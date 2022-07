Funko und Ex-Lego-Entwickler entwickeln neues Funko Pop-Spiel

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Funko steigt in das Spielegeschäft ein, und zwar in Partnerschaft mit einem Studio, das vom ehemaligen Traveller's Tales-Chef Jon Burton gegründet wurde.

10:10 Games wird zunächst einen "AAA-Action-Plattformer" für PC und Konsole entwickeln, der zweifelsohne auf Funko Pops wie Funko Freddy - dem Maskottchen der Marke - basieren wird.

In Anbetracht der Tatsache, dass Burton im Laufe der Jahre an einer Vielzahl von Lego-Spielen sowie an Jump'n'Run-Spielen auf der Basis von Disney-Produkten gearbeitet hat, liegt es nahe, dass er seine Erfahrungen auch für Funko nutzen wird.

"Die Schaffung ikonischer Produkte, die die Fans emotional mit ihren Lieblingsfandoms verbinden, ist für jede Entscheidung über das Produktportfolio von entscheidender Bedeutung", so Andrew Perlmutter, CEO von Funko.

"Durch die Partnerschaft mit 10:10 Games und den Einsatz der besten Schöpfer in der Branche haben wir das Talent, Spiele zu entwickeln, die Funkos einzigartiges Aussehen und Gefühl in allen Linien und verschiedenen Produkten widerspiegeln."

Das erste Spiel soll im Jahr 2023 erscheinen, aber sonst ist noch nicht viel darüber bekannt. Auch einen Titel hat es noch nicht.

Allerdings wird es eine "wichtige Integration von Drittanbieterstudios" geben und es wird für ein jugendliches Publikum konzipiert sein, mit einem T-Rating in den USA.

Funko hat sich bereits in der Vergangenheit in der Lizenzierung von Videospielen versucht, wobei Gears Pop! ein besonders denkwürdiger Ausflug war.

Eine Xbox-Kooperation führte zu einem Strategiespiel mit Pop-Versionen von Gears of War-Charakteren. Es wurde 2019 für iOS und Android veröffentlicht und ist nicht mehr erhältlich.

Schreiben von Rik Henderson.