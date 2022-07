Wie man in Elden Ring respecen kann: Die Werte deines Charakters zurücksetzen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - From Softwares meisterhaftes Spiel Elden Ring macht es den Spielern unter anderem dadurch leichter, sich in der weitläufigen Welt zurechtzufinden, dass man die Werte seines Charakters zurücksetzen kann, wenn man glaubt, dass man bei den Level-Ups einige Punkte falsch vergeben hat.

Das System dafür ist allerdings etwas undurchsichtig. Wenn Sie sich also fragen, wie es funktioniert, sind Sie hier genau richtig.

Glücklicherweise lautet die Antwort ja - ihr könnt in Elden Ring sehr wohl respecen, und das kann eine große Hilfe sein, um durch die schwierigeren späten Abschnitte des Spiels zu kommen.

Beim Respec werden alle Attributspunkte, die ihr bisher für euren Charakter verdient habt, neu zugewiesen, das heißt, ihr werdet auf die Werte zurückgesetzt, mit denen ihr begonnen habt.

Ihr könnt nicht unter die Mindestwerte gehen, mit denen eure gewählte Klasse startet, aber von dort aus könnt ihr eure Punkte nach Belieben neu verteilen, um ein völlig anderes Build zu erstellen oder einfach nur das, was ihr anstrebt, zu optimieren.

Es gibt zwei einfache, aber etwas schwierige Voraussetzungen, die ihr erfüllen müsst, bevor ihr euren Charakter in Elden Ring neu aufbauen könnt.

Erstens musst du den zweiten großen Boss des Spiels besiegen (wenn man von der typischen Spielreihenfolge ausgeht) - Rennala, die Königin des Vollmonds, die in der Akademie von Raya Lucaria residiert.

Zweitens musst du eine Larven-Träne in deinem Inventar haben, ein seltener Gegenstand, den du gelegentlich in der Welt finden wirst.

Sobald ihr Rennala besiegt habt, wird sie passiv und entspannt sich in ihrer Boss-Arena, wo ihr euren Charakter neu einstellen könnt, indem ihr mit ihr sprecht und jedes Mal eine Larventräne eintauscht.

Rennala, bei der ihr euren Charakter neu einstellen könnt, nachdem ihr sie besiegt habt, befindet sich in der Boss-Arena am Ende der Akademie von Raya Lucaria in Liurnia der Seen.

Der Ort der Gnade, zu dem ihr reisen müsst, um sie zu respecen, erscheint erst, nachdem ihr sie besiegt habt, und heißt Raya Lucaria Grand Library. Reist dorthin, um mit ihr zu sprechen und euch neu zu verbessern.

Auf eurer Reise durch die Zwischenlande werdet ihr oft auf neue Ausrüstungsgegenstände, Zauber oder Waffen stoßen, die ihr nicht effektiv nutzen könnt, weil ihr nicht die richtigen Mindestanforderungen an eure Werte habt.

Durch eine Neuaufwertung lässt sich dieses Problem oft schnell beheben, auch wenn ihr euch vorher vergewissern solltet, ob ihr eine Larventräne für das Experiment ausgeben wollt.

Das System ermöglicht es euch auch, einen völlig neuen Spielstil auszuprobieren, indem ihr zum Beispiel von einem starken Nahkämpfer zu einem Magiezauberer wechselt, ohne das Spiel von vorne beginnen zu müssen.

Wenn ihr im späten Spiel einen Build habt, der euch wirklich gefällt, ihr aber feststellt, dass ihr einige Werte, die ihr hochgelevelt habt, im Grunde gar nicht nutzt, könnt ihr diese Punkte einfach wieder euren Kernwerten zuweisen und so euren Schadensausstoß oder eure Verteidigung weiter optimieren.

Es gibt eine begrenzte Anzahl von Larventränen in der Welt von Elden Ring - jedes Mal, wenn ihr das Spiel durchspielt (oder in jedem New Game+-Zyklus), gibt es eine gute Handvoll davon einzusammeln, aber sie tauchen erst wieder auf, wenn ihr einen neuen Durchlauf beginnt.

Eine vollständige Liste der gefundenen Larven-Tränen, die euch zu ihnen führt, findet ihr im Eldenring-Fan-Wiki hier.

Wenn ihr auf natürliche Weise noch keine gefunden habt, sollte euch diese Liste helfen. Außerdem empfehlen wir euch, sie zu besorgen, wenn ihr einen Händler findet, der sie vorrätig hat - es kann schließlich nicht schaden, Tränen auf Vorrat zu haben.

Schreiben von Max Freeman-Mills.