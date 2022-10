Valve hat eine neue Spielemarke angemeldet und die Leute wollen Half-Life 3

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Valve hat ein neues Markenzeichen für "Computerspielsoftware" beantragt, und wie nicht anders zu erwarten, wünschen sich alle, dass es für Half Life 3 gilt. Leider scheint das unwahrscheinlich. Aber wir können alle hoffen, oder?

Da es sich um eine Markenanmeldung handelt, wissen wir nicht viel darüber, was Valve hier vorhat. Der Antrag befindet sich noch auf dem Weg durch das US-Patent- und Markenamt, aber wir wissen, dass er sich auf etwas namens Neon Prime bezieht und dass er etwas mit "Computerspielsoftware, elektronischer Spielesoftware, Videospielsoftware, über das Internet herunterladbaren Computerspielprogrammen" zu tun hat.

Das ist angemessen vage, wie alle Patentanmeldungen. Aber es deutet darauf hin, dass etwas Neues in der Pipeline ist - Wortspiel beabsichtigt - aber es gibt bisher wenig Anzeichen dafür, dass es etwas mit Half-Life zu tun hat, trotz unserer Hoffnungen und Träume. Einigen Reddit-Gerüchten zufolge arbeitet Valve nicht nur an einem neuen Spiel, sondern an einer neuen Spielserie. Wir müssen einfach abwarten und sehen.

Auf die Gefahr hin, die Erwartungen zu dämpfen, ist es jedoch wichtig, daran zu denken, dass dieses Patent ebenso gut für ein neues Spielentwicklungstool wie für ein tatsächliches Spiel sein könnte. Wenn Valve ein spezielles Verfahren zur Entwicklung von Spielen für sein Steam-Deck entwickelt hätte, würde es wahrscheinlich das entsprechende Tool patentieren lassen. So gerne wir auch sagen würden, dass Half-Life 3 bestätigt ist, so weit sind wir im Moment noch von diesem Punkt entfernt.

Aber trotzdem. Wie cool wäre es, wenn wir wieder in die Half-Life-Welt eintauchen könnten? Sehr cool, so cool ist das.

