Neues South Park-Spiel in Vorbereitung, selbst entwickelt und in 3D

(Pocket-lint) - THQ Nordic hat während seines Livestreams am Wochenende ein neues South Park-Spiel angekündigt, aber es gibt noch keine konkreten Details.

Das Spiel, das von South Park Digital Studios entwickelt wird, wurde ganz am Ende der Veranstaltung nur mit dem Logo des Entwicklers und einem kurzen Voice-Over angeteasert.

Es ist noch nicht bekannt, ob es sich um einen RPG-Nachfolger von The Stick of Truth und The Fractured but Whole handeln wird, obwohl VGC berichtet, dass es ein 3D-Titel sein wird, anstatt flache Charaktere wie in der animierten TV-Serie zu verwenden.

Beide Spiele wurden außerhalb des Hauses Ubisoft entwickelt, wobei das erste ursprünglich von THQ veröffentlicht werden sollte, bevor das Unternehmen pleite ging.

Jetzt übernimmt das Unternehmen, das aus seiner Asche auferstanden ist, die Publishing-Aufgaben für diesen neuesten Ableger.

Wenn Sie die vielen Fernsehserien nachholen möchten, bevor das neue South Park-Spiel erscheint, können Sie bei Paramount+ den gesamten Katalog streamen. Es gibt auch eine Reihe von neuen Filmen, die für die Plattform produziert werden.

THQ Nordic nutzte sein Showcase-Event auch, um ein Reboot von Alone in the Dark anzukündigen - der Stealth-Horror-Serie, die vor Resident Evil entstand. Außerdem wurde Gameplay-Material von AEW: Fight Forever gezeigt, dem neuen Wrestling-Spiel von Yuke's, das auf der rivalisierenden WWE-Promotion All-Elite Wrestling basiert.

Schreiben von Rik Henderson.