Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Das Original von Alone in the Dark ist ein Klassiker der Horrorspiele, der mit deinem Verstand spielt, während du ein Herrenhaus in Louisiana erkundest, aber es ist auch schon 30 Jahre alt.

Das mag für einige Leser schwer zu glauben sein, aber es macht es weniger überraschend, dass wir jetzt ein weiteres Alone in the Dark-Spiel mit demselben Namen bekommen. Hier sind alle wichtigen Details.

Es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum für Alone in the Dark - die Ankündigung war nicht mit einem Datum verbunden.

Wir gehen davon aus, dass das Spiel frühestens Ende 2023 auf den Markt kommen wird, aber es ist auch möglich, dass es noch weiter weg ist.

Bislang gibt es nur einen Trailer zu Alone in the Dark, den du dir unten ansehen kannst.

Er zeigt ein paar Einblicke in das Gameplay, was für einen Enthüllungstrailer sehr willkommen ist. Du kannst ein paar verschiedene spielbare Charaktere sehen, sowie eine Reihe von Feinden und Waffen.

Das Reboot von Alone in the Dark wurde für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC bestätigt, es wird also nicht für ältere Hardware-Generationen erscheinen, es sei denn, es ändert sich etwas an dieser Front.

Das ursprüngliche Alone in the Dark spielte in einem Herrenhaus in Louisiana namens Decerto, und aus dem obigen Trailer und den bisher veröffentlichten Informationen geht hervor, dass wir wieder in das gleiche weitläufige Haus zurückkehren werden, oder zumindest in eines mit dem gleichen Namen.

Wir wissen, dass man im Spiel in die Rolle von zwei verschiedenen Charakteren schlüpfen kann, und die Formulierung von THQ lässt darauf schließen, dass man zwischen ihnen wählen kann, anstatt von einem zum anderen zu wechseln: "Spielen Sie entweder als Edward Carnby oder als Emily Hartwood".

Aus dem Trailer geht hervor, dass zumindest Edward Carnby von einem jungen Mädchen heimgesucht wird (es sei denn, sie ist wirklich da und spricht mit ihm), und es ist klar, dass es ziemlich gruselig und verdorben zugehen wird, während die Geheimnisse von Decerto langsam gelüftet werden.

Wie auch immer, es klingt so, als ob die Möglichkeit, die Geschichte aus der Sicht der beiden Charaktere zu erleben, die offenbar miteinander interagieren, unabhängig davon, welchen man spielt, einen hohen Wiederspielwert bietet.

Das ursprüngliche Alone in the Dark aus den frühen Tagen der 3D-Spiele ist eine langsame und schwerfällige Angelegenheit, die dennoch schön gruselig ist und ein paar wirklich nette und denkwürdige Tricks in petto hat.

Nach dem Material, das wir gesehen haben, sieht es so aus, als ob das neue Spiel eher einem modernen Resident Evil-Titel ähneln wird, mit vielen Schießereien und ein paar Waffen, die man dabei erkunden kann.

Im Trailer sind auch mehrere Gegner zu sehen, von einem Skelett bis hin zu einem gruseligen kleinen Reptilien-Kriechmonster. Wir gehen also davon aus, dass es einige Monster gibt, denen man begegnen und die man entweder besiegen oder vor denen man fliehen muss.

Wir bekommen auch einen kurzen Blick auf einige Umgebungen, darunter ein größeres Stadtgebiet, so dass wir davon ausgehen, dass es viele verschiedene Bereiche zu erkunden gibt und eine nette visuelle Abwechslung auf dem Weg durch das Spiel geboten wird.

Schreiben von Max Freeman-Mills.