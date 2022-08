Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Der Entwickler von PUBG Mobile, Krafton, hat einen "virtuellen Influencer" geschaffen, der Videos und Fotos auf YouTube und Instagram teilen wird.

Ana wurde mit Hilfe von Deep Learning und Hyperrealismus-Technologien entwickelt und wird "Freude und Glück durch Musik und Unterhaltung" verbreiten, obwohl wir noch nicht wissen, was das bedeutet.

Wir haben jedoch einen neuen Video-Teaser, der zeigt, wie lebensecht Ana ist, sowie ein paar Fotos auf ihrer Instagram-Seite.

Für das junge Poster ist es noch zu früh, denn bis zum Redaktionsschluss hat sie noch keine Kommentare erhalten. Krafton hofft natürlich, dass es später viel Engagement geben wird.

Um ehrlich zu sein, abgesehen von einer wirklich guten Tech-Demo des südkoreanischen Studios, sind wir uns über den Sinn von Ana nicht so sicher. Dennoch hat der Entwickler bisher gute Arbeit bei den Animationen geleistet und wir sind gespannt, was er noch in petto hat.

Die Qualität ist auf jeden Fall hoch, wenn es um virtuelle Influencer geht (von denen es bereits einige gibt). Aber mal sehen, ob die Inhalte, die sie postet, auch so gut sind.

Wir sollten in den kommenden Wochen mehr über ihre Heldentaten erfahren.

Schreiben von Rik Henderson.