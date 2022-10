Roblox hat ein neues, von der FIFA unterstütztes Weltmeisterschaftsspiel mit... Bowling

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Nur noch wenige Wochen bis zur FIFA-Weltmeisterschaft in Katar, und der Weltfußballverband hat sein offizielles Spiel veröffentlicht - und zwar in der Welt von Roblox.

Nachdem sich die Beziehung zwischen EA und der FIFA verschlechtert hat - was bedeutet, dass es im nächsten Jahr kein FIFA-Fußballspiel geben wird - haben sich die Verantwortlichen des Sports an Roblox gewandt und um Hilfe gebeten. Das Ergebnis ist FIFA World, ein Roblox-Spiel, in dem die Spieler alles Mögliche machen können, zum Beispiel alles andere als Fußball spielen.

In einer Pressemitteilung der FIFA wird eine "bahnbrechende Partnerschaft" gelobt, die den Spielern einen kostenlosen Zugang zu FIFA World über Roblox ermöglicht. Wenn die Spieler sich anmelden, können sie verschiedene Dinge tun, z. B. Footbowling spielen, Inhalte aus der FIFA+-Videothek ansehen und im Spiel Aufkleber sammeln, die seltsamerweise ausgerechnet von VISA gesponsert werden. Das ist alles sehr seltsam, aber die FIFA scheint sich sehr darüber zu freuen.

FIFA 23 wird in den kommenden Wochen den World Cup als herunterladbare Erweiterung erhalten. Aber hey, das ist jetzt kein Footbowling, oder?

Warum sich die FIFA für eine Partnerschaft mit Roblox entschieden hat, liegt natürlich auf der Hand. Mit angeblich 50 Millionen täglichen Nutzern, die alle eher der jüngeren Generation angehören, macht es Sinn. Die FIFA, der oft vorgeworfen wird, nicht mehr auf der Höhe der Zeit zu sein, möchte die jungen Leute ansprechen. Aber ist das der richtige Weg?

Wir vermuten, dass es zumindest ein Schritt in das Metaversum ist, etwas, das auch andere Unternehmen in den letzten Monaten ausprobiert haben.

Sie können es selbst herausfinden - FIFA World ist ab sofort spielbar.

