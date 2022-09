Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Tekken ist eines der einflussreichsten und geschichtsträchtigsten Franchises in der Geschichte der Kampfspiele, aber es ist lange sieben Jahre her, seit das letzte Spiel der Serie veröffentlicht wurde.

Das erklärt einen Teil des enormen Hypes, der ausgelöst wurde, als Tekken 8 im September 2022 angekündigt wurde, und wir haben alle Details zum Spiel genau hier. Wenn du auf der Suche nach anderen Titeln bist, sieh dir unsere Liste der spannendsten kommenden Spiele für die PlayStation 5 an, und zwar hier.

Tekken 8-Trailer

Um Tekken 8 gab es nicht einmal besonders viele Gerüchte, obwohl seit dem letzten Tekken-Spiel schon viel Zeit vergangen war. Deshalb war es eine große und willkommene Überraschung, als Sony es im September 2022 in einer State of Play-Sendung vorstellte.

Es ist nicht einmal ein winziger Teaser-Trailer! Er enthält ein paar Minuten In-Engine-Filmmaterial, das zwar kein reines Gameplay ist, aber doch nahe genug, um unseren Appetit zu wecken.

Tekken 8 Erscheinungsdatum

Die einzige große Enttäuschung in diesem coolen Trailer kommt am Ende - statt eines Veröffentlichungszeitraums, der sogar noch in weiter Ferne liegt, heißt es in dem Trailer einfach "Stay Tuned" für weitere Informationen.

Seien wir ehrlich - jeder, der optimistisch ist, was die Veröffentlichung von Videospielen angeht, ist wahrscheinlich noch nicht allzu lange dabei. Das bedeutet, dass man Tekken 8 frühestens Ende 2023 erwarten kann, wobei 2024 auch eine sehr realistische (und wahrscheinliche) Option ist.

Das bedeutet, dass das Spiel noch lange nicht auf den Markt kommen wird, aber man weiß ja nie - vielleicht ändert sich das ja irgendwann mit einer überraschenden Ankündigung.

Tekken 8-Plattformen

Auch wenn Sony die Enthüllung von Tekken 8 vorgenommen hat, wird es nicht exklusiv für die PlayStation 5-Konsole erscheinen.

Stattdessen wird Tekken 8 für die PS5, die Xbox Series X/S und den PC erscheinen, was es zu einem vollständigen Next-Gen-Titel macht.

Das Spiel wird nicht für PS4 oder Xbox One erscheinen und ist für die Nintendo Switch zu mächtig, was eine gute Sache für alle ist, die irgendwann ein visuell beeindruckendes Kampfspiel in die Hand nehmen wollen.

Tekken 8: Story und Gameplay

Die Geschichte von Tekken ist ziemlich verworren (wie so oft im Kampfspiel-Genre), aber der einzige Trailer zu Tekken 8 gibt uns einige solide Hinweise auf die Richtung, in die es geht.

Er zeigt einen gewaltigen Kampf zwischen dem Hauptdarsteller der Serie, Jin Kazama, und seinem Vater Kazuya Mishima, dem man sein Alter nicht gerade ansieht.

Das Teufelsgen, das beide besitzen, wird wahrscheinlich wieder im Mittelpunkt der Geschichte stehen, wobei Jin danach strebt, das Gen für das Gute einzusetzen, obwohl es schwer zu kontrollieren ist. Natürlich wird es auch eine breitere Besetzung geben, mit der man interagieren kann, so dass die Geschichte sicherlich nett und verwickelt sein wird.

Was das Gameplay anbelangt, so sieht der Trailer zwar manchmal wie ein echter Kampf im Spiel aus, aber das ist er nicht ganz. Es handelt sich um die Spiel-Engine in Bewegung, die mit 60 FPS auf der PS5 läuft, aber es ist eine leicht geschnittene Version eines Kampfes, die nicht ganz dem echten Gameplay entspricht.

Trotzdem sieht es umwerfend aus und dürfte dem Aussehen des Spiels ziemlich nahe kommen, wenn man es tatsächlich spielt, was beeindruckend ist. Es zeigt auch einige wirklich starke Angriffe, die im Laufe des Kampfes an Kraft gewinnen.

Die Bühne, auf der gekämpft wird, ist sehr dynamisch und hat viele Hintergrundelemente. Darauf solltest du achten, wenn du dir das Video noch einmal ansiehst, aber wir müssen noch auf tatsächliches Gameplay-Material warten, bevor wir wirklich wissen, wie Tekken 8 das Spiel verändern wird.

Tekken 8-Kader

Wie bei jedem Kampfspiel ist eine der wichtigsten Fragen vor der Veröffentlichung, welche neuen und alten Charaktere als spielbare Optionen enthalten sein werden.

Im Fall von Tekken 8 wissen wir bis auf zwei Charaktere - die aus dem ersten Trailer, Jin Kazama und Kazuya Mishima - noch nichts.

Abgesehen von diesen beiden Kämpfern könnte es eine beliebige Anzahl von Charakteren geben, über die man die Kontrolle übernehmen kann. In Tekken 7 gab es auch eine Charakteranpassungsfunktion, mit der du deinen eigenen Kämpfer gestalten konntest. Wir hoffen also sehr, dass diese Funktion auch in Tekken 8 wieder vorhanden sein wird.

