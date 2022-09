Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - CD Projekt Red hat angekündigt, dass im Jahr 2023 eine große Erweiterung für Cyberpunk 2077 erscheinen wird.

Phantom Liberty wurde während einer Sonderausgabe der Online-Show Night City Wire enthüllt, wobei ein kurzer Teaser andeutete, was zu erwarten ist.

Es wird eine brandneue Geschichte, einen neuen Schauplatz außerhalb von Night City und neue Charaktere in das Spiel bringen. Allerdings wirst du immer noch in der Rolle von V spielen und Keanu Reeves wird als Johnny Silverhand zurückkehren, es gibt also viel, worauf sich die Fans freuen können.

Weitere Details zur NSFW-Anime-Serie Cyberpunk: Edgerunners von Netflix wurden von einem der Macher, Bartosz Sztybor, erläutert. Er sprach über die Geschichte, die Themen und die Charaktere der Serie, die ab dem 13. September auf dem Streamingdienst zu sehen sein wird.

Darüber hinaus wurde bekannt gegeben, dass ein neuer Patch für Cyberpunk 2077 (1.6) ausrüstbare Gegenstände aus der neuen Serie zum Spiel hinzufügen wird. Dazu gehören die Jacke, die der Hauptcharakter in Edgerunners, David Martinex, trägt, und eine Schrotflinte, die ein anderer Charakter benutzt.

Außerdem wird das Spiel mit einer Reihe von zusätzlichen Features ausgestattet, darunter ein Transmog-System für Kleidung, plattformübergreifender Fortschritt (endlich), spielbare Roach Race Arcade-Kabinen und vieles mehr.

Das ganze Night City Wire Special könnt ihr euch unten ansehen.

Schreiben von Rik Henderson.