theory an einem Remake von The Witcher mit der Unreal Engine 5 (Codename: Canis Majoris) arbeiten!



Wir wollen es richtig machen, also habt bitte etwas Geduld - es wird eine Weile dauern, bis wir mehr Details bekannt geben können.

https://t.co/6VCAokPgXs pic.twitter.com/ERFOXQrUEP- The Witcher (@witchergame) October 26, 2022

Es bestätigt, dass das Spiel von Grund auf vom polnischen Entwicklerstudio Fool's Theory entwickelt wird, und darüber hinaus gibt es nicht viel mehr.

The Witcher Remake Erscheinungsdatum

Wie ihr im Ankündigungstweet sehen könnt, bittet CD Projekt Red bereits um Geduld für The Witcher Remake, da es sich erst in einem sehr frühen Stadium der Entwicklung befindet und daher noch Jahre von der Veröffentlichung entfernt ist.

Angesichts des weit entfernten Status von The Witcher 4 ist Geduld etwas, an das die Fans der Serie bereits gewöhnt sind, das sollte also eine Selbstverständlichkeit sein. Dennoch können wir zum jetzigen Zeitpunkt wohl nicht wirklich darauf hoffen, dass The Witcher Remake vor 2025 erscheint.

Sobald konkrete Informationen zu diesem Thema bekannt werden, werden wir diesen Abschnitt entsprechend aktualisieren.

Plattformen der Neuauflage von The Witcher

Die Ankündigung von The Witcher Remake enthielt noch keine Informationen darüber, für welche Plattformen es geplant ist, aber sie bestätigt, dass das Spiel, genau wie The Witcher 4, auf der Unreal Engine 5 entwickelt wird.

Dies dürfte für einige äußerst beeindruckende grafische Features sorgen, die nur für Konsolen und PCs der aktuellen Generation geeignet sind. Wir wären also baff, wenn das Spiel auf PS4 oder Xbox One erscheinen würde. Wenn das Spiel erscheint, werden diese Konsolen bereits in die Jahre gekommen sein, sodass wir davon ausgehen, dass das Remake ein New-Gen-Erlebnis sein wird.

Bis dahin könnte Nintendo eine neue Konsole auf den Markt gebracht haben, und für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S könnten Updates der mittleren Generation erschienen sein.

Die Geschichte der Neuauflage von The Witcher

Angesichts der Tatsache, dass das Spiel komplett neu entwickelt wird, ist der Spielraum für eine Änderung der Geschichte natürlich ziemlich groß, aber wir können dennoch einige ziemlich klare Annahmen treffen, die auf der Art und Weise basieren, wie die Dinge im ersten Witcher-Spiel abgelaufen sind.

Wir werden nicht zu sehr ins Detail gehen, da wir wissen, dass viel weniger Leute das Spiel gespielt haben als den Mega-Hit Witcher 3 - aber keine Sorge!

The Witcher" spielt in der Zeit nach Andrzej Sapkowskis Büchern, um der Fool's Theory ein wenig erzählerische Freiheit zu geben, mit dem schroffen Geralt in der Hauptrolle.

Es erzählt eine etwas einfachere Geschichte als The Witcher 2 oder 3, die in und um die Stadt Vizima spielt. Geralt leidet an Amnesie, und Triss Merigold und andere Verbündete versuchen, ihn zu heilen, während in der Gegend ein Konflikt zwischen religiösen Fanatikern und elfischen Freiheitskämpfern tobt.

Die Dinge sind vorhersehbar düster und es gibt eine Menge moralisch düsterer Quests, denen man folgen muss, in einer Welt, die vom Umfang her viel enger und kleiner ist als die Vorgänger.

Wie nicht anders zu erwarten, knüpft das Spiel direkt an die Ereignisse von The Witcher 2 an, das wiederum in The Witcher 3 mündet, so dass es für all diejenigen, die einen früheren Abschnitt von Geralts Geschichte erleben wollen, eine gute Wahl ist.

The Witcher Remake: Gameplay

Das ursprüngliche Witcher-Spiel ist im Vergleich zu seinen Nachfolgern eine ziemlich klobige Angelegenheit - die Steuerung ist umständlich und die Produktionswerte sind deutlich niedriger als bei den Nachfolgern.

Warum der Corsair One i300 der perfekte kompakte Gaming-PC sein könnte von Pocket-lint International Promotion · 10 Kann 2022 Dieser PC beweist, dass man keine riesige Anlage braucht, um beim Spielen eine großartige Leistung zu erzielen, und das finden wir gut.

Dennoch gibt es einige offensichtliche gemeinsame Elemente, die das Spiel zu einem Rohdiamanten machen. Man steuert Geralt nach wie vor in der Third-Person-Perspektive durch die Welt (ein isometrischer Kameramodus war verfügbar, aber wir gehen davon aus, dass dieser wieder abgeschafft wird), spricht mit Leuten und sammelt Quests und Informationen.

Diese Erkundung wird durch Schwert- und Magiekämpfe unterbrochen, in denen du deine Feinde umrennst, sie zerhackst und Hexer-Zeichen einsetzt, um sie in Fallen zu locken oder ihnen Schaden zuzufügen, ganz wie du willst.

Der Kampf war ein Schwachpunkt des Originals, wurde aber mit den großen Patches von The Witcher 3 enorm verbessert, und wir können uns vorstellen, dass das Remake noch besser werden wird.

Eine Frage, die uns interessiert, ist, ob es die gleichen Gameplay-Systeme wie The Witcher 4 haben wird, das sich ebenfalls in Arbeit befindet, oder ob es sich von diesem abhebt und ein eigenständiges Spiel wird - wir können uns vorstellen, dass entweder Konsistenz oder Vielfalt an dieser Front von Vorteil sind.

Es gibt viele Möglichkeiten, wie das Spiel modernisiert werden könnte, von der Erweiterung der Welt und der Vergrößerung der Dinge bis hin zur Verringerung der Ladezeiten und Barrieren. Auch die völlig veraltete Herangehensweise an Romanzen und Frauen wird hoffentlich über Bord geworfen werden.

Schreiben von Max Freeman-Mills.