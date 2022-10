CD Projekt Red arbeitet an mehreren Spielen, darunter eine neue Witcher-Trilogie

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - CD Projekt Red hat auf Twitter bekannt gegeben, dass sie an mehreren neuen Spielen arbeiten, darunter eine Fortsetzung von Cyberpunk 2077, eine brandneue Witcher-Trilogie und eine neue IP mit dem Codenamen Hadar.

Es sieht so aus, als gäbe es mehrere Projekte in Arbeit, auf die sich Fans freuen können.

Neue Witcher-Trilogie

Es ist lange her, dass The Witcher 3 Wild Hunt zum ersten Mal veröffentlicht wurde, aber wir wissen schon seit einer Weile, dass CD Projekt Red Pläne für ein neues Witcher-Spiel hatte, nachdem sie mit Cyberpunk 2077 fertig waren. Tatsächlich ist dies nicht einmal das erste Mal, dass wir hören, dass eine neue Trilogie in Arbeit ist.

Jetzt haben wir jedoch eine weitere Bestätigung für die Pläne und auch mehr Details dazu.

Polaris ist der Codename für den nächsten Teil der The Witcher-Reihe, von dem wir kürzlich berichteten, dass er sich in der Vorproduktion befindet. Es ist der Beginn einer neuen Saga: Wir wollen nach Polaris zwei weitere Witcher-Spiele veröffentlichen und damit eine neue AAA-RPG-Trilogie schaffen. pic.twitter.com/898Ez6Yk79- CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) October 4, 2022

CD Projekt Red hat gesagt, dass der erste Teil der Serie den Codenamen Polaris trägt und ein neuer Triple-A-RPG-Titel werden soll. Weitere Witcher-Spiele sind ebenfalls in Arbeit, darunter Canis Majoris - ebenfalls ein vollwertiges Witcher-Spiel, das von einem anderen Studio entwickelt wird.

In der Zwischenzeit arbeitet das Studio The Molasses Flood von CD Projekt Red an einem kühnen Ausflug ins The Witcher-Universum mit dem Codenamen Sirius, der sowohl ein Mehrspieler-Erlebnis als auch eine Einzelspieler-Story bietet.

Diese Spiele könnten allerdings noch etwas auf sich warten lassen, da sie angeblich über einen Zeitraum von sechs Jahren veröffentlicht werden sollen.

Cyberpunk-Fortsetzung

Neben den neuen Witcher-Spielen hat CD Projekt Red auch angekündigt, dass sie an einer vollständigen Fortsetzung für Cyberpunk 2077 mit dem Codenamen Orion arbeiten.

Orion ist der Codename für unser nächstes Cyberpunk-Spiel, das die Cyberpunk-Franchise weiterführen und das Potenzial dieses düsteren Zukunftsuniversums weiter ausschöpfen wird. pic.twitter.com/JoVbCf6jYZ- CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) October 4, 2022

Das ursprüngliche Spiel hatte zwar einen holprigen Start, wurde aber inzwischen mehrfach gepatcht und hat dadurch an Popularität gewonnen. Cyberpunk 2077 wird demnächst auch zusätzliche Inhalte in Form einer großen Erweiterung erhalten, aber das ist noch nicht alles.

Zu den Zukunftsplänen gehören die Einführung von Multiplayer-Erfahrungen und die weitere Nutzung des "Potenzials dieses düsteren Zukunftsuniversums". Für Fans des Spiels gibt es also noch viel mehr, worauf sie sich freuen können.

Eine brandneue IP - Hadar

Als ob diese Ankündigungen nicht schon genug wären, hat das Unternehmen auch verraten, dass es an einer neuen IP arbeitet:

Hadar ist ein Codename für eine dritte, völlig eigenständige IP, die innerhalb von CDPR von Grund auf neu entwickelt wird. Das Projekt befindet sich in der frühesten Phase des kreativen Prozesses, was bedeutet, dass wir noch kein Spiel entwickeln, sondern ausschließlich an der Grundlage für dieses neue Setting arbeiten. pic.twitter.com/1LdoXSTniv- CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) October 4, 2022

Dieses neue Projekt mit dem Codenamen Hadar soll eine komplett neue IP sein, die von Grund auf neu entwickelt wird. Es befindet sich noch in einem sehr frühen Stadium, daher sind weitere Details noch nicht bekannt, aber eines ist klar - CD Projekt Red meint es ernst.

