Steam Deck vs Nintendo Switch vs Logitech G Cloud Gaming Handheld

(Pocket-lint) - Wenn Sie den Kauf eines Gaming-Handhelds in Erwägung ziehen, gibt es einige Optionen, die Sie in Betracht ziehen sollten. Jede hat ihren eigenen Reiz in Bezug auf Spezifikationen, Funktionen und Spielmöglichkeiten.

Viele betrachten die Nintendo Switch als den aktuellen Champion im Bereich der Spiele-Handhelds. Es gibt mehrere Versionen dieses Handhelds, darunter die Switch Lite, die Original-Switch und die Switch OLED.

Wenn Sie jedoch ein PC-Spieler sind, könnte das Valve Steam Deck mit mehr Leistung unter der Haube und einer größeren Auswahl an Spielen eine attraktivere Option sein.

Das Logitech G Cloud Gaming Handheld ist unterdessen eine interessante Option, die Ihnen Zugang zu Cloud-Gaming-Diensten wie Nvidia GeForce Now und Xbox Cloud Gaming bietet.

Welche Konsole ist also die richtige Wahl für Sie? Lesen Sie weiter, um es herauszufinden.

Wie viel kosten die Handhelds?

Die Nintendo Switch gibt es in drei verschiedenen Preisklassen, je nachdem, welches Modell Sie suchen:

Die Preise für das Steam Deck von Valve richten sich derzeit nach der Größe des Speichers und anderen kleinen Verbesserungen. Das Topmodell verfügt beispielsweise über hochwertiges, entspiegeltes Glas und einige digitale Boni:

Steam Deck 64GB - £349/$399

Steam Deck 256 GB - 459 €/ 529

Steam Deck 512GB - 569€/$649

Der Logitech G Cloud Gaming Handheld kann in den USA für 299,99 $ vorbestellt werden, wird aber teurer sein, wenn er vollständig verfügbar ist (329 $). Im Moment gibt es nur eine Version, so dass es dort weniger verwirrend ist.

Es gibt erhebliche Preisunterschiede zwischen den drei Geräten, aber du bekommst auch eine ganz andere Erfahrung. Das Steam Deck hat leistungsstärkere Komponenten und kann mehr Triple-A-Spiele spielen als die Switch, leidet aber unter der langen Akkulaufzeit.

Welche Spiele können Sie spielen?

Die Nintendo Switch gibt es jetzt schon eine Weile und als solche hat sie sich eine gute Bibliothek an Spielen aufgebaut, darunter einige beliebte Klassiker wie Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Animal Crossing und mehr.

Neben verschiedenen Nintendo-Spielen gibt es auf dem beliebten Handheld auch verschiedene Titel von Drittanbietern wie The Witcher 3, Hitman 3, Skyrim und Alien Isolation zu spielen.

Das Steam Deck von Valve hat vielleicht die Oberhand, da es Zugriff auf den Steam Store und eine große Anzahl von PC-Spielen hat, die dort erhältlich sind. Es ist erwähnenswert, dass Steam Deck nicht in der Lage ist, alle Spiele auf Steam auszuführen, aber die Liste der spielbaren Spiele wird ständig erweitert und Sie können leicht überprüfen, welche Spiele funktionieren, bevor Sie kaufen.

Einige Spiele eignen sich am besten für Maus und Tastatur und lassen sich nicht gut auf einem Handheld spielen, aber wenn ein Spiel die Controller-Eingabe unterstützt, wird es wahrscheinlich auch auf dem Steam Deck gut funktionieren. Das Steam Deck hat noch einen weiteren Vorteil: Wenn du einen guten Gaming-PC und eine gute WLAN-Verbindung zu Hause hast, kannst du Spiele von deinem PC auf das Deck streamen und so Akkulaufzeit sparen und die Leistung verbessern.

Das Logitech G Cloud Gaming Handheld bietet eine Reihe von verschiedenen Möglichkeiten zum Spielen. Es läuft mit Android 11 und bietet Zugriff auf den Google Play Store und die dortigen Spiele.

Sein eigentliches Ziel ist jedoch das Cloud-basierte Spielen. Der Handheld wird standardmäßig mit Zugang zu Nvidia GeForce Now und Xbox Cloud Gaming geliefert. Wenn Sie für den Zugang zu diesen Diensten bezahlen, können Sie potenziell Zugang zu Tausenden von Spielen erhalten, ohne die Spiele einzeln kaufen zu müssen.

Es funktioniert auch standardmäßig mit Steam Link. Wenn Sie also ein PC-Spieler sind, können Sie Ihren Gaming-PC verwenden, um Spiele auf das Gerät zu streamen, während Sie zu Hause sind, und auf diese Weise spielen. Mit dem Logitech G Cloud Gaming Handheld können Sie die meisten Spiele zu geringeren Kosten spielen als mit den anderen Konsolen. Allerdings müssen Sie dafür ein Abonnement abschließen.

Bildschirm-Optik

Steam Deck: 7-Zoll-IPS-LCD mit einer Auflösung von 1280 x 800 Pixeln, Seitenverhältnis 16:10, 60 Hz

Nintendo Switch Lite: 5,5-Zoll-LCD-Bildschirm mit 1.280 x 720 Pixeln

Nintendo Switch: 6,2-Zoll-LCD-Bildschirm (1.280 x 720 Pixel)

Nintendo Switch OLED: 7-Zoll-Bildschirm mit 1.280 x 720 Pixeln

Logitech G Cloud Gaming-Handheld: 7-Zoll-IPS-LCD-Bildschirm, 1920 x 1080 FHD 16:9, 60 Hz

In Bezug auf die Bildschirmgröße sind die drei Handhelds in etwa vergleichbar, obwohl die ursprüngliche Switch und die Switch Lite etwas kleiner sind.

Die Logitech G-Konsole hat die beste Auflösung und ist in der Lage, mit 1080p zu arbeiten, aber das OLED-Modell der Switch könnte attraktiver sein, da der OLED-Bildschirm die Farben lebendiger und ansprechender macht.

Die Grafik ist allerdings ein interessanter Aspekt. Wie wir bereits gesagt haben, verfügt das Steam Deck über die beste Rechenhardware in seinem Rahmen und kann daher Spiele mit höheren FPS als die Switch und auch anspruchsvollere Spiele ausführen. Das gilt umso mehr, wenn du von deinem Gaming-PC streamst.

Das Logitech G Cloud Gaming Handheld nutzt auch externe Gaming-Hardware, so dass Sie, solange Sie ein gutes Netzwerk haben, theoretisch die beste Erfahrung auf diesem Handheld bekommen können.

Je nachdem, was Sie spielen, werden Sie natürlich unterschiedliche Erfahrungen machen.

Leistung und technische Daten

Steam Deck: AMD APU; CPU: Zen 2 4c/8t, 2.4-3.5GHz (bis zu 448 GFlops FP32); GPU: 8 RDNA 2 CUs, 1.0-1.6GHz (bis zu 1.6 TFlops FP32), 16GB LPDDR5 onboard RAM, verschiedene Speichergrößen

Nintendo Switch Lite: Kundenspezifischer Nvidia Tegra-Chipsatz, 32 GB interner Speicher

Nintendo Switch: Kundenspezifischer Nvidia Tegra-Chipsatz, 32 GB interner Speicher

Nintendo Switch OLED: Kundenspezifischer Nvidia Tegra X1-Chipsatz, 64 GB interner Speicher

Logitech G Cloud Gaming-Handheld: Qualcomm Snapdragon 720G Prozessor, Octa-Core-CPU mit bis zu 2,3 GHz, 4 GB LPDDR4x RAM, 64 GB interner Speicher

Das Valve Steam Deck ist mit einer Zen 2 CPU und einer RDNA 2 GPU ausgestattet. Damit verfügt es über die meiste Rechenleistung unter den Geräten. Die braucht es auch, um PC-Spiele nativ auf der Handheld-Konsole laufen zu lassen.

Sie können dieselben Spiele sowohl auf dem Steam Deck als auch auf der Switch spielen, aber die technischen Daten des Steam Decks ermöglichen ein viel flüssigeres und visuell ansprechenderes Spielerlebnis. Theoretisch könnte man dasselbe über den Logitech G Cloud Gaming Handheld sagen, solange deine Verbindung stark und schnell genug ist, um Spiele über die Cloud auf den höchsten Einstellungen laufen zu lassen.

Es spricht allerdings viel dafür, dass Spiele speziell für eine Konsole entwickelt werden. Mit anderen Worten: Spiele, die speziell für die Switch entwickelt wurden, werden wahrscheinlich weniger Probleme haben als solche, die für einen PC entwickelt wurden und dann auf einer Handheld-Konsole laufen.

Akkulaufzeit

Steam Deck: 5313mAh Lithium-Ionen-Akku

Nintendo Switch Lite: 3570mAh Lithium-Ionen-Akku

Nintendo Switch: 4310mAh Lithium-Ionen-Akku

Nintendo Switch OLED: 4310mAh Lithium-Ionen-Akku

Logitech G Cloud Gaming Handheld: 6000mAh Li-Polymer-Akku

Die Akkulaufzeit ist ein wichtiger Teil des Spielerlebnisses bei Handheld-Konsolen. Es gibt einige kühne Behauptungen darüber, wie lange jede dieser Konsolen halten wird.

Valve gibt an, dass die Akkulaufzeit des Steam Decks zwischen zwei und acht Stunden liegen kann. In der Regel liegt die Laufzeit bei etwa drei Stunden, aber man kann noch mehr erreichen, indem man die FPS-Einstellungen anpasst, die Helligkeit herunterdreht, weniger anstrengende Spiele spielt, von seinem PC streamt und andere Dinge.

Die Nintendo Switch schafft normalerweise zwischen drei und fünf Stunden, bevor sie aufgeladen werden muss. Dies variiert von Modell zu Modell, ist aber eher konstant.

Das Logitech G Cloud Gaming Handheld soll bis zu 10 Stunden durchhalten. Wir hatten noch nicht die Gelegenheit, dies zu testen, aber da das Spielen größtenteils Cloud-basiert ist, sollte es weniger Strom verbrauchen und daher länger halten als die anderen Handhelds.

Unterschiede im Design

Wir haben bereits gezeigt, dass es einige Ähnlichkeiten zwischen diesen Handheld-Konsolen gibt. Sie haben alle Touchscreens und vertraute Tastenlayouts sowie Steuerknüppel, Kopfhörerbuchsen und USB-Anschlüsse.

Die Nintendo Switch wird standardmäßig mit einer Dockingstation geliefert, die du an deinen Fernseher anschließen kannst. Beim Steam Deck ist das nicht der Fall, aber ein Dock ist im Anmarsch und du kannst es trotzdem an einen Fernseher oder Gaming-Monitor anschließen, wenn du willst.

Mit mehr interner Hardware ist das Steam Deck ein gutes Stück größer und schwerer als die Nintendo Switch und der Logitech G Cloud Gaming Handheld. Das Steam Deck wiegt 669 g, die Nintendo Switch OLED 442 g und der Logitech G Handheld 463 g.

Das Steam Deck ist im Vergleich zu den anderen etwas klobig, aber es ist immer noch bequem zu spielen und die mitgelieferte Tragetasche ist ideal, um es ohne viel Aufhebens zu transportieren.

Das Steam Deck verfügt auch über mehrere Trackpads, die du für eine feinere Steuerung und mausähnliche Klicks verwenden kannst.

Fazit

Es ist natürlich schwer, hier einen Sieger zu küren, da der Handheld, der zu Ihnen passt, davon abhängt, wie Sie zu spielen gedenken. Wenn Sie gerne unterwegs mit einem tragbaren Gerät spielen, ist die Switch eine logische Option. Wenn Sie etwas Leichtes für zu Hause mit Zugriff auf eine große Anzahl von Spielen suchen, ist der Logitech G Handheld die richtige Wahl. Wenn Sie ernsthafte PC-Spiele in jedem Raum Ihres Hauses spielen wollen, dann wählen Sie das Steam Deck.

Schreiben von Adrian Willings.