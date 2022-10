Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Manchmal reichen ein Debüt-Trailer und der Stammbaum des Entwicklerteams eines Spiels aus, um dich aufhorchen zu lassen, und genau das ist bei The Finals der Fall.

Es ist ein kommender Free-to-Play-Shooter, der zerstörbare Umgebungen auf ein ganz neues Niveau hebt, und wir haben alle Details, die du darüber wissen musst, genau hier.

Weitere kommende Spiele findest du in unseren Listen für die PlayStation 5 oder für die Xbox Series X/S.

The Finals-Trailer

The Finals wurde 2022 mit einem wirklich beeindruckenden, wenn auch sehr kurzen Trailer vorgestellt, den du dir unten ansehen kannst.

Er enthält eine ziemlich überwältigende Reihe von Gameplay-Einblicken, und obwohl er recht kurz ist, gibt es eine Menge zu verdauen.

Erscheinungsdatum von The Finals

Wir haben noch kein Veröffentlichungsdatum für The Finals - der erste Trailer ist allerdings als "Pre-alpha" gekennzeichnet.

Das bedeutet, dass das Spiel noch weit von einer Veröffentlichung entfernt sein dürfte, so schön die Grafik in diesem Stadium auch aussehen mag, denn eine Beta ist ein typischer Zeitpunkt, um frühes Gameplay zu zeigen.

Sie können sich jedoch für eine laufende Reihe von Spieltests auf Steam anmelden, wenn Sie ein PC-Spieler sind und einen Blick darauf werfen wollen, wie sich The Finals zu diesem Zeitpunkt entwickeln wird.

Insgesamt würde es uns sehr überraschen, wenn The Finals vor Ende 2023 vollständig veröffentlicht würde, aber man weiß nie genau, wie schnell oder langsam die Entwicklung eines bestimmten Projekts voranschreiten wird.

The Finals-Plattformen

The Finals wurde für PC und Konsolen angekündigt, obwohl noch nicht bekannt ist, für welche Konsolen.

Basierend auf der im Trailer gezeigten Zerstörungswut und Grafiktreue ist es jedoch ziemlich sicher, dass The Finals nicht für PlayStation 4, Xbox One oder Nintendo Switch erscheinen wird, da es für die ältere Hardware wahrscheinlich einfach zu anspruchsvoll ist.

Wenn du allerdings auf einer PlayStation 5 oder Xbox Series X/S spielst, solltest du sicher sein.

The Finals-Gameplay

The Finals ist ein Multiplayer-Shooter, der in großen Arenen gespielt wird und den Spielern ein noch nie dagewesenes Maß an Zerstörung bietet. Du spielst in Dreiergruppen, wobei in jedem Match vier Gruppen gegeneinander antreten.

Ein Team ehemaliger Dice-Entwickler bringt das zurück, was die Spieler an Battlefield-Iterationen wie Bad Company 2 liebten: Sie können Gebäude und Gebiete mit Sprengstoff komplett zerstören, was das Schlachtfeld verändert und für enorme taktische Flexibilität sorgt.

Es handelt sich jedoch nicht um einen schnöden Kriegssimulator. The Finals ist in einer satirischen Zukunft angesiedelt, in der Sie in einer riesigen Gameshow gegen andere Truppen antreten, um Beute zu machen und sie an bestimmten Orten zu deponieren.

Du hast Zugang zu modernen Waffen wie Maschinenpistolen und Raketenwerfern sowie zu klassischen Optionen wie Katanas für den Nahkampf, aber du wirst auch verschiedene Charaktere für unterschiedliche Herangehensweisen auswählen. Der Trailer zeigt eine Schaumstoffpistole, die zum Erstellen von Deckungen und neuen Routen verwendet wird, so dass die Dinge ganz klar in Richtung Science-Fiction gehen können.

Jeder "Körperbau" wird verschiedene Attribute haben, die auf unterschiedliche Weise gespielt werden können, was sehr interessant klingt.

Je erfolgreicher man wird, desto mehr Sponsoren und neue Anpassungsmöglichkeiten wird es geben, um den eigenen Kämpfer wirklich einzigartig zu machen - etwas, das Fans von Rennspielen kennen.

Jede Arena wird anscheinend auch auf einem ikonischen Ort basieren, so dass du das Gefühl haben könntest, ein schickes Arrondissement in Paris oder einen anderen glamourösen Ort in die Luft zu jagen, während du spielst.

Es gibt aber immer noch eine Menge Dinge, die wir nicht über The Finals wissen, z. B. ob es eine Respawn-Mechanik geben wird, mit der ihr wieder ins Spiel einsteigen könnt, und wie groß die einzelnen Karten sein werden, also freuen wir uns darauf, in den kommenden Monaten mehr zu erfahren.

Schreiben von Max Freeman-Mills.